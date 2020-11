LIVE Valencia-Olimpia Milano 86-81, Eurolega basket 2020-2021 in DIRETTA: gli spagnoli vincono in volata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Grande prestazione di Sam Van Rosso, miglior marcatore del match con 21 punti. A Milano non bastano i 17 punti di Shields.

FINISCE QUI! Il Valencia fa sua la partita in volata ed infligge la seconda sconfitta europea all’Olimpia.

86-81 Prepelic non sbaglia dalla lunetta. 18 secondi alla fine.

Follia di Micov che decide di tirare subito da tre punti e sbaglia.

84-81 Un solo libero per Van Rossom, poi la lotta a rimbalzo premia Milano.

Hines sbaglia il libero supplementare. 40 secondi alla fine.

83-81 HINES CON UNA MAGIA! Segna con il fallo di Dubljevic.

83-79 Tripla di Van Rossom. Canestro pesantissimo del belga.

80-79 Un solo libero di Shields. 70 secondi alla fine.

Milano sbaglia due triple consecutive con Rodriguez e Shields. 1.28 al termine.

80-78 Due liberi di Van Rossom. Due minuti alla fine.

78-78 Grandissimo canestro di Micov.

78-76 Anche Kalinic trova la schiacciata in contropiede. Due minuti e mezzo.

76-76 LEDAY SCHIACCIA IL PAREGGIO!

76-74 Micov con l’appoggio al ferro.

Esce per infortunio anche Tobie. Infortunio che pare serio. Mancano 4 minuti.

76-72 1/2 di Micov.

76-71 Labeyrie con l’appoggio al vetro. Cinque minuti alla fine.

74-71 TRIPLA DI LEDAY!

74-68 Dentro il libero supplementare.

74-67 SHIELDS! Segna con il fallo!

74-65 Tripla di Prepelic che porta Valencia sul +9.

71-65 Facile appoggio al vetro di Tobie.

69-65 Runner morbido di Roll.

69-63 Incredibile tripla da 10 metri di Prepelic.

66-63 Hines con un dolce appoggio al ferro.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Padroni di casa avanti prima degli ultimi dieci minuti. Milano ha limitato i danni dopo un brillante inizio di quarto. Adesso sarà battaglia e Valencia ha perso Derrick Williams per un infortunio al gomito.

66-61 Arresto e tiro di Datome. Un minuto alla fine del quarto.

66-59 Ancora Van Rossom con la penetrazione al ferro.

64-59 Tripla di Van Rossom.

61-59 Due comodi di Micov in penetrazione. Due minuti e mezzo alla fine.

59-54 Van Rossom con il “cameriere” contro Micov.

57-54 Tabellata di Shields

57-52 Schiacciata comoda di Labeyrie.

53-52 Dentro anche il libero supplementare.

53-51 Bravissimo LeDay! Segna con il fallo di Kalinic.

53-49 Tripla frontale di Dubljevic.

50-49 1/2 di Tarczewski.

50-48 Vives parte in contropiede e ne segna due comodi. Timeout di Messina.

48-48 Van Rossom firma il pari.

46-48 Kalinic arriva in fondo con il sottomano.

44-48 2/2 di Kalinic.

42-48 Shields appoggia al vetro il +6.

42-46 Schiacciata in solitaria di Hines ad aprire il quarto.

SI RICOMINCIA!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Il serbo firma il vantaggio milanese all’intervallo. L’Olimpia recupera da 12 punti di svantaggio ed è avanti prima di andare negli spogliatoi.

42-44 MICOOOOOV! SULLA SIRENA!

42-42 GIGI DATOME! TRIPLA! Proprio allo scadere dei 24 secondi. Timeout Valencia.

42-39 Hines segna con il sottomano. Ultimo minuto..

42-37 Grande azione di Valencia e Van Rossom trova la tripla frontale.

39-37 Hines si fa tutto il campo in palleggio e segna il -2. Timeout Valencia. Un minuto e mezzo all’intervallo.

39-35 Shields trova l’appoggio al vetro nel traffico.

39-33 Prepelic trova il varco e appoggia al vetro.

37-33 Scarico meraviglioso di Datome per la tripla di Micov.

37-30 Dentro anche il libero dell’americano. Quattro minuti all’intervallo.

37-29 Sottomano di Hines che segna con il fallo di Dubljevic.

37-25 Labeyrie segna in contropiede comodamente. Padroni di casa che scappano sul +12.

35-25 Labeyrie tripla! Ancora un bomba di Valecia.

32-25 Roll trova il varco e segna con il palleggio e arresto e tiro.

32-23 Prepelic dall’angolo!

29-23 Arresto e tiro del Chacho!

29-21 Hermannsson trva due punti con il sottomano contro Tarczewski.

27-21 Dentro il libero supplementare.

26-21 Super schiacciata di Tobey che segna con il fallo di Tarczewski.

24-21 Dentro anche il libero di Datome.

24-20 DATOME! Fadeway classico di Gigi, che si prende anche il fallo di Puerto.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Valencia trova il +6 proprio sul finale di quarto con la tripla dell’islandese. Milano fatica in difesa, ma riesce comunque a stare a contatto.

24-18 Tripla di Hermannsson proprio sulla sirena del quarto.

21-18 Shields con l’aiuto del ferro trova il -3. Ultimo tiro per Valecia.

21-16 Giocata super in attacco di Williams che finge la schiacciata e appoggia al vetro.

19-16 Williams si prende la linea di fondo e segna in reverse.

17-16 Brooks segue l’errore di Micov e schiaccia in solitaria.

17-14 Solo un libero di Prepelic. Due minuti e mezzo alla fine del primo quarto.

16-14 Assist “al bacio” di Dubljevic e Williams appoggia al vetro.

14-14 Bella schiacciata di LeDay.

14-12 Dubljevic perfetto dalla lunetta.

12-12 Schiacciata di Williams. Cinque minuti alla fine del primo quarto

10-12 ROLL! TRIPLA!

10-9 Facile penetrazione di Rodriguez.

10-7 Appoggio al vetro di Dubljevic.

8-7 Arresto e tiro di Rodriguez.

8-5 Tripla di Roll dall’angolo.

8-2 Due liberi di Dubljevic

6-2 Primi due punti di Milano con Shields.

Timeout immediato di Messina dopo due minuti con Milano che ha sbagliato anche un comodo canestro con Rodriguez.

6-0 Altra tripla con Van Rossom.

3-0 Subito tripla del Valencia con Vives

21.00: SI COMINCIA!

20.58: I quintetti titolari

Milano: Rodriguez, Roll, Shields, LeDay, Hines

Valencia: Vives, Van Rossom, Kalinic, Williams, Dubljevic

20.55: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

20.51: Valencia ha perso l’ultima di Eurolega contro il CSKA Mosca, mentre Milano, come detto, non gioca dal 16 ottobre e precisamente dalla vittoria casalinga contro il Real Madrid.

20.48: Il giocatore chiave del Valencia è sicuramente Bojan Dubljevic, centro montenegrino che è alla decima stagiona con la squadra spagnola. Una buonissima stagione quella di Dubljevic, che sta viaggiando a 13.6 punti di media con il 47.6% da tre punti.

20.45: L’Olimpia ha giocato sei volte nella sua storia contro Valencia con un bilancio favorevole di 4-2. Nella stagione scorsa Milano vinse sia all’andata sia al ritorno.

20.42: Le parole di Ettore Messina “Torniamo, dopo tre settimane di stop, a giocare una partita di EuroLeague e già questo è bello. Purtroppo, le assenze di Delaney, Punter e Moraschini sono per noi molto pesanti perché Valencia, che è autorevole candidata ai playoff, è una squadra che gioca una difesa molto aggressiva e impone ritmi alti. Recuperiamo Vlado Micov, che per noi è un giocatore molto importante e con la sua intelligenza ci permetterà di ampliare le rotazioni“.

20.37: Una Milano che ritrova Vlado Micov. Proprio il serbo fu decisivo dello scorso marzo con il canestro della vittoria all’ultimo secondo. Quella fu anche l’ultima partita prima della chiusura della stagione per la pandemia.

20.35: Dopo tre settimane di stop (per il rinvio dei match con Zenit ed Alba Berlino), l’Olimpia torna a giocare in Eurolega. La squadra di Messina ha un record di 3-1 e punta a restare nelle zone alta della classifica.

20.30: Buonasera cominciamo la diretta di Valencia-Olimpia Milano.

La presentazione della sfida

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Valencia-Olimpia Milano, match valevo per la settima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Dopo due settimane di stop (rinviate le sfide con Zenit ed Alba Berlino), la squadra di Messina torna sul palcoscenico europeo e lo fa in Spagna contro una diretta rivale nella corsa ai playoff.

La situazione in classifica vede Milano con un record di 3-1, mentre il Valencia è leggermente peggio con 3-2. Quella con gli spagnoli è solo la prima sfida di un vero tour de force per l’Olimpia, che giocherà otto partite in diciassette giorni tra Eurolega e campionato.

Una Milano, però, che recupera Vlado Micov ed il rientro del serbo è sicuramente molto importante viste le assenze di Riccardo Moraschini e Malcolm Delaney. Dall’altra parte il Valencia ha perso l’ultima di Eurolega contro il CSKA Mosca ed anche in campionato è stato battuto dal Real Madrid.

La palla a due di Valencia-Olimpia Milano, match valevo per la settima giornata dell’Eurolega 2020-2021, è in programma alle ore 21.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

