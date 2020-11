LIVE Sport Invernali, DIRETTA 28 novembre: Dominik Fischnaller 3° a metà gara! Therese Johaug vince a Ruka

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.02 PATTINAGGIO ARTISTICO – Rispettando i favori del pronostico Misato Komatsubara e Tim Koleto hanno vinto senza particolari patemi la prova della danza all’NHK Trophy 2020 conquistando 179.05. Beffa clamorosa per la coppia di nuova formazione composta da Daisuke Takahashi (bronzo a Vancouver nel singolo) e Kana Muramoto: per via di un errore del cavaliere nella sequenza di twizzles sono scivolati infatti al terzo posto con 157.25, appena 64 centesimi in meno di Rikako Fukase-Eichu Cho, secondi con 157.89.

11.00 BOB – Termina gara-2 per la Coppa del Mondo femminile in quel di Sigulda. È la Germania a dominare in una prova che ha visto solamente sette equipaggi al via. La teutonica Nolte gestisce il margine dopo la prima run e si impone sulle compagne di nazionale Jamanka e Kalicki, appaiate in seconda posizione.

10.48 SCI DI FONDO – Therese Johaug fa sua la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Ruka in 25’01″4, iniziando così al meglio la stagione. Dietro la norvegese le svedesi Frida Karlsson ed Ebba Andersson. Tutte fuori dalla zona punti le italiane, Lucia Scardoni è 35a ed è la migliore delle azzurre.

10.20 PATTINAGGIO ARTISTICO – Kaori Sakamoto ha vinto la gara femminile all’NHK Trophy 2020, ultima tappa del circuito Grand Prix 2020-2021, confezionando una libero d’eccellenza senza la minima sbavatura e imponendosi con il punteggio di 229.51. Secondo posto per Wakaba Higuchi (200.98), seguita da Rino Matsuike (198.97). Prova sottotono per la sudcoreana Young You, settima nella classifica finale (181.73).

10.05 SLITTINO – Buon inizio per Dominik Fischnaller a Igls. L’azzurro è terzo al termine della prima manche a soli 15 millesimi dal redivivo fuoriclasse tedesco Felix Loch. 2° a 0.006 l’austriaco David Gleirscher. quarto l’altro austriaco Nico Gleirscher a 0.037, quinto il tedesco Ludwig a 0.059. Saranno questi cinque atleti a giocarsi la vittoria nella seconda frazione. Ottimo sesto posto per Kevin Fischnaller a 0.104, nono il russo Repilov, detentore della Coppa del Mondo. Gli altri italiani: 16° il giovane Lukas Gufler, che è piaciuto molto, 25° Leon Felderer (che ha sbagliato tantissimo), 28° Alex Gufler.

9.25 BOB – La prima manche femminile, a cui hanno preso aperte la miseria di 7 equipaggi, vede al comando la tedesca Nolte con appena 2 centesimi di vantaggio sulla connazionale Jamanka. Terza l’austriaca Beierl a 0.10, dunque la classifica è cortissima, se pensiamo che la teutonica Kalicki è quarta a 0.11!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali, tutte le gare di oggi sabato 28 novembre. Entriamo nel pieno di questo primo vero weekend riservato alle discipline della neve e del ghiaccio, ci sarà sicuramente da divertirsi con una serie di appuntamenti assolutamente da non perdere. Riflettori puntati su Kontiolathi, dove debutta la Coppa del Mondo di biathlon: spazio a due prove individuali nella località finlandese. L’Italia si affida alla sua Regina: Dorothea Wierer, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo, vorrà partire col piede giusto anche in questa annata. L’altoatesina sarà affiancata da Lisa Vittozzi, la quale insegue un pronto riscatto e ha tutte le carte in regola per poter brillare.

Ci si attende una prestazione degna di nota da parte di Dominik Fischnaller nello slittino: la Coppa del Mondo parte da Innsbruck, l’azzurro cercherà il risultato di lusso dopo il secondo posto ottenuto nella passata stagione in classifica generale. Da osservare anche l’individuale maschile di biathlon col nostro Lukas Hofer pronto sempre a giocarsi cartucce importanti. A Ruka spazio agli sport nordici: lo sci di fondo va in scena con 10 km femminile e 15 km maschila a tecnica classica, poi vedremo all’opera anche combinata nordica e salto con gli sci. A completare il programma anche l’NHK Trophy di pattinaggio artistico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali, tutte le gare di oggi sabato 28 novembre: cronaca in tempo reale con i risultati di tutte le gare, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

