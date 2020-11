LIVE Sport Invernali, DIRETTA 28 novembre: Dorothea Wierer vince a Kontiolahti! Dominik Fischnaller 3° nello slittino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e orari sport invernali oggi (28 novembre)

La Diretta Live delle gare di sci di fondo

La Diretta Live della 15 km femminile di biathlon

La Diretta Live della 20 km maschile di biathlon

Grazie per averci seguito, il nostro live termina qui. Appuntamento alla prossima diretta, buona serata da OA Sport.

18.20 SALTO CON GLI SCI – Markus Eisenbichler domina anche la seconda serie e trionfa in gara-1 a Kuusamo confermando la sua imbattibilità stagionale (due successi su due prove) in Coppa del Mondo. Sul podio anche i polacchi Piotr Zyla e Dawid Kubacki, mentre il norvegese Halvor Egner Granerud si deve accontentare del secondo quarto posto consecutivo. Bella rimonta di Kamil Stoch, da 22° a 12°.

17.50 PATTINAGGIO ARTISTICO – Ennesima prestazione da incorniciare per Daniel Grassl; l’atleta altoatesino ha conquistato in agilità il primo posto con 93.48 dopo lo short program in occasione della seconda tappa del Gran Premio Italia con una performance pulita ornata dal quadruplo lutz, dal triplo axel e dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Secondo posto per Matteo Rizzo (81.39), rallentato da uno step out nel quadruplo toeloop; terzo Gabriele Frangipani (73.28), rimasto attardato per una caduta nel triplo axel e per un errore nella combinazione.

17.25 SALTO CON GLI SCI – Si è conclusa a Kuusamo la prima serie della gara individuale maschile di Coppa del Mondo con il miglior punteggio del tedesco Markus Eisenbichler, autore di un salto straordinario da 146 metri. Secondo il polacco Dawid Kubacki, alle sue spalle il giapponese Yukiya Sato. Eliminati i due italiani impegnati, con Alex Insam 41° e Giovanni Bresadola 45° che restano quindi fuori dalla zona punti.

17.04 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lo short program individuale femminile ha aperto la seconda tappa del Gran Premio Italia, in scena a Egna-Neumarkt. Al termine del primo segmento a portarsi al comando della classifica è stata Lucrezia Beccari, unica tra le partecipanti a realizzare una performance senza sbavature di rilievo. L’atleta di Franca Bianconi con il punteggio di 62.79 nella giornata di domani dovrà difendersi dagli attacchi di Ginevra Negrello, seconda con 55.18, e di Elisabetta Leccardi, terza con 53.65.

16.26 COMBINATA NORDICA – Tutto facile per il padrone della Coppa del Mondo Jarl Magnus Riiber che fa due su due in quel di Ruka: dominio dall’inizio alla fine per il norvegese. Alle sue spalle Eric Frenzel beffa nella volata per il secondo posto Akito Watabe. Più che buona la tredicesima posizione di Samuel Costa, bene anche Raffaele Buzzi e Aaron Kostner, rispettivamente ventinovesimo e trentesimo.

16.05 BOB – Francesco Friedrich si è aggiudicato la prima gara della seconda tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di bob 2020-2021. Secondo posto per Oskars Kibermanis, mentre al terzo ha concluso si è piazzato lo svizzero Simon Friedli. Gli italiani: Patrick Baumgartner ha terminato la sua prova al decimo posto, mentre Mattia Variola si è classificato tredicesimo ed ultimo. Ricordiamo che domani si correrà il quarto appuntamento di queste prime due settimane di gare, sempre sulla pista baltica.

15:45 BIATHLON – Dorothea Wierer è sempre la regina! L’opening stagionale della Coppa del mondo 2020/2021 parla ancora azzurro, con l’azzurra che beffa Denise Herrmann di soli 8 decimi nell’individuale. Svezia impressionante con cinque nella top 10 capitanate dal primo podio di Johanna Skotheim, poi Linn Persson e Elvira Oeberg. Delude Lisa Vittozzi, fuori dai punti dopo un brutto primo poligono.

14.45 SLITTINO – Piccola delusione in casa azzurra al termine della gara di doppio in quel di Igls. Rieder/Kainzwaldner, secondi dopo la prima run, chiudono sesti a causa di qualche errore nella discesa decisiva. Davanti a loro troviamo Rieder/Rastner, mentre settimi i giovani Nagler/Malleier. Austria che esulta in casa: Steu/Koeller battono Mueller/Frauscher, terzi Eggert/Benecken davanti a Wendl/Arlt.

14.35 SCI DI FONDO – Johannes Klaebo è imperiale e fa sua la 15 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Ruka in 34’04″6. Secondo e terzo i russi Alexey Chervotkin e Alexander Bolshunov, a 15″2 e 18″ rispettivamente. 12° posto per Francesco De Fabiani, in buona forma quest’oggi, e 26° per Federico Pellegrino.

14.33 BOB – La prima manche della seconda tappa di Sigulda (Lettonia) vede al comando il padrone di casa Oskars Kibermanis in 49.45 con 2 centesimi di vantaggio su Francesco Friedrich e 12 su Simon Friedli. Quarto Christoph Hafer a 20, quinto Dominik Dvorak a 25 e sesto Johannes Lochner a 28. Il tedesco, dopo essere rimasto in vetta fino a tre quarti del tracciato, ha commesso un grave errore che gli è costato a caro prezzo. Gli italiani: nono Patrick Baumgartner a 45 centesimi, dodicesimo Mattia Variola a 78.

13.47 PATTINAGGIO ARTISTICO – Yuma Kagiyama ha vinto dominando l’ultima gara in programma dell’NHK Trophy 2020, quella del singolo maschile. Il pattinatore giapponese si è imposto con 275.87 confezionando una performance di alto livello impreziosita da elementi qualità tra cui spiccano tre quadrupli, un salchow e due toeloop. A piazzarsi al posto d’onore è stato Kazuki Tomono (226.62) seguito da Lucas Tyuyoshi Honda (217.56). Quinto Shun Sato (214.75).

13.28 SLITTINO – Eccellente prima run per l’Italia nel doppio a Sigulda. Rieder/Kainzwaldner sono addirittura secondi al termine della prima discesa: gli azzurri distano 89 millesimi dai padroni di casa Steu/Koeller. Terza piazza momentanea per i detentori della sfera di cristallo Eggert/Benecken, a 126 millesimi. Da segnalare anche la settima posizione dei giovanissimi Nagler/Malleier, a 235 millesimi dalla vetta. Rieder/Rastner invece sono noni.

12.38 BIATHLON – Esplode la stella di Sturla Holm Lægreid nell’Individuale maschile di Kontiolahti. Il ventitreenne norvegese beffa Johannes Bø di 20″ grazie allo zero e trionfa per la prima volta in carriera. Terzo il tedesco Erik Lesser. Positivi anche Lukas Hofer, ventesimo con tre errori a 3’11”, e Didier Bionaz che sfiora i primi punti in carriera terminando 42esimo con due errori. Braunhofer 71esimo.

12.20 COMBINATA NORDICA – Il norvegese Jarl Magnus Riiber ha chiuso in testa la sessione di salto della seconda gara della Coppa del Mondo di combinata nordica. Alle sue spalle Akito Watabe che partirà 14” di ritardo dal leader e il tedesco Manuel Faisst che partirà con 38” di ritardo dal norvegese. Bene Samuel Costa che si piazza in 11ma posizione a 1’58” dal leader. Un pochino più indietro Aaron Kostner che ha concluso la sessione di questa mattina al 18° posto e si ritroverà al cancelletto di partenza con un ritardo di 2’18”. Più lontani gli altri due azzurri: Raffaele Buzzi 35° e Giulio Bezzi 39°.

11.41 SLITTINO – Dominik Fischnaller inizia la stagione con podio! L’azzurro è terzo nel singolo maschile a Igls alle spalle dei tedeschi Felix Loch e Johannes Ludwig. 0.180 il gap dell’altoatesino dal fuoriclasse teutonico, che è tornato a fare paura. Bene Kevin Fischnaller, settimo. Gli altri azzurri: 22° Leon Felderer, 23° Lukas Gufler, 27° Alex Gufler.

11.02 PATTINAGGIO ARTISTICO – Rispettando i favori del pronostico Misato Komatsubara e Tim Koleto hanno vinto senza particolari patemi la prova della danza all’NHK Trophy 2020 conquistando 179.05. Beffa clamorosa per la coppia di nuova formazione composta da Daisuke Takahashi (bronzo a Vancouver nel singolo) e Kana Muramoto: per via di un errore del cavaliere nella sequenza di twizzles sono scivolati infatti al terzo posto con 157.25, appena 64 centesimi in meno di Rikako Fukase-Eichu Cho, secondi con 157.89.

11.00 BOB – Termina gara-2 per la Coppa del Mondo femminile in quel di Sigulda. È la Germania a dominare in una prova che ha visto solamente sette equipaggi al via. La teutonica Nolte gestisce il margine dopo la prima run e si impone sulle compagne di nazionale Jamanka e Kalicki, appaiate in seconda posizione.

10.48 SCI DI FONDO – Therese Johaug fa sua la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Ruka in 25’01″4, iniziando così al meglio la stagione. Dietro la norvegese le svedesi Frida Karlsson ed Ebba Andersson. Tutte fuori dalla zona punti le italiane, Lucia Scardoni è 35a ed è la migliore delle azzurre.

10.20 PATTINAGGIO ARTISTICO – Kaori Sakamoto ha vinto la gara femminile all’NHK Trophy 2020, ultima tappa del circuito Grand Prix 2020-2021, confezionando una libero d’eccellenza senza la minima sbavatura e imponendosi con il punteggio di 229.51. Secondo posto per Wakaba Higuchi (200.98), seguita da Rino Matsuike (198.97). Prova sottotono per la sudcoreana Young You, settima nella classifica finale (181.73).

10.05 SLITTINO – Buon inizio per Dominik Fischnaller a Igls. L’azzurro è terzo al termine della prima manche a soli 15 millesimi dal redivivo fuoriclasse tedesco Felix Loch. 2° a 0.006 l’austriaco David Gleirscher. quarto l’altro austriaco Nico Gleirscher a 0.037, quinto il tedesco Ludwig a 0.059. Saranno questi cinque atleti a giocarsi la vittoria nella seconda frazione. Ottimo sesto posto per Kevin Fischnaller a 0.104, nono il russo Repilov, detentore della Coppa del Mondo. Gli altri italiani: 16° il giovane Lukas Gufler, che è piaciuto molto, 25° Leon Felderer (che ha sbagliato tantissimo), 28° Alex Gufler.

9.25 BOB – La prima manche femminile, a cui hanno preso aperte la miseria di 7 equipaggi, vede al comando la tedesca Nolte con appena 2 centesimi di vantaggio sulla connazionale Jamanka. Terza l’austriaca Beierl a 0.10, dunque la classifica è cortissima, se pensiamo che la teutonica Kalicki è quarta a 0.11!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali, tutte le gare di oggi sabato 28 novembre. Entriamo nel pieno di questo primo vero weekend riservato alle discipline della neve e del ghiaccio, ci sarà sicuramente da divertirsi con una serie di appuntamenti assolutamente da non perdere. Riflettori puntati su Kontiolathi, dove debutta la Coppa del Mondo di biathlon: spazio a due prove individuali nella località finlandese. L’Italia si affida alla sua Regina: Dorothea Wierer, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo, vorrà partire col piede giusto anche in questa annata. L’altoatesina sarà affiancata da Lisa Vittozzi, la quale insegue un pronto riscatto e ha tutte le carte in regola per poter brillare.

Ci si attende una prestazione degna di nota da parte di Dominik Fischnaller nello slittino: la Coppa del Mondo parte da Igls, l’azzurro cercherà il risultato di lusso dopo il secondo posto ottenuto nella passata stagione in classifica generale. Da osservare anche l’individuale maschile di biathlon col nostro Lukas Hofer pronto sempre a giocarsi cartucce importanti. A Ruka spazio agli sport nordici: lo sci di fondo va in scena con 10 km femminile e 15 km maschila a tecnica classica, poi vedremo all’opera anche combinata nordica e salto con gli sci. A completare il programma anche l’NHK Trophy di pattinaggio artistico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali, tutte le gare di oggi sabato 28 novembre: cronaca in tempo reale con i risultati di tutte le gare, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

