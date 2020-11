LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka in DIRETTA: Greta Laurent e Federico Pellegrino convincenti. Dalle 12.30 le finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.05: Grazie per ora per averci seguito e appuntamento qualche minuto prima delle 12.30 per la fase decisiva della sprint in tecnica classica di Ruka. A dopo

11.04: Adesso è ufficiale! Rastelli è qualificato per la seconda fase, assieme a Federico Pellegrino. Tra le donne avanti Laurent e Scardoni

11.02: mancano nove atleti al traguardo. Rastelli può essere superato al massimo da uno per qualificarsi

11.00: Rastelli al momento è 29mo ma i pericoli non sono finiti

10.58: Al momento qualificati: Klaebo, Valnes, Maeki, Taugboel, Bolshunov, Pellegrino, Golberg, Retivykh, Niskanen, Iversen, Hediger, Skar, Kilp, Vuorinen, Haeggstroem, Chanavat, Semikov, Seller, Yakimushkin, Suhonen, Svensson, Hakola, Mikkonen, Belov, Melnichenko, Musgrave, Young, Novak, Rastelli, Lepisto

10.57: Male Salvadori, penultimo a oltre 20″ da Klaebo

10.55: Ovviamente De Fabiani è già fuori dai 30, attualmente 42mo

10.55: Rastelli scende al 26mo posto ma i pericoli non sono finiti per l’azzurro

10.53: Seller si inserisce al 16mo posto e fa retrocedere al 24mo Rastelli. Pellegrino sempre sesto

10.51: Rastelli è già retrocesso al 22mo posto

10.50: Klaebo, Valnes, Maeki, Taugboel, Bolshunov, Pellegrino, Golberg, Retivykh, Niskanen e Iversen nei primi dieci dopo i primi trenta atleti in gara

10.50: E’ dura anche per Rastelli che si inserisce al 19mo posto: qualificazione a forte rischio

10.49: Gran tempo di Maeki che è terzo, facendo scalare Pellegrino al sestro posto, Cologna è 21mo

10.48: Klaebo!!!! Il norvegese va al comando con oltre 1″ di vantaggio su Valnse, Pellegrino è quinto

10.47: Non bene De Fabiani che si inserisce al 17mo posto e non sarà qualificato per la seconda fase

10.47: Klaebo secondo all’intermedio

10.46: Taugboel si inserisce al secondo posto con 65 centesimi di vantaggio su pellegrino, ora quarto

10.45: Bolshunov per una manciata di centesimi è davanti a Pellegrino, secondo

10.45: Golberg terzo, Krueger ottavo

10.44: Valnse va in testa con 2″ di vantaggio sull’azzurro, Iversen è quarto

10.44: Retivykh, che era davanti all’intermedio, ora è dietro a Pellegrino di oltre 3″

10.43: Chanavat è secondo a 4″ dall’azzurro

10.43: 2’37″74 il tempo di Pellegrino

10.42: Anche Chanavat e Parisse sono dietro a Pellegrino, Retivykh è primo

10.41: 1’10″8 l’intermedio dell’azzurro, meglio di Yakimushkin

10.40: Partito Federico Pellegrino!

10.37: Klaebo parte con il numero 21, Bolshunov con il 10, Chanavat con il 3, Iversen con il 7. I norvegesi puntano a qualificarsi in massa al secondo turno

10.35: oltre a Pellegrino che parte con il numero 1, al via per l’Italia Francesco De Fabiani con il 19, Maicol Rastelli con il 29, Salvadori con il 57,

10.33: Tra pochi minuti il via della qualificazione maschile con Federico Pellegrino che punta ad un grande risultato

10.23: Due azzurre, dunque, ai quarti di finale della sprint di Ruka: Greta Laurent e Lucia Scardoni che rivedremo alle 12.30. Tra qualche minuto, invece, il via delle qualificazioni maschili

10.21: Stenseth, Dahlqvist, Svahn, Laurent, T. Weng, Sundling, Sorina, Dyvik, Lampic, Amundsen, Ribom, Karlsson, Brennan, Lundgren, Urevc, Swirbul, Diggins, L. Weng, Svendsen, Nepryaeva, Stupak, Faendrich, Lylynpera, Scardoni, Nyskanen, Van der Graaff, Kalvaa, Myhrvold, Skinder e Johaug sono le qualificate per la seconda fase

10.21: La slovena Urevc si inserisce al 15mo posto, Johaug slitta al 30mo

10.19: La finlandese Matintalo fa uno sgarbo alla connazionale Parmakoski, si inserisce al 30mo posto e la elimina

10.18: Niente da fare per Anna Comarella che è 44ma a 16″ dalla vetta

10.17: Resiste al 23mo posto Scardoni, fra poco Comarella

10.17: Johaug 29ma e Parmakoski 30ma sul filo del rasoio

10.16: L’inserimento della norvegese Amundsen al 10mo posto mette fuori Caldwell

10.15: Kylloenen e Hennig sono fuori

10.14: A rischio eliminazione tanti nomi eccellenti: Johaug 26ma, Parmakoski 27ma, Caldwell 28ma, Kylloenen 29ma e Hennig 30ma

10.14: Scardoni resiste al 21mo posto

10.13: Scardoni è ventesima al momento, Andersson, H. Weng e Stadlober sono già eliminate

10.11. sei svedesi nelle prime 11 dopo 30 atlete: Stenseth, Dahlqvist, Svahn, Laurent, T. Weng, Sundling, Sorina, Dyvik, Lampic, Ribom, Karlsson. Bene la russa Sorina

10.10: Lucia Scardoni è 18ma a 10″ dalla Stenseth, potrebbe riuscire a qualificarsi

10.09: GRANDE GRETA LAURENT!!! E’ quarta, con Stenseth che porta la Norvegia al comando

10.08: Sembra il campionato svedese: Sundling è quarta, Lundgren nona. Ci sono sei svedesi nelle prime nove posizioni

10.07: Ancora svedesi protagoniste: Svahn è seconda, Karlsson sesta

10.07: Super Svezia! Dahlqvist si pone al comando della classifica, scavalcando T. Weng

10.06: Lampic si inserisce al secondo posto

10.06: Secondo posto per Ribom, terzo per Brennan

10.05: Niskanen si inserisce al quarto posto, H. Weng è ultima e rischia qualcosa

10.05: Caldwell al quinto posto, Ebba Andersson è penultima

10.04: Diggins si inserisce al secondo posto, Kylloenen è solo sesta

10.04: T. Weng nettamente avanti, a 3″ Faehndrich

10.03. Parmakoski chiude la sua prova con un netto vantaggio su Razymova, prima a partire

10.03: T. Weng davanti a Kylloenen e Faehndrich all’intermedio

10.00: Partita la gara

9.57: Attenzione alla svedese Svahn, alle statunitensi Diggins e Caldwell, alla slovena Lampic, alla russa Nepryaeva e alla svizzera Faehndrich: sono loro, oltre alle norvegesi, le grandi favorite di oggi

9.53: Non sono al via le grandi dominatrici delle ultime stagioni, Nilsson e Falla. Cambio di “vita sportiva” per la prima, problemi alle vie respiratorie per la seconda. La Norvegia deve fare a meno anche di Haga. C’è Johaug che sulle sprint sono è dominante come in tutte le altre specialità, ci sonio giovani interessanti come Anne Kjersti Kalvaa, Mathilde Myhrvold e Hedda Østberg Amundsen.

9.50: Si inizia con le qualificazioni femminili. Al via tre atlete azzurre: Greta Laurent con il 26, Lucia Scardoni con il 30 e Anna Comarella con il 62

9.46: C’è anche Francesco De Fabiani al via della sprint. Lui non è uno specialista ma può puntare alla qualificazione alla seconda fase e a ben figurare oggi

9.43: Gli occhi degli appassionati azzurri sono tutti come sempre su Federico Pellegrino che inizia la sua stagione come di consueto dal tracciato finlandese con tanta voglia di fare bene e di arrivare al meglio ai Mondiali di Oberstdorf

9.40 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle sprint in tecnica classica del Ruka Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Ruka, in Finlandia: oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 10.00 italiane scatteranno le qualificazioni, mentre per le finali bisognerà attendere le ore 12.30 italiane.

Il programma odierno

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle sprint in tecnica classica del Ruka Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Ruka, in Finlandia: oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 10.00 italiane scatteranno le qualificazioni, mentre per le finali bisognerà attendere le ore 12.30 italiane.

In casa Italia sono sette gli azzurri in gara: saranno della partita oggi tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli e Giandomenico Salvadori, e tra le donne Lucia Scardoni, Greta Laurent ed Anna Comarella. La gara odierna metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che oggi saranno dimezzati.

OA Sport vi propone la diretta live delle sprint in tecnica classica del Ruka Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Ruka, in Finlandia: oggi, venerdì 27 novembre, le qualificazioni inizieranno alle ore 10.00 italiane e per questo motivo la nostra diretta scatterà attorno alle ore 09.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

