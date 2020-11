Sci di fondo, Greta Laurent brilla nelle qualificazioni a Ruka ed è quarta! Passa anche Lucia Scardoni

Lo sci di fondo oggi, venerdì 27 novembre, ha visto scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la sprint delle 12.30, in tecnica classica.

Nelle qualifiche femminili del mattino, scattate alle ore 10.00, ben si comportano le azzurre nella prova dominata dalla norvegese Ane Appelkvist Stenseth in 2’55″94: passano il turno Greta Laurent, quarta a 5″92, e Lucia Scardoni, 24ma a 10″36, mentre resta fuori Anna Comarella, 46ma a 16″19.

Si salva per il rotto della cuffia la norvegese Therese Johaug, 30ma ed ultima delle qualificate, con un distacco di 11″17, mentre vengono eliminati alcuni nomi eccellenti, come quello della finlandese Krista Parmakoski, 32ma a 11″37, della statunitense Sophie Caldwell Hamilton, 33ma a 11″40, e della svedese Ebba Andersson, 36ma a 13″17.

Foto: LaPresse