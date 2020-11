LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Pinturault batte in finale Kristoffersen!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il tabellone della fase ad eliminazione diretta

19.09 Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana con i giganti di Santa Caterina. Un saluto sportivo.

19.08 Trentesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Pinturault. Il francese vola in testa alla classifica generale con 150 punti, seguito da Kristoffersen a 125.

19.06 Alexis Pinturault vince il parallelo di Lech. Sconfitto in finale Kristoffersen per soli 11 centesimi.

19.05 Secondo podio in carriera per il tedesco Schmid, sempre in parallelo. Il tedesco chiude terzo dopo aver superato l’austriaco Pertl per 0.58. Ora l’atto conclusivo tra Pinturault e Kristoffersen. Il francese difende 16 centesimi.

19.03 Lo svizzero Bissig chiude quinto dopo aver prevalso per appena 5 centesimi sul connazionale Caviezel. E’ il suo miglior risultato in carriera.

19.01 Il tedesco Luitz prevale con 0.25 sull’austriaco Hirschbuehl e conclude al settimo posto.

18.58 Kristoffersen è partito male, poi ha dovuto fronteggiare un paio di pericolosi arretramenti.

18.57 Pinturault si aggiudica la prima run con 0.16 sull’acerrimo rivale. Il francese ha sciato sulla pista blu.

18.56 Ora il primo atto della finalissima tra Pinturault e Kristoffersen. Sarà una lotta di nervi…

18.55 Schmid domina con 0.23 su Pertl. Il tedesco si sta confermando uno specialista del parallelo, lui che a febbraio giunse secondo a Chamonix in questo format.

18.53 Derby elvetico molto equilibrato. Caviezel, per ora, la spunta per appena 1 centesimo!

18.51 Si comincia subito. Luitz prevale con 0.27 su Hirschbuehl nella prima frazione.

18.50 Le finali di oggi:

7°-8° posto: Hirschbuehl (Austria)-Luitz (Germania)

5°-6° posto: Bissig (Svizzera)-Caviezel (Svizzera)

3°-4° posto: Schmid (Germania)-Pertl (Austria)

1°-2° posto: Kristoffersen (Norvegia)-Pinturault (Francia)

18.48 Sarà un atto conclusivo bellissimo, forse il più atteso tra i due grandi rivali. E’ in palio anche la leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo: chi vince va al comando…

18.47 SARA’ KRISTOFFERSEN-PINTURAULT! Il tedesco Schmid salta una porta, ma era comunque dietro.

18.45 Kristoffersen tiene le linee molto più strette rispetto a Pertl e gli rifila 26 centesimi. Il norvegese è in finale e porta a casa in ogni caso punti pesantissimi per la Coppa del Mondo. L’austriaco invece inseguirà ora il secondo podio in carriera nella finalina.

18.43 Lo svizzero Bissig, mai a punti in Coppa del Mondo prima di oggi, approda nella finalina per il 5° posto! Sconfitto l’austriaco Hirschbuehl per 0.15. Ora le semifinali principali.

18.41 Lo svizzero Caviezel si impone per 0.07 sul tedesco Luitz e si qualifica per la finale 5°-6° posto.

18.38 Si avvicina la finale più attesa…Pinturault prevale per 0.12 su Schmid.

18.37 Kristoffersen parte male, poi va in progressione e chiude con 0.12 su Pertl.

18.35 Bissig davanti a Hirschbuehl per 0.11. Ora le semifinali 1°.4° posto.

18.33 Il tedesco Luitz vince per 7 centesimi la prima manche contro lo svizzero Caviezel nel tabellone perdenti.

18.30 Di seguito le semifinali 5°-8° posto:

Caviezel (Svizzera)-Luitz (Germania)

Bissig (Svizzera)-Hirschbuehl (Austria)

18.29 Chiaramente sarebbe stuzzicante una finalissima tra i due grandi rivali storici Kristoffersene e Pinturault.

18.28 Queste le semifinali 1°-4° posto:

Pertl (Austria)-Kristofferesen (Norvegia)

Pinturault (Francia)-Schmid (Germania)

18.27 Finisce la favola dello svizzero Bissig, che chiude a 0.17 da Pinturault, lo stesso distacco accusato al termine della prima manche.

18.25 Senza storia la sfida tra Schmid e Hirschbuehl. Il tedesco elimina l’austriaco e gli rifila 39 centesimi.

18.24 Pertl batte di 8 centesimi Caviezel e approda in semifinale contro Kristoffersen!

18.23 RECUPERA KRISTOFFERSEN E VA IN SEMIFINALE! Battuto Luitz per 0.13! Esce dunque il tedesco che aveva stabilito il miglior tempo delle qualifiche!

18.19 Pinturault vince, ma non domina. Bissig paga 0.14 all’arrivo, tutto aperto.

18.17 Il tedesco Schmid domina la prima frazione con 0.35 sull’austriaco Hirschbuehl. Ora Pinturault contro il carneade Bissig.

18.16 L’austriaco Pertl si impone nella prima run con 0.19 sullo svizzero Caviezel.

18.15 La grande rivelazione di oggi è Bissig. Non gareggiava in Coppa del Mondo dal marzo 2018. Non ha mai raccolto nemmeno un punto e, negli unici tre slalom disputati, due non li ha conclusi e nel terzo non si è qualificato…

18.13 Luitz (pista rossa) vince la prima manche contro Kristoffersen per 12 centesimi, dunque tutto è ancora in gioco.

18.12 Pinturault ha quasi un’autostrada verso la finale…Il francese oggi può incamerare tantissimi punti.

18.11 Il tabellone dei quarti di finale:

Kristoffersen (Norvegia)-Luitz (Germania)

Pertl (Austria)-Caviezel (Svizzera)

Hirschbuehel (Austria)-Schmid (Germania)

Pinturault (Francia)-Bissig (Svizzera)

18.10 Pinturault ai quarti di finale. Senza strafare, il francese elimina l’austriaco Raschner, staccato di 19 centesimi.

18.08 Anche lo svizzero Bissig sbaglia, ma contiene la rimonta del canadese Read e lo elimina per 0.17.

18.07 PAZZESCO, FUORI KILDE! Un errore è costato carissimo al norvegese, passa l’austriaco Hirschbuehl per 19 centesimi. Vanno in fumo punti pesantissimi per la classifica generale di Coppa del Mondo…

18.06 Il tedesco Schmid amministra il vantaggio della prima manche e chiude con 0.33 sul norvegese Haugen. Due teutonici nella top8, entrambi sognano in grande.

18.05 L’austriaco Pertl partiva con 0.50 di vantaggio e chiude con 0.74. Fuori il norvegese McGrath.

18.04 Lo svizzero Caviezel approda tra i migliori 8: il francese Favrot si inchina e chiude a 39 centesimi.

18.02 SI SALVA KRISTOFFERSEN! Il norvegese rimonta ed elimina il croato Zubcic per soli 6 centesimi! Ora troverà Luitz ai quarti.

18.01 Luitz mantiene invariato il vantaggio iniziale e si qualifica ai quarti di finale. Faivre paga 0.31 e viene eliminato.

18.00 Ora subito le seconde manche. Si riparte con Luitz vs Faivre.

17.59 Grande reattività muscolare per Pinturault. Il francese non ha problemi e fa sua la prima manche con 0.27 sull’austriaco Raschner. Attenzione: sei sciatori su otto si sono imposti gareggiando sulla pista rossa.

17.58 Lo svizzero Bissig prevale sul canadese Read per 23 centesimi. Forse la pista rossa è più veloce rispetto alla blu?

17.57 Il norvegese Kilde (attenzione a lui oggi…), ancora sul tracciato rosso, prevale per 0.11 sull’austriaco Hirschbuehl.

17.55 Il tedesco Schmid prevale per 0.26 sul norvegese Haugen. Per ora tre atleti su cinque si sono imposti sulla pista rossa, apparentemente più lenta (questa mattina lo era).

17.54 L’austriaco Pertl domina contro il norvegese McGrath: mezzo secondo di vantaggio.

17.52 Errore per il francese Favrot, che si aggancia ad una porta. Lo svizzero Caviezel partirà dunque con 0.50 di vantaggio nella seconda frazione.

17.51 Il croato Zubcic, osso durissimo, sopravanza il norvegese Kristoffersen per soli 8 centesimi. Lo scandinavo sarà però di scena sulla pista blu nella seconda frazione.

17.50 Luitz, su pista rossa, rifila 0.31 al francese Faivre ed ipoteca l’accesso ai quarti.

17.48 Il tedesco Luitz ed il francese Faivre sono al cancelletto di partenza. Ricordiamo che ogni turno prevede la disputa di due manche, gli atleti dunque gareggeranno sia sul tracciato blu sia su quello rosso. Al termine della prima discesa il distacco massimo previsto da regolamento è di mezzo secondo.

17.47 Questo il tabellone:

Ottavi

1 LUITZ Stefan GER – 16 FAIVRE Mathieu FRA (A)

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR – 9 ZUBCIC Filip CRO (B)

5 FAVROT Thibaut FRA – 12 CAVIEZEL Gino SUI (C)

4 PERTL Adrian AUT – 12 MCGRATH Atle Lie NOR (D)

3 SCHMID Alexander GER – 14 HAUGAN Timon NOR (E)

6 KILDE Aleksander Aamodt NOR – 11 HIRSCHBUEHL Christian AUT (F)

7 BISSIG Semyel SUI – 10 READ Erik CAN (G)

2 PINTURAULT Alexis FRA – 15 RASCHNER Dominik AUT (H)

Quarti

Vincente A – Vincente B (Q1)

Vincente C – Vincente D (Q2)

Vincente E – Vincente F (Q3)

Vincente G – Vincente H (Q4)

Semifinali

Vincente Q1- Vincente Q2 (S1)

Vincente Q3 – Vincente Q4 (S2)

Finale

Vincente S1 – Vincente S2

17.46 Nessun italiano si è qualificato tra i migliori 16 che disputeranno la fase finale.

17.45 Buonasera amici di OA Sport. Alle 17.50 prenderà il via il tabellone ad eliminazione diretta del parallelo di Lech.

La cronaca delle qualifiche

11.25 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 17.50 per il tabellone finale del parallelo di Lech.

11.23 Gli accoppiamenti del primo turno ad eliminazione diretta:

Luitz (Germania)-Faivre (Francia)

Pinturault (Francia)-Raschner (Austria)

Schmid (Germania)-Haugan (Norvegia)

Pertl (Austria)-McGrath (Norvegia)

Favrot (Francia)-Caviezel (Svizzera)

Kilde (Norvegia)-Hirschbuehl (Austria)

Bissig (Svizzera)-Read (Canada)

Kristofferezen (Norvegia)-Zubcic (Croazia)

11.20 Fuori gli italiani: 33° Roberto Nani, 40° Luca De Aliprandini, 45° Giovanni Borsotti, non ha concluso la prova Hannes Zingerle. Una giornata da dimenticare in fretta.

11.16 E’ terminata anche la seconda manche. Il tedesco Luitz chiude al comando in 45″77. 2° Pinturault a 0.03, 3° Schmid a 0.07. Si qualificano anche i seguenti atleti: Pertl, Favrot, Kilde, Bissig, Kristoffersen, Zubcic, Read, Hirschbuehl, Caviezel, McGrath, Haugan, Raschner e Faivre.

11.10 Il giovane svizzero Bissig è settimo a 0.37 da Luitz.

11.08 Hannes Zingerle rimane incastrato al cancelletto di partenza, poi inofrca contro un palo. Poco da aggiungere…Giornata nerissima per l’Italia. Pesa l’assenza di Vinatzer e Maurberger, i più predisposti al parallelo.

11.04 Roberto Nani 29° a 1″01. Sarà il migliore degli italiani oggi: una magrissima consolazione.

11.02 Lo svizzero Gino Caviezel si inserisce in undicesima piazza ed estromette dal tabellone finale Braathen, leader della classifica generale dopo la vittoria a Soelden.

11.01 L’austriaco Pertl si inserisce in quarta posizione a 0.26 da Luitz. Dentro anche il norvegese Haugan, 12°. Attenzione a Braathen, appeso ad un filo: è 16°.

11.00 De Aliprandini ha pagato 0.99 dal miglior tempo assoluto sulla pista blu. Davvero una prestazione da dimenticare, che ha vanificato l’ottima prima manche.

10.59 Sempre al comando Luitz davanti a Pinturault, Schmid e Favrot. 5° Kilde, 6° Kristoffersen.

10.54 Fuori anche Giovanni Borsotti, 19°.

10.53 NOOOOO!! Bruttissima seconda manche di De Aliprandini su pista blu. L’azzurro è 17° a 1″09, dunque già eliminato. L’Italia non avrà azzurri nel tabellone finale.

10.52 Il francese Pinturault si candida per la vittoria. E’ secondo a soli 3 centesimi da Luitz. Oggi il transalpino può conquistare punti pesantissimi per la classifica generale…

10.51 Il croato Zubcic perde qualche posizione ed è sesto a 0.45.

10.50 ECCO KILDE! Il norvegese vola sulla pista blu ed è quarto a 0.35 da Luitz. Qualificazione in cassaforte.

10.49 Il norvegese Braathen è quinto a 0.61, dovrebbe farcela per la qualificazione.

10.47 Il francese Favrot è terzo a 0.28. 4° Kristoffersen a 0.39.

10.46 Schmid secondo a 0.07 da Luitz. I tedeschi si confermano in grande spolvero.

10.45 45″77 il tempo totale di Luitz. Non dovrebbe avere problemi a qualificarsi. Il tedesco è davvero in palla.

10.44 Inizia la seconda manche!

10.42 L’Italia si aggrappa al solo De Aliprandini per disputare il tabellone di questa sera. Sono molto lontani Borsotti, Nani e Zingerle.

10.38 De Aliprandini si è difeso molto bene, ottenendo il 4° tempo assoluto sulla pista rossa, apparentemente più lenta rispetto alla blu.

10.36 E’ terminata la prima manche! Il tedesco Luitz guida con 0.01 sul connazionale Schmid, 0.07 sull’austriaco Pertl, 0.08 sul croato Zubcic, 0.12 sull’austriaco Rachner ed il francese Pinturault. Seguono Bissig, Read, De Aliprandini, Kristoffersen, Jakobsen, Faivre, Haugan, Favrot, Gstrein e Nestvold-Haugen. Sono questi, per ora, i 16 qualificati, tutti racchiusi in 28 centesimi!

10.35 Il britannico Charlie Raposo è 21° a 0.35, dunque in corsa per una clamorosa qualificazione.

10.33 Kilde al momento è fuori. Il norvegese è 18° a 0.32, ma a soli 0.04 dalla qualificazione. Nella seconda manche potrà sfruttare la pista blu per risalire.

10.28 Grande prestazione dello svizzero Bissig, settimo a 0.14 su pista rossa! De Aliprandini scende in nona piazza.

10.25 Hannes Zingerle è 29° a 0.48. Ha perso però tantissimo in partenza: lì ha compromesso la propria prestazione.

10.21 Niente da fare per Roberto Nani, tempo alto sulla pista blu. E’ 33° a 0.67, stesso tempo di Borsotti. L’Italia rischia di aggrapparsi al solo De Aliprandini.

10.18 Stupisce l’austriaco Pertl, terzo a 0.07. E’ stato il migliore sulla pista rossa. De Aliprandini scende in ottava piazza, comunque pienamente in corsa per la qualificazione.

10.18 L’Italia attende ora Nani e Zingerle.

10.16 Borsotti è 29°, la sua qualificazione è ormai compromessa.

10.14 Al comando il tedesco Luitz con 0.01 sul connazionale Schmid e 0.08 sul croato Zubcic. Poi a 0.12 l’austriaco Rachner ed il francese Pinturault, che è stato il migliore sulla pista rossa. Sesto il canadese Read a 0.16, poi ottimo settimo De Aliprandini a 0.19. L’azzurro ha gareggiato sul tracciato rosso, quello più sfavorevole.

10.11 Purtroppo è molto alto il tempo di Borsotti sulla rossa: 23″53, distacco di 0.67 e qualificazione compromessa.

10.10 Pinturault è quarto a 0.12, è stato il migliore sulla pista rossa. Ottimo anche Luca De Aliprandini, sesto a 0.19, sempre sulla pista rossa. Dunque ha fatto peggio di appena 0.07 rispetto al francese.

10.08 Il croato Zubcic è terzo a 0.08 da Luitz. L’austriaco Gstrein è sesto a 0.28.

10.07 Buon tempo del norvegese Kilde sulla rossa, è sesto a 0.32 da Luitz, sempre al comando. Tra poco De Aliprandini e Borsotti.

10.06 Il norvegese Braathen, leader della generale, è settimo a 0.38, ma ha gareggiato sulla pista rossa.

10.04 Kristoffersen è terzo a 0.22, quarto il francese Favrot a 0.27. Anche oggi la pista blu sembra più veloce.

10.03 I tedeschi partono forte. Schmid è secondo ad appena 0.01 dal connazionale Luitz.

10.02 22″86 per Luitz, Windingstad paga 4 decimi. Il tracciato è più angolato rispetto a quello delle donne di ieri.

10.00 Un leggero ritardo per sistemare una porta sulla pista.

9.57 Ci siamo, si comincia con il tedesco Luitz ed il norvegese Windingstad.

9.52 De Aliprandini sarà opposto all’austriaco Raschner nella sua prima manche; Borsotti se la vedrà invece con il giovane americano Radamus. Nani affronterà lo svizzero Noger, Zingerle il tedesco Holzmann. Ricordiamo che non conterà tanto battere l’avversario, quanto realizzare un buon tempo.

9.47 Sono assenti gli svizzeri Odermatt, Murisier e Meillard, tutti positivi al Covid-19.

9.40 Il regolamento è lo stesso di ieri. Due manche per ogni atleta, una su pista rossa ed una sulla blu. I migliori 16 si qualificheranno per il tabellone ad eliminazione diretta di questa sera.

9.36 Saranno solo quattro gli italiani in gara: Luca De Aliprandini, Roberto Nani, Giovanni Borsotti ed Hannes Zingerle.

9.27 I pettorali di partenza di oggi:

PISTA ROSSA

1 1 422278 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1993

2 3 54031 LEITINGER Roland AUT 1991

3 5 194935 FAVROT Thibaut FRA 1994

4 7 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1987

5 9 422729 BRAATHEN Lucas NOR 2000

6 11 422139 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1992

7 13 54444 GSTREIN Fabio AUT 1997

8 15 194364 PINTURAULT Alexis FRA 1991

9 17 990116 de ALIPRANDINI Luca ITA 1990

10 19 990048 BORSOTTI Giovanni ITA 1990

11 21 202451 STRASSER Linus GER 1992

12 23 502015 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1994

13 25 53889 HIRSCHBUEHL Christian AUT 1990

14 27 54170 MATT Michael AUT 1993

15 29 103865 PHILP Trevor CAN 1992

16 31 53902 MAYER Matthias AUT 1990

17 33 54348 PERTL Adrian AUT 1996

18 35 511852 CAVIEZEL Gino SUI 1992

19 37 700830 ZAMPA Adam SVK 1990

20 39 511867 NOGER Cedric SUI 1992

21 41 481730 KUZNETSOV Ivan RUS 1996

22 43 511863 SETTE Daniele SUI 1992

23 45 6190197 FALGOUX Remy FRA 1996

24 47 202520 HOLZMANN Sebastian GER 1993

25 49 502433 HANSSON William SWE 2001

26 51 481103 ANDRIENKO Aleksander RUS 1990

27 53 512274 BISSIG Semyel SUI 1998

28 55 180666 TORSTI Samu FIN 1991

29 57 6531963 STEFFEY George USA 1997

30 59 430633 JASICZEK Michal POL 1994

31 61 502298 HEDSTROEM Tobias SWE 1998

32 63 221213 RAPOSO Charlie GBR 1996

33 65 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon BOL 1992

PISTA BLU

2 202437 LUITZ Stefan GER 1992

4 202597 SCHMID Alexander GER 1994

6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1994

8 561244 KRANJEC Zan SLO 1992

10 531799 FORD Tommy USA 1989

12 501898 ROENNGREN Mattias SWE 1993

14 380335 ZUBCIC Filip CRO 1993

16 194495 FAIVRE Mathieu FRA 1992

18 54252 RASCHNER Dominik AUT 1994

20 6532084 RADAMUS River USA 1998

22 103729 READ Erik CAN 1991

24 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1996

26 561322 HADALIN Stefan SLO 1995

28 422732 McGRATH Atle Lie NOR 2000

30 194873 SARRAZIN Cyprien FRA 1994

32 53980 KRIECHMAYR Vincent AUT 1991

34 422507 HAUGAN Timon NOR 1996

36 512203 NEF Tanguy SUI 1996

38 512138 SIMONET Sandro SUI 1995

40 294890 NANI Roberto ITA 1988

42 561255 CATER Martin SLO 1992

44 400237 MEINERS Maarten NED 1992

46 512082 REYMOND Marco SUI 1994

48 6291725 ZINGERLE Hannes ITA 1995

50 6300451 KATO Seigo JPN 1998

52 6532354 GILE Bridger USA 1999

54 202584 RAUCHFUSS Julian GER 1994

56 150644 KRYZL Krystof CZE 1986

58 60236 van den BROECKE Dries BEL 1995

60 390044 LAINE Tormis EST 2000

62 6190547 LAGIER Jeremie FRA 1998

64 512116 GUT Ian LIE 1995

9.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del parallelo maschile di Lech (Austria), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del parallelo di Lech, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si comincia al mattino con la fase di qualificazione e poi appuntamento nel tardo pomeriggio per le sfide ad eliminazione diretta con il tabellone a 16.

Gara come sempre imprevedibile e ricca di sorprese, come è stata in parte anche quella femminile di ieri con la vittoria di Petra Vlhova sull’americana Paula Moltzan al suo primo podio in carriera. In campo maschile regna davvero l’incertezza con davvero almeno venti atleti che possono lottare per la vittoria. Molto forte lo squadrone norvegese con Windingstad, Kristoffersen, Nestvold-Haugen, Braathen e Kilde, che si presenta con l’obiettivo della vittoria.

Sono quattro gli azzurri in gara, che come obiettivo hanno quello di superare la fase di qualificazione, per poi provare a stupire nelle sfide ad eliminazione diretta: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani ed Hannes Zingerle.

La qualifica del parallelo maschile di Lech scatterà alle ore 10.00, mentre il tabellone con i migliori sedici alle ore 17.55. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

