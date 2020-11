LIVE Romania-Italia basket femminile in DIRETTA: le azzurre non possono sbagliare sulla strada degli Europei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione – Le parole di Lardo e le 12 per la Romania

Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di qualificazione agli Europei femminili 2021 tra Romania e Italia, terzo dei sei previsti nel girone D.

Per l’Italia si tratta di uno dei due viatici importanti verso l’approdo alla manifestazione continentale, con l’altro in arrivo tra quarantott’ore con la Repubblica Ceca. Le scelte di Lino Lardo all’interno del gruppo delle 14 arrivato a Riga premia Nicole Romeo in luogo di Samantha Ostarello in tema di naturalizzata, per questioni tattiche che contro le ceche potrebbero modificarsi e rendere più utile l’ala rimbalzista di Campobasso rispetto alla play con licenza (ampia) di tirare da tre di Ragusa.

La Romania non avrà Ashley Walker, ma rimane squadra particolarmente pericolosa con i suoi nomi di esperienza; non va del resto dimenticato che, dopo aver battuto la Danimarca (cosa fatta anche dall’Italia), ha messo in grossissima difficoltà la Repubblica Ceca, riuscita a scampare alla sconfitta solo per il canestro sulla sirena di Elhotova. Ed è proprio per quel motivo che, oggi, ci si trova a parlare quasi di una partita cruciale per tutte e due, che comunque si ritroveranno tra qualche mese nel girone di ritorno.

Questa l’attuale classifica del girone: Repubblica Ceca con 2 vittorie, Romania e Italia con una, Danimarca a secco. Il perché dell’importanza della sfida di oggi è presto detto: vincere vuol dire proseguire la corsa verso lo scontro con le ceche per capire chi può prendere il primo posto nel girone, perdere significa rischiare di perdere il treno anche del secondo posto, che può ancora valere la qualificazione per le migliori cinque squadre tra i nove raggruppamenti.

Romania-Italia, a Riga, vedrà alzarsi la palla a due alle ore 18:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

