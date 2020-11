LIVE Romania-Italia 68-90 basket femminile in DIRETTA: azzurre travolgenti fin dall’inizio, trio Pan-Penna-Zandalasini irrefrenabile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’appuntamento è tra due giorni, ancora alle 18:45, con la Repubblica Ceca, la sfida più importante fino a questo momento delle qualificazioni azzurre.

TOP SCORER – ROMANIA: Marginean 17; ITALIA: Zandalasini 18

FINISCE QUI! Con il coast to coast di Carangelo Italia travolgente sulal Romania, un 68-90 nettissimo fin dall’inizio! Inizia Pan, continua Penna, finisce Zandalasini!

68-88 1/2 Bestagno.

Sbaglia l’aggiuntivo Zandalasini. Fallo a rimbalzo su Bestagno, liberi.

68-87 Altra palla show di Cinili che dal perimetro pesca il taglio sulla linea di fondo di Zandalasini: è potenziale 2+1.

68-85 1/2 Carangelo.

Fallo di Filip che cerca di impedire la ripartenza di Carangelo, che va in lunetta.

Ultimo minuto!

68-84 Tripla di Ghizila.

65-84 Zandalasini decide di piazzare il canestro da tre della staffa!

65-81 Penetrazione di Ghizila.

63-81 Realizza l’aggiuntivo Zandalasini.

63-80 La meraviglia di Zandalasini: penetra, si eleva, segna, subisce il fallo, ma le parole non bastano senza le immagini!

63-78 Ancora Sipos, ultima rumena ad arrendersi.

61-78 Appoggia al vetro Cinili! Meno di 3′ alla fine.

61-76 A segno Sipos dalla media.

59-76 Si apre tutta la difesa attorno a Bestagno, lei ci si tuffa dentro e appoggia.

59-74 2/2 Marginean. Poco più di 4′ alla fine.

Romeo commette fallo vicino a canestro su Marginean mandandola in lunetta, non potendo sparire dal campo.

57-74 ZANDA TIME! Cecilia da tre!

57-71 Tripla aperta di Marginean.

Time out chiamato da Lardo a 5’50” alla fine.

54-71 Spara la tripla Sipos.

51-71 E di nuovo il +20 con Olbis Andrè, 6’45” al termine!

51-69 ROMEO! Da tre dall’angolo!

51-66 2/2 Pavel. Per Andrè è il terzo fallo. 8’40” alla fine.

Pavel mette ancora in difficoltà Andrè, altro fallo sul tiro, altri liberi.

49-66 1/2 Pavel.

Si gira verso canestro Pavel, c’è fallo di Andrè sul tiro: lunetta.

48-66 ELISA PENNA! Diventa miglior realizzatrice azzurra a quota 13!

TOP SCORER – ROMANIA: Marginean, Pavel 12; ITALIA: Pan 12

FINE TERZO QUARTO – Sostanziale controllo per l’Italia, che affronterà gli ultimi 10 minuti avanti di 15.

48-63 Tecnico alla panchina rumena, libero affidato a Romeo che lo realizza.

48-62 Ottimi movimenti di Sipos che si avvicina al canestro e segna. Ultimo minuto del quarto.

46-62 2/2 Zandalasini.

Quando il gioco si fa duro, arriva Zandalasini che si va a guadagnare due tiri liberi.

46-60 Svarione azzurro, a segno Parau.

44-60 ANDRE’! Prende bene posizione sotto canestro e usa bene la mano sinistra!

44-58 1/2 Andrè. 2′ a fine terzo quarto.

Sfiora il gioco da tre punti Andrè sulla spinta di Pavel, la palla danza sul ferro ed esce: sono comunque liberi.

44-57 Rimbalzo in attacco di Pavel che appoggia al vetro e segna.

42-57 1/2 Bestagno.

Palla fantascientifica di Zandalasini per Bestagno, che cerca di appoggiare e subisce il fallo di Ghizila che la manda in lunetta.

42-56 Tripla di Ghizila, è la sua terza.

Tanti errori da una parte e dall’altra, anche se l’Italia in qualche maniera controlla. A poco più di 5′ da fine terzo quarto time out.

39-56 Parau prova a mettersi in partita in entrata.

37-56 Rubata e contropiede uno contro zero di Cinili!

37-54 Jumper dalla media di Ardelean.

35-54 Fallo di Cinili che manda in lunetta Pavel, che fa 2/2 in lunetta.

33-54 CARANGELO! Riprende la marcia azzurra da tre!

33-51 Pavel accorcia leggermente le distanze.

Primo minuto senza canestri.

Si riparte, con Carangelo che commette fallo prima ancora che Pan possa fare la rimessa.

Siamo vicini all’inizio del terzo quarto, squadre ancora in fase di nuovo riscaldamento.

Un focus particolare in questo primo tempo va posto su Francesca Pan, tornata quest’anno in Italia, alla Reyer Venezia, dagli anni di NCAA a Georgia Tech. Aveva già giocato in azzurro un paio d’anni fa in un’estate senza competizioni internazionali con Marco Crespi, ma oggi ha debuttato a livello FIBA. E con quattro triple in fila.

Alcune immagini dalla prima metà di gara

TOP SCORER – ROMANIA: Marginean 12; ITALIA: Pan 12

31-51 Buzzer beater da tre dall’angolo di Irimia, si chiude qui una prima metà di gara che finora ha visto l’Italia dominare un’avversaria che per qualità, quest’oggi, non riesce semplicemente a starle dietro.

28-51 Penna-Crippa, l’una ruba e l’altra segna!

Sbaglia l’aggiuntivo Ghizila.

28-49 Trova l’entrata Ghizila, cala il braccio Penna, sono due punti e libero aggiuntivo. Time out chiamato da Lardo.

0/2 Crippa.

Due liberi a 1’05” dall’intervallo per Crippa.

26-49 Realizza l’aggiuntivo Zandalasini, che poi lascia il posto a Martina Crippa, che torna in azzurro un anno dopo l’infortunio che l’ha fermata per tutta la stagione scorsa in quel di Cagliari.

26-48 UN SOLO NOME: CECILIA ZANDALASINI! Stepback, canestro e fallo subito!

26-46 Meraviglioso movimento di Elisa Penna che si gira e praticamente appoggia dalla media!

Lotta a rimbalzo, Elisa Penna finisce giù, ma non c’è nessun problema per fortuna.

Altri cambi per l’Italia, ritorna Bestagno e fa il suo ingresso Madera.

26-44 CINILI! Jumper dalla media per il +18!

26-42 Ancora Zanda a servire Cinili!

26-40 E arrivano i primi tre di Carangelo!

Ghizila attacca dal palleggio Romeo, ne esce la palla persa.

26-37 Gran palla di Parau sotto per Orban che appoggia.

24-37 Tripla da distanza siderale di Marginean. 6′ all’intervallo.

21-37 PENNA! Seconda tripla per lei e nuovo massimo vantaggio!

Passi di Parau, sesta palla persa della partita per lei.

21-34 ANDRE’! Giro e tiro vicino al limite dei 24 con Orban addosso!

Altro time out per coach Ayci, che della sua Romania vede troppe palle perse: siamo a quota 9.

21-32 Appoggia con la sinistra Andrè!

21-30 Gran tripla di Marginean.

18-30 ELISA PENNA! L’unghiata da tre!

18-27 Seconda tripla della partita per Ghizila.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – ROMANIA: Marginean, Pavel 6; ITALIA: Pan 12

FINE PRIMO QUARTO – Un ottimo parziale iniziale, con 12 punti di Francesca Pan, garantisce l’attuale vantaggio all’Italia.

15-27 1/2 Romeo.

Cerca il coast to coast dall’errore avversario Romeo, non segna, ma guadagna altri due viaggi in lunetta.

15-26 1/2 Andrè. Ultimo possesso del quarto Romania.

Quasi palla persa di Penna, rimedia Andrè che guadagna anche il fallo e due liberi.

Iniziato l’ultimo minuto del quarto.

15-25 2/2 Romeo.

Liberi concessi a Romeo sulla penetrazione.

15-23 Gran movimento vicino a canestro di Marginean che appoggia.

13-23 1/2 Pavel.

Pavel prende il rimbalzo in attacco e fa commettere fallo a Romeo: liberi.

12-23 Jumper di Andrè dalla media!

12-21 Tripla dall’angolo di Ghizila.

9-21 1/2 Attura. 2’36” alla prima sirena.

Cerca la penetrazione Attura, che sbatte su Marginean e guadagna due liberi. Esordio per la romana “trapiantata” a Dallas, in possesso di doppio passaporto e quest’anno a Venezia.

9-20 Realizza l’aggiuntivo Pavel.

8-20 Pavel batte dal palleggio Andrè, va a segno e subisce anche il fallo che la manda in lunetta.

6-20 Ancora un bel taglio verso il canestro di Cinili che appoggia!

6-18 2/2 Marginean.

Altro fallo di Zandalasini su Marginean, altri liberi perché è stato fischiato (e ci sarebbe qualche riserva) sul tiro.

4-18 ANCORA FRANCESCA PAN! INIZIO CLAMOROSO PER LEI!

4-15 2/2 Marginean.

Prova il passo d’incrocio Marginean, che si trova con Zandalasini davanti, c’è il fallo con due tiri liberi. Primi cambi per Lardo, dentro Olbis Andrè e fuori Bestagno.

Raggiunta la metà del primo quarto.

2-15 ANCORA PAN! 3/3 DA TRE!

2-12 Primi due rumeni da parte di Pavel, ex del nostro campionato (Costa Masnaga 19-20).

0-12 BESTAGNO! Si guadagna il centro del pitturato e va a segnare, dopo quattro minuti costretta al time out la Romania di coach Ayci, travolta dall’ottimo inizio azzurro!

0-10 ANCORA PAN DA TRE! E di nuovo dal penetra e scarica di Zandalasini!

Tanta confusione nella Romania in questo inizio, c’è la terza palla persa di Parau, che ha aggiunto anche il cognome Godri.

0-7 FRANCESCA PAN! La prima tripla della partita, piedi per terra!

0-4 2/2 Zandalasini.

Zandalasini sfrutta il blocco di bestagno, e proprio mentre sta per appoggiare Sipos le fa planare il braccio sulla spalla: tiri liberi.

Due palle perse in fila per la Romania, la prima su pressione difensiva azzurra, la seconda per passi di Parau.

0-2 Molto buona la prima azione azzurra, tanta circolazione e appoggio al vetro di Carangelo.

Primo possesso Italia.

18:45 Ecco le squadre sul parquet! Italia in maglia azzurra, Romania in maglia gialla.

18:44 Tutto pronto o quasi per la palla a due!

QUINTETTI – ROMANIA: Parau irimia Spios Marginean Pavel; ITALIA: Carangelo Zandalasini Cinili Pan Bestagno

18:41 Si torna a chiudere il riscaldamento, e tra poco la palla a due!

18:39 Si passa ora all’inno rumeno, “Deșteaptă-te, Române!”.

18:38 In corso la cerimonia degli inni nazionali. Suona quello italiano.

18:35 Dieci minuti alla palla a due!

18:30 Le azzurre sono arrivate una quarantina di minuti fa e poco più all’arena di Riga dove si giocherà oggi, che non è la stessa dove si giocarono gli Europei 2009 (che seppero di beffa per l’Italia, con la sconfitta contro la Grecia che le negò i Mondiali).

18:25 Si è giocato anche il match tra Repubblica Ceca e Danimarca, nel girone dell’Italia, con il successo delle ceche di 20 punti (84-64) con 21 di Katerina Elhotova e 17 con 11 assist di Lenka Bartakova. Il loro cammino rimane immacolato, con 3 vinte e 0 perse.

18:20 Questi i roster di Romania e Italia che vedremo oggi:

ROMANIA

#1 Ioana Ghizila (1997, 173, G, Sf. Gheorghe)

#5 Romina Filip (1989, 174, A, Agronomia Bucarest)

#7 Annemarie Godri-Parau (1984, 175, P, Sf. Gheorghe)

#8 Dora Ardelean (1994, 186, A, Arad)

#9 Elisabeth Pavel (1990, 190, A/C, Lublin – Polonia)

#11 Gabriela Irimia (1990, 183, A, Targoviste)

#12 Anca Sipos (1985, 185, A, Agronomia Bucarest)

#17 Nicolett Orban (2000, 190, C, Sf. Gheorghe)

#20 Alexandra Uiuiu (1989, 183, A, Universitatea Cluj-Napoca)

#23 Alina Podar (1998, 178, G, Satu Mare)

#25 Tunde Kilin (1991, 171, P, Satu Mare)

#44 Gabriela Marginean (1987, 182, A, Bretagne – Francia)

ITALIA

#3 Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia)

#5 Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia)

#13 Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio)

#14 Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Wuber Schio)

#16 Sara Madera (2000, 186, C, PF Broni ’93)

#22 Olbis Futo Andrè (1998, 186, C, Famila Wuber Schio)

#23 Sabrina Cinili (1989, 191, A, Famila Wuber Schio)

#30 Beatrice Attura (1994, 175, P, Umana Reyer Venezia)

#41 Elisa Penna (1995, 190, A, Umana Reyer Venezia)

18:15 Buon tardo pomeriggio a tutti, e bentrovati a questa DIRETTA LIVE. Romania e Italia si giocano quest’oggi una fetta importante di qualificazione agli Europei 2021, nella bolla che Riga ha organizzato per dar modo di continuare le qualificazioni del girone D.

La presentazione – Le parole di Lardo e le 12 per la Romania

Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di qualificazione agli Europei femminili 2021 tra Romania e Italia, terzo dei sei previsti nel girone D.

Per l’Italia si tratta di uno dei due viatici importanti verso l’approdo alla manifestazione continentale, con l’altro in arrivo tra quarantott’ore con la Repubblica Ceca. Le scelte di Lino Lardo all’interno del gruppo delle 14 arrivato a Riga premia Nicole Romeo in luogo di Samantha Ostarello in tema di naturalizzata, per questioni tattiche che contro le ceche potrebbero modificarsi e rendere più utile l’ala rimbalzista di Campobasso rispetto alla play con licenza (ampia) di tirare da tre di Ragusa.

La Romania non avrà Ashley Walker, ma rimane squadra particolarmente pericolosa con i suoi nomi di esperienza; non va del resto dimenticato che, dopo aver battuto la Danimarca (cosa fatta anche dall’Italia), ha messo in grossissima difficoltà la Repubblica Ceca, riuscita a scampare alla sconfitta solo per il canestro sulla sirena di Elhotova. Ed è proprio per quel motivo che, oggi, ci si trova a parlare quasi di una partita cruciale per tutte e due, che comunque si ritroveranno tra qualche mese nel girone di ritorno.

Questa l’attuale classifica del girone: Repubblica Ceca con 2 vittorie, Romania e Italia con una, Danimarca a secco. Il perché dell’importanza della sfida di oggi è presto detto: vincere vuol dire proseguire la corsa verso lo scontro con le ceche per capire chi può prendere il primo posto nel girone, perdere significa rischiare di perdere il treno anche del secondo posto, che può ancora valere la qualificazione per le migliori cinque squadre tra i nove raggruppamenti.

Romania-Italia, a Riga, vedrà alzarsi la palla a due alle ore 18:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

