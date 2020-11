LIVE Ciclismo su pista, Europei 2020 in DIRETTA: Elisa Balsamo ORO! Argento e bronzo per Alzini e Valsecchi: Sorelle d’Italia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I risultati del mattino: Alzini in finale per l’oro, Balsamo in testa nell’omnium

Loading...

Loading...

20.28: Appuntamento a domani con un’altra giornata che potrebbe regalare soddisfazioni alla spedizione italiana in Bulgaria. Grazie per averci seguito e buona serata!

20.27: Si chiude qui la terza giornata dell’Europeo di Plovdiv e l’Italia torna a casa con un oro, quello di Elisa Balsamo nell’Omnium, un argento, quello di Martina Alzini nell’inseguimento individuale e un bronzo, quello di Silvia Valsecchi nell’inseguimento individuale

20.26: Volata di testa del lituano Lendel che respinga l’assalto del greco e conquista la medaglia di bronzo nella sprint maschile

20.24: Ora Lendel contro Bretas per il bronzo maschile

20.23: Volata di testa di Anastasia Voinova! Non riesce a rimontare Shmeleva nel finale e comunque è oro argento per la Russia

20.22: Surplace

20.21: Voinova contro Shmeleva per l’oro femminile

20.17: Ci sono ancora da assegnare alcune medaglie. L’oro della sprint femminile con il derby tra Voinova e Shmeleva e il bronzo della sprint maschile con Lendel contro Bretas

20.16: L’oro va a Walls, secondo posto per il bielorusso Karaliok, terzo posto per il portoghese Leitao, Stefano Moro conclude la sua prova all’ottavo posto

20.15: Bravo Stefano Moro che chiude al terzo posto l’ultimo sprint! Bella gara dell’azzurro!

20.15: Oro al britannico Walls nell’Omnium. Ha controllato perfettamente la gara tenendo sempre i rivali a distanza di sicurezza

20.12: Penultimo sprint: Lovassy, Muller, Imhof e Walls

20.09: Vince Staniszevski davanti a Rugovac, Rostovtsev e Leitao

20.09: Ripresi, pronti per l’ottavo sprint di gruppo

20.07: Moro a caccia assieme ai primi due della classifica, Walls e Karaliok

20.06: Moro è secondo nel settimo sprint, alle spalle di Walls, oi Karaliok e Beniusis

20.05: Ci prova Moro!

20.05: Attacco di Beniusis

20.04: Leitao guadagna il giro ed è terzo

20.03: Leitao vince lo sprint e sta per guadagnare il giro, potrebbe salire al terzo posto, alle sue spalle Lovassy, Rostovtsev e Walls

20.02: Ripresa la fuga ma Leitao rilancia ed ora attacca da solo

20.01: Quinto sprint: terzo posto per Moro che prova l’azione. Vince Staniszevski, davanti a Rostovtsev, quarto Leitao

20.00: Crista prende il giro

19.59: prova l’azione Moro alle spalle di Leitao

19.58: Quarto sprint: Che allungo di Crista che vince lo sprint davanti a Einhorn, Lovassy e Torres

19.56: Ancora punti per Moro che è quarto. Vince Lovassy davanti a Torres e Vasyliev

19.52: VINCE STEFANO MORO il secondo sprint! secondo Beniusis, poi Walls, Karaliok

19.49: Walls vince la prima volata davanti a Karaliok, Rugovac e Rostovtsev

19.43: Moro è settimo a 16 punti dalla zona podio: 100 giri, 10 sprint

19.42: Tra poco la corsa a punti maschile con Stefano Moro che proverà a ribaltare la situazione ma serve qualche azione da lontano

19.40: E’ il momento dell’inno di Mameli per l’oro di Elisa Balsamo

19.35: E’ ORO GERMANIA!!! Grande sprint in rimonta del tedesco Levy che non lascia scampo al russo Dmitriev, che sarà argento: 2-0

19.33: Ora Levy contro Dmitriev (1-0) per l’oro maschile

19.32: Bretas parte da lontano e non lascia spazio alla rimonta del lituano: 1-1

19.31: Lendel contro Bretas per il bronzo maschile

19.29: Pareggia il conto Voinova! Parte a un giro dalla fine, sorprendendo Shmeleva che stavolta non riesce a rimontare: 1-1

19.26: Ora la finale tra Shmeleva e Voinova (1-0)

19.26: Bella rimonta dell’ucraina Starikova che vince lo sprint e conquista la medaglia di bronzo nella sprint

19.23: In pista Starikova contro Marozaite, in palio il bronzo femminile

19.21: C’è qualche problema sulla pista di Plovdiv dopo la caduta nella corsa a punti. Una volta sistemata si disputeranno le gare due delle finali della sprint

19.16: Piange al telefono Elisa Balsamo! Bravissima l’azzurra che porta la seconda vittoria azzurra dell’Europeo dopo l’oro di Martina Fidanza nello scratch

19.14: Si aggiungono altre tre medaglie al bottino azzurro di Plovdiv: sono sette i podi italiani, due ori, quattro argenti e un bronzo e mancano ancora due giorni alla fine dell’Europeo

19.12: Una vittoria di grande autorità della 22enne piemontese Elisa Balsamo che trionfa nell’Omnium! Secondo posto per la britannica Kenny, bronzo per la russa Novodolskaya

19.11: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOO ELISA BALSAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! L’azzurra è campionessa d’Europa dell’Omnium!!! Un dominio

19.10: Mancano quattro giri, non ci sono azioni, Balsamo irraggiungibile

19.08: ELISAAAAA BALSAMOOOOOO Vince il penultimo sprint e, a meno di cose incredibili, va a prendersi la medaglia d’oro

19.04: Martins vince il terz’ultimo sprint ma Balsamo continua ad essere nettamente in testa

19.02: Quinto sprint: E’ IMBATTIBILE ELISA BALSAMO! Battuta in rimonta Kenny, poi Baleisyte e Martins. L’azzurra allunga: 130 contro 118 di Kenny e mancano 28 giri alla fine

18.59: Balsamo 125, Kenny 115, Novolodskaya 113, Martins 105

18.58: Quarto sprint: ANCORA ELISA BALSAMO! TERZO SPRINT VINCENTE davanti a Kenny e Martins

18.58: Novolodskaya e Savenka rientrano

18.57: Attacco di Novolodskaya e Savenka

18.55: Terzo sprint: ANCORA ELISA BALSAMO!!! L’azzurra precede Seitz, Kenny e Larrarte. +8 per l’azzurra a 50 giri dalla fine

18.52: Secondo sprint: VITTORIA DI ELISA BALSAMO! 5 punti pesanti per l’azzurra! Poi Martins, Kenny e Novolodskaya

18.50: Caduta: Plosaj e Sevcikova. Entrambe riprendono

18.49: Primo sprint vinta dalla svizzera Seitz, poi Baleisyte, Plosaj

18.45: Partita la gara!

18.43: Ci siamo! Elisa Balsamo si gioca l’oro nell’Omnium. Ha 2 punti di vantaggio su Kenny e 10 su Martins ma ci sono 80 giri e 8 sprint da disputare, uno ogni 10 giri

18.41: Che battaglia! Grande rimonta del tedesco Levy che supera all’esterno il russo sul rettilineo di arrivo: 1-0 per il tedesco

18.39: E’ il momento della finale: di fronte il russo Dmitriev e il Tedesco Levy, che sfida!

18.38: Il lituano Lendel supera Bretas e si porta sull’1-0

18.35: Ora garauno della finale per il terzo posto maschile: di fronte il greco Bretas e il lituano Lendel

18.34: Grande rimonbta di Shmeleva che piazza il colpo di reni e batte Voinova portandosi sull’1-0

18.33: Ora la super sfida tutta russa tra Shmeleva e Voinova in finale

18.31: Violata di testa di Starikova che vince nettamente: 1-0 per l’ucraina

18.28: Ora garauno della finale per il terzo posto della velocità femminile tra la lituana Marozaite e la ucraina Starikova

18.20: Tra poco le premiazioni dell’inseguimento con due azzurre sul podio

18.13: E’ ARGENTO MARTINA ALZINI. Neah Evans vince l’oro con un vantaggio vicino ai 3 secondi. Brava comunque l’azzurra, argento e bronzo per l’Italia

18.11: Al secondo km Evans avanti con un vantaggio di 1.523

18.09: Dopo un km Evans avanti per 0.366

18.07: Tra pochi istanti il via della finalissima della gara d inseguimento individuale: Martina Alzini contro Neah Evans

18.05: E’ BRONZOOOOOOOOOOOOOO SILVIA VALSECCHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CHE DOMINIO DELL’AZZURRAAAAAAAAAAAAA

18.04: Al secondo km Valsecchi avanti di 0.682

18.03: Al primo km Valsecchi avanti per 0.218

18.02: E’ il momento della finale per il terzo posto dell’inseguimento individuale

17.57: Ora un piccolo stop e poi la sfida che vale il bronzo nell’inseguimento individuale tra Silvia Valsecchi e la britannica Josie Knight

17.56: Vince il russo Rostovtsev davanti a Walls

17.55: Eliminato Karaliok

17.55: Eliminato Staniszewski, restano in tre

17.54: Eliminato Torres Barcelo

17.54: Eliminato Rugovac

17.53: Esce di Scena Stefano Moro che sarà ottavo

17.53: Eliminato Imhof

17.52: Eliminato Einhorn

17.52: Eliminato Beniusis

17.51: Eliminato Vasyliev

17.50: Eliminato Muller

17.50: Eliminato Genov

17.49: Eliminato Lovassy

17.49: Eliminato Leitao, che sorpresa!

17.48: Eliminato Kubis

17.48: Eliminato Jerman

17.47: Eliminato Crista

17.42: Tra poco la gara ad eliminazione maschile valida per l’Omnium. In gara c’è l’azzurro Moro che parte dal nono posto e prova a risalire un po’ la china in vista della gara a punti che chiuderà la prova

17.42: Levy vince garadue per distacco e conquista la finale: 2-0

17.39: Ora Levy contro Lendel (1-0)

17.38: Gara di testa di Dmitriev che non lascia scampo all’avversario: 2-0 e finale per il russo

17.37: Ora la sfida tra Dmitriev e Bretas (1-0)

17.36: per un soffio Voinova riesce a sopravanzare Starikova a cui non riesce la rimonta finale. 2-0 e derby russo in finale

17.33: Ora Starikova contro Voinova (0-1)

17.31: Cambio di passo micidiale di Shmeleva che stacca Marozaite, conquista il secondo successo consecutivo e si porta sul 2-0

17.29: Al via la prima semifinale tra Shmeleva e Marozaite

17.28: Tra poco garadue delle semifinali della velocità maschile e femminile

17.27: La azzurra Balsamo balza dunque al comando della classifica dell’Omnium quando manca solo la corsa a punti

17.26: VITTORIA DI ELISA BALSAMO!!!!! L’azzurra domina lo sprint decisivo con Evans e va a vincere la terza prova dell’Omnium

17.25: Eliminata Baleisyte

17.24: Eliminata Plosaj, restano in tre, c’è Balsamo

17.24: Eliminata Larrarte Arteaga

17.23: Eliminata Martins, era prima assieme a Balsamo

17.23: Eliminata Savenka

17.22: Eliminata Seitz

17.22: Eliminata Novolodskaya

17.21: Eliminata Nahirna

17.20: Eliminata Borissza

17.19: Eliminata Sevcikova

17.18: Partita la gara

17.16: E’ il momento della terza prova dell’Omnium femminile con la gara ad eliminazione. Elisa Balsamo si gioca tanto in questa sfida

17.13: Nessun problema per Levy che si impone su Lendel e si porta sull’1-0

17.12: Nella seconda semifinale di fronte il tedesco Levy contro il lituano Lendel

17.11: Ancora Russia! Dmitriev con 10″090 domina il greco

17.10: Nella prima semifinale dello sprint maschile sono di fronte il russo Dmitriev e il greco Bretas

17.09: C’è battaglia, Voinova affianca la Starikova all’ultima curva e la supera nel rettilineo finale: 1-0 per la russa

17.06: ora la seconda sefida di semifinale tra la russa Voinova e l’ucraina Starikova

17.05: Non c’è storia: Shmeleva prende velocità nel rettilineo opposto a quello dell’arrivo e supera Marozaite nel finale: 1-0 per la russa

16.58: In programma tra poco la prima semifinale femminile tra la lituana Marozaite e la russa Shmeleva

16.55: Si inizia fra poco con le semifinali della velocità femminile e maschile

16.52: Si assegnano oggi anche i titoli della velocità ma non ci sono azzurri al via, eliminata ai quarti Miriam Vece

16.50: Nell’Omnium maschile nono posto provvisorio dopo due gare per l’azzurro Moro

16.48: C’è anche Elisa Balsamo a caccia del podio: dopo due delle quattro gare dell’Omnium è in testa alla classifica assieme a Martins e Kenny

16.45: Silvia Valsecchi, sempre nell’inseguimento individuale, si giocherà il bronzo con la britannica Knight

16.42: Altra giornata ricca di emozioni a Plovdiv e anche con tanto azzurro. Le speranze di medaglie dell’Italia sono riposte al settore femminile. La medaglia certa è quella di Martina Alzini che si batterà con la britannica Evans per l’oro nell’inseguimento individuale

16.40: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della terza giornata degli Europei di ciclismo su pista

13.47 Grazie per averci seguito, l’appuntamento con gli Europei su pista è per le ore 17.00 per la sessione serale che si preannuncia molto spettacolare.

13.45 Grande attesa per questo pomeriggio dove nel quale Martina Alzini andrà a caccia dell’oro contro la britannica Neah Evans nell’inseguimento individuale e Silvia Valsecchi si giocherà il bronzo contro l’altra britannica Josie Knight.

13.43 Termina dunque la sessione mattutina, degli Europei di ciclismo su pista.

13.40 Si è conclusa una spettacolare Tempo Race dell’Omnium maschile: in testa il britannico Walls con 50 punti, seguito dal portoghese Leitao con 47 e dal bielorusso Karaliok con 44. Bene il nostro Stefano Moro 7° con 21..

13.37 La classifica parziale Tempo Race dell’Omnium maschile: in testa il britannico Walls con 30 punti, seguito dal portoghese Leitao con 27 e dal bielorusso Karaliok con 23. Bene il nostro Stefano Moro 7° con 21 punti conquistati al momento.

13.35 Bravissimo l’azzurro che conquista un giro e i conseguenti 20 punti!!!!!

13.34 Attacca anche il nostro Stefano Moro!

13.33 Si conclude l’attacco di Walls, Leitao e del bielorusso Karaliok che conquistano un giro.

13.30 Al momento il britannico Walls è in testa con 6 punti conquistati seguito dal portoghese Leitao con 3.

13.28 In gara anche il nostro Stefano Moro.

13.27 A breve in pista gli uomini per la Tempo Race dell’Omnium.

13.25 La migliore nella Tempo Race dell’Omnium femminile è la russa Novolodskaya con 26 punti, seguita da Polacca Plosaj e dalla portoghese Martins con 24.

13.22 La nostra Elisa Balsamo deve accontentarsi di 3 punti.

13.20 Attacca con convinzione e conquista un giro e i conseguenti 20 punti la russa Novolodskaya.

13.18 La portoghese Martins, la polacca Plosaj e la bielorussa Savenka guadagnano un giro!

13.15 Parte bene l’azzurra che al momento ha conquistato 2 punti.

13.12 In pista la nostra Elisa Balsamo.

13.10 E’ il momento della Tempo Race per quanto concerne l’Omnium femminile.

13.08 Fantastiche le azzurre che andranno a caccia delle medaglie: Alzini sfiderà Evans per l’oro e Valsecchi il bronzo contro la britannica Knight.

13.05 Molto bene Silvia Valsecchi che chiude con il tempo di 3: 28.751 in quarta posizione e andrà a giovarsi il bronzo.

13.03 In pista Silvia Valsecchi contro la slovacca Tereza Medvedova.

13.00 Favolosa Martina Alzini che chiude seconda con il tempo di 3:26.836

12.57 Adesso scende in pista la milanese Martina Alzini contro la russa Tamara Dronova!

12.55 Ottima la prova della britannica Josie Knight con il suo secondo miglior tempo provvisorio in 3:28.387.

12.52 Quarto tempo per la svizzera Michelle Andres (3:41.648).

12.50 Nuovo terzo miglior tempo per la spagnola Sandra Alonso Dominguez che ha chiuso in 3:41.224.

12.48 Segue la bielorussa Hanna Tserakh in 3:35.181e la polacca Patrycja Lorkowska in 3:45.188. C’è tanta attesa per le azzurre.

12.45 Primo posto provvisorio nell’Inseguimento individuale femminile per la britannica Neah Evans che ha chiuso la qualifica in 3:26.826.

12.43 Intanto, tornando all’Omnium maschile, il primo posto provvisorio è del ceco Denis Rugovac davanti al bielorusso Yauheni Karaliok e il britannico Matthew Walls.

12.40 Martina Alzini dovrà scontrarsi con la russa Tamara Dronova, mentre Silvia Valsecchi contro la slovacca Tereza Medvedova.

12.37 Qualifiche in corso per l’inseguimento individuale femminile con le azzurre Martina Alzini e Silvia Valsecchi.

12.34 Moro affronterà la Tempo race con 26 punti provvisori.

12.30 Ottavo posto provvisorio nello Scratch dell’Omnium per Stefano Moro.

12.27 Intanto riepiloghiamo la classifica provvisoria dell’Omnium femminile:

1. Elisa Balsamo (Italia) 40 pt.

2. Laura Kenny (Gran Bretagna) 38 pt.

3. Aline Seitz (Svizzera) 36 pt.

4. Maria Martins (Portogallo) 34 pt.

5. Olivija Baleisyte (Lituania) 32 pt.

6. Petra Sevcikova (Repubblica Ceca) 30 pt.

7. Maria Novoloskaya (Russia) 28 pt.

8. Nikol Plosaj (Polonia) 26 pt.

9. Eukene Larrarte Arteaga (Spagna) 24 pt.

10. Alzbeta Bacikova (Slovacchia) 22 pt.

11. Anna Nahirna (Ucraina) 20 pt.

12. Ina Savenka (Bielorussia) 18 pt.

13. Johanna Kitti Borissza (Ungheria) 16 pt.

12.23 Adesso tocca agli uomini. In pista Stefano Moro.

12.20 40 punti pieni per la Balsamo. 38 punti per la Kenny, 36 per la Seitz.

12.17 Primo posto provvisorio nella Scratch per l’azzurra Elisa Balsamo! Segue la britannica Kenny e la svizzera Seitz! Questa giornata è partita con il botto per i colori azzurri!

12.13 Oltre ai già annunciati Elisa Balsamo e Stefano Moro per l’Omnium, quest’oggi scenderanno in pista acne Martina Alzini e Silvia Valsecchi per l’Inseguimento individuale.

12.09 Nella giornata odierna si assegneranno ben cinque titoli europei: i due dell’Omnium e della Velocità individuale, e poi quello dell’Inseguimento individuale femminile.

12.05 L’anno scorso l’inglese si è aggiudicata l’argento continentale. Ricordiamo che la Kenny ha conquistato ben due ori olimpici tra Londra 2012 e Rio 2016 proprio nella specialità dell’Omnium.

12.02 Tra le big al via troviamo la britannica Laura Kenny.

11.59 Si parte con la prova dello Scratch per la specialità dell’Omnium. In pista la piemontese Elisa Balsamo.

11.56 Entrambi, nella giornata di ieri, hanno conquistato la medaglia d’argento assieme ai due quartetti azzurri dell’inseguimento a squadre.

11.53 A disputare l’Omnium tra scratch, tempo race, corsa ad eliminazione, e finale a punti, saranno la campionessa europea Under 23 di specialità nel 2017 Elisa Balsamo, e Stefano Moro in sostituzione di Francesco Lamon.

11.49 Ad aprire la giornata odierna sarà la specialità dell’Omnium con la prova dello Scratch, 7,5 km per le donne, 10 km per gli uomini.

11.45 Buongiorno tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei su pista 2020.

La presentazione della giornata odierna – Il programma e gli azzurri in gara – Tre argenti per l’Italia a Plovdiv. Brillano i quartetti e Rachele Barbieri

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei su pista 2020 di Plovdiv. Ieri l’Italia ha conquistato ben tre medaglie d’argento con Rachele Barbieri nell’Eliminazione, e con i due quartetti, tra cui il record italiano delle ragazze dell’Inseguimento a squadre. Quest’oggi andranno in scena ben cinque finali, di cui tre affrontate dai nostri alfieri.

A disputare l’Omnium olimpico tra qualificazioni, scratch, tempo race, corsa ad eliminazione, e finale a punti, saranno la campionessa europea Under 23 di specialità nel 2017 Elisa Balsamo, e il bronzo iridato nel 2019 Francesco Lamon. Entrambi ieri hanno conquistato l’argento nell’Inseguimento a squadre.

Ci saranno dunque anche le qualifiche e le finali dell’Inseguimento individuale donne con le azzurre Martina Alzini, argento europeo Under 23 nel 2018, nonché seconda nella giornata di ieri con il quartetto, e poi Silvia Valsecchi, bronzo continentale di tre anni fa e pluri campionessa italiana. Infine ci saranno anche le semifinali e finali maschili e femminili della Velocità individuale, dove però non sono presenti portacolori azzurri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della terza giornata degli Europei su pista 2020 dalle ore 12.00 e dalle ore 17.00. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UCI