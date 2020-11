Basket femminile, Qualificazioni Europei 2021: l’Italia batte la Romania e sale al secondo posto nel girone

Ottima Italia nella terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2021 di basket femminile. All’Olympics Sports Centre di Riga le azzurre vincono agevolmente contro la Romania con il punteggio di 90-68 e salgono al secondo posto nel girone D. Decisiva Cecilia Zandalasini, autrice di 18 punti, ma sono ben sei le italiane in doppia cifra, a dimostrazione di una buona prova collettiva; la Romania paga la pesante assenza di Ashley Walker.

L’approccio delle ragazze di Lino Lardo alla partita è il migliore possibile, concretizzato da un parziale iniziale di 0-12 nel quale si erge a grande protagonista Francesca Pan, a segno con due triple in rapida sequenza. Dopo quasi 4′ di gioco le rumene trovano finalmente il canestro, ma Pan dall’arco è scatenata e manda a bersaglio altre due triple che spingono l’Italia sul 4-18. A fine primo quarto il tabellone dice 15-27 per le azzurre.

In avvio di secondo periodo la Romania si rifà sotto tornando sul -9, ma l’Italia è ancora micidiale dalla lunga distanza con Penna e Carangelo e a 2’30” dall’intervallo è avanti di 20 punti (26-46). E’ proprio questo il divario con cui si chiude il primo tempo: un rassicurante 31-51. Nel terzo quarto le azzurre qualche problema in più a livello realizzativo e le rumene provano pazientemente a ricucire il gap: a 10′ dalla sirena i punti di distacco sono 15 (48-63).

L’Italia non si fa affatto intimorire dal tentativo di rientro della Romania e amministra il vantaggio con sicurezza: la tripla di Romeo e il canestro di André Futo ristabiliscono le venti lunghezze di margine (51-71) a 6’53” dalla conclusione del match. Marginean prova a tenere a galla le compagne di squadra, ma il destino della partita è ormai segnato: finisce 68-90 per le azzurre.

TABELLINO

ROMANIA-ITALIA 68-90 (15-27, 16-24, 17-12, 20-27)

ROMANIA – Marginean 17, Ghizila 16, Pavel 15, Sipos 9, Godri-Parau 4, Irimia 3, Orban 2, Ardelean 2.

ITALIA – Zandalasini 18, Penna 13, André Futo 12, Pan 12, Carangelo 11, Cinili 10, Romeo 7, Bestagno 6, Attura 1.

Credit: Ciamillo