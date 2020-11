Basket femminile, Lino Lardo: “Vogliamo imporre il nostro gioco”. Ostarello e Spreafico escluse dalle 12

C’è grandissima attesa in casa Italia per la sfida di domani contro la Romania, valevole per le qualificazioni ai Campionati Europei 2021 di pallacanestro femminile. Le azzurre, guidate dal C.T. Lino Lardo, sono praticamente spalle al muro dopo aver concluso la prima finestra con un bilancio di una vittoria e una sconfitta, perciò sarà fondamentale battere le rumene nella bolla di Riga per continuare a sperare nel pass per la rassegna continentale. Palla a due prevista domani, venerdì 13 novembre alle ore 18.45, con diretta tv su Sky Sport Arena.

Di seguito le dichiarazioni di Lino Lardo al sito federale in vista del match di domani: “Inutile dire che per noi questa è una partita di fondamentale importanza per la classifica del girone. Si torna in campo dopo un anno e con pochi giorni di allenamento e per questo non è stato possibile curare tutti i particolari ma quello che sicuramente vogliamo è imporre il nostro gioco, tenere i ritmi alti in difesa, mettere energia in ogni parte del campo e metterle in difficoltà per non consentire loro di giocare facilmente in mezzo al campo. Mancherà Walker ma avranno, insieme a Parau e Marginean, diverse giocatrici che nel novembre scorso non c’erano e che sopperiranno all’assenza. La Romania è una squadra molto fisica e conterà tanto l’intensità del nostro ritmo in partita“.

In serata è arrivata anche l’ufficialità della composizione definitiva delle 12 che andranno a referto nel primo match della finestra di novembre. Lino Lardo ha deciso di escludere Samantha Ostarello e Laura Spreafico, di seguito l’elenco delle giocatrici che prenderanno parte all’incontro con la Romania: Nicole Romeo, Martina Bestagno, Debora Carangelo, Cecilia Zandalasini, Francesca Pan, Valeria De Pretto, Martina Crippa, Sara Madera, Olbis Futo Andrè, Sabrina Cinili, Beatrice Attura, Elisa Penna.

Credit: Ciamillo