LIVE Olimpia Milano-Venezia 86-72, Serie A basket DIRETTA: la squadra di Messina resta imbattuta in testa alla classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Loading...

Loading...

A Venezia non bastano i 25 punti di Fotu, con una Reyer che è rimasta in partita fino a metà terzo quarto, pagando sicuramente le tante assenze.

FINISCE QUI! Milano fa 9/9 in campionato e resta in testa a punteggio pieno. Il protagonista in casa Olimpia è sicuramente Zach LeDay con 20 punti.

86-72 Due liberi per Bellato e anche per lui sono i primi punti in Serie A. Giornata comunque indimenticabile per i due ragazzi della Reyer.

86-70 Biancotto ruba palla e segna in contropiede da solo i primi due punti della carriera in A.

De Raffaele lascia spazio anche ai suoi giovani, che possono fare il loro esordio in A.

84-64 Piazzato di Biligha dall’angolo.

82-63 Bel canestro in transizione per Moretti.

80-63 Arresto e tiro di Delaney. Sei minuti alla fine.

78-61 Moraschini risponde subito dall’arco.

75-61 Ancora Fotu! Da tre punti.

73-58 Tripla di Fotu.

73-55 Penetrazione vincente di Cinciarini.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Termina la frazione con la magia di Bramos, ma l’Olimpia è comunque avanti di sedici punti ed in pieno controllo.

71-55 BRAMOOOOOOS! DA CENTROCAMPO!

71-52 TRIPLA DI SHIELDS! Due secondi alla fine.

66-52 Due liberi di LeDay.

64-52 Moraschini trova la penetrazione con l’appoggio al vetro.

60-52 Jumper di Stone.

60-50 Schiacciata del +10 per LeDay.

58-50 Tripla pesante di Shields.

55-50 Appoggio al vetro di LeDay.

53-50 Ancora uno scatenato Fotu. Eguagliato il season high di 19 punti.

53-48 Fadeway di LeDay.

51-47 Venezia è ancora li! Rimbalzo e tap in di Fotu.

51-45 Giocata pazzesca di Bramos che segna con il fallo di Moraschini..

51-43 LeDay firma il +8 e Milano tenta l’allungo.

49-43 Tripla di Roll.

46-43 Due liberi di Fotu

46-41 Fotu segna in contropiede poi Daye sbaglia il libero dopo il fallo tecnico fischiato a Messina.

46-39 Primo canestro di Roll nel terzo quarto

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Vantaggio casalingo all’intervallo. 14 punti per Delaney e 11 per Fotu.

44-39 Un solo libero per Fotu. Ultimo tiro per Milano.

44-38 Jumper di LeDay. 34 secondi all’intervallo.

42-38 Tripla di Delaney.

39-36 Due liberi di Daye. Due minuti alla fine.

39-34 Tripla di Brooks! Timeout per Venezia.

34-34 Schiacciata di Tarczewski.

32-34 Due liberi per Delaney. Cinque minuti all’intervallo..

30-34 Ancora una tripla della Reyer! Questa volta Daye.

28-31 STONE! Altra bomba della Reyer.

28-28 Delaney pareggia con la tripla centrale.

25-28 Tripla di Casarin.

23-25 Moretti trova i primi due punti della sua partita.

FINISCE IL PRIMO QUARTO CON VENEZIA IN VANTAGGIO!

21-25 Chappell sulla sirena.

21-23 Due liberi di Delaney. Ultimo tiro per Venezia.

19-23 Piazzato dalla lunetta di LeDay.

17-23 Due liberi di Casarin.

15-21 Due liberi di Delaney.

13-21 Fotu lotta a rimbalzo e trova il tap in. Venezia allunga quando mancano due minuti e mezzo a fine primo quarto.

13-19 Quinta tripla consecutiva di Venezia. La seconda di Fotu.

13-16 Tripla anche di Chappell. Che inizio di Venezia da tre punti!

13-13 Shields firma il pari in transizione. Cinque minuti andati al Forum

11-13 Gioco da tre punti di Micov..

8-13 Tripla anche di Stone!

8-10 Gancio di Tarczewski.

6-10 2/3 di Bramos dalla lunetta.

6-8 Arresto e tiro per Roll.

4-8 Tripla frontale di Fotu. Grande inizio di Venezia.

4-5 Tripla di Daye!

4-2 Bramos con il canestro in penetrazione.

4-0 Jumper di Brooks.

2-0 Il primo canestro del match è di Tarczewski.

SI COMINCIA!

I quintetti titolari

Milano: Delaney, Roll, Micov, Brooks, Tarczewski

Venezia: Chappell, Stone, Bramos, Daye, Fotu

15.55: Cinque minuti alla palla a due.

15.50: Milano è reduce da una settimana con il doppio impegno in Eurolega. Prima la sconfitta con la Stella Rossa e poi la sofferta vittoria con lo Zalgiris.

15.44: Milano va a caccia della nona vittoria consecutiva in campionato, mentre Venezia deve ancora recuperare una partita ed ha un record di 5-2.

15.40: Una Venezia in totale emergenza, mentre Milano è quasi al completo e con l’unica assenza di Gigi Datome.

15.36: E’ uno scontro d’alta classifica perchè si affrontano la prima e la terza della classifica, ma Venezia si presenta a Milano con solo nove giocatori a referto e tra loro ci sono quattro componenti delle giovanili.

15.30 Buon pomeriggio cominciamo la nostra diretta di Milano-Venezia

La presentazione della nona giornata

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di A|X Armani Exchange Milano – Umana Reyer Venezia, match valevole per la nona giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Scontro d’alta classifica tra la squadra che è in testa a punteggio pieno e chi è invece attualmente al terzo posto.

Partita davvero complicata per la Reyer Venezia, che arriverà a Milano con solo sette giocatori a disposizione per colpa di numerose positività al Covid-19 e poi per una serie di infortuni. Situazione davvero al limite per un Walter De Raffaele che non potrà praticamente ruotare la squadra contro una corazzata come l’Olimpia.

Stato d’animo diverso per una Milano reduce dalla vittoria di venerdì sera in Eurolega contro lo Zalgiris, che ha permesso alla squadra di Messina di riscattare il ko di mercoledì contro la Stella Rossa. L’Olimpia è imbattuta in campione e comanda la classifica a 16 punti e ha la grande possibilità di mettere ancora più margine contro una diretta rivale per la vittoria finale.

La palla a due di A|X Armani Exchange Milano – Umana Reyer Venezia, match valevole per la nona giornata della Serie A 2020-2021 di basket, è in programma alle ore 16.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo