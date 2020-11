LIVE Olimpia Milano-Venezia, Serie A basket DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di A|X Armani Exchange Milano – Umana Reyer Venezia, match valevole per la nona giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Scontro d’alta classifica tra la squadra che è in testa a punteggio pieno e chi è invece attualmente al terzo posto.

Partita davvero complicata per la Reyer Venezia, che arriverà a Milano con solo sette giocatori a disposizione per colpa di numerose positività al Covid-19 e poi per una serie di infortuni. Situazione davvero al limite per un Walter De Raffaele che non potrà praticamente ruotare la squadra contro una corazzata come l’Olimpia.

Stato d’animo diverso per una Milano reduce dalla vittoria di venerdì sera in Eurolega contro lo Zalgiris, che ha permesso alla squadra di Messina di riscattare il ko di mercoledì contro la Stella Rossa. L’Olimpia è imbattuta in campione e comanda la classifica a 16 punti e ha la grande possibilità di mettere ancora più margine contro una diretta rivale per la vittoria finale.

La palla a due di A|X Armani Exchange Milano – Umana Reyer Venezia, match valevole per la nona giornata della Serie A 2020-2021 di basket, è in programma alle ore 16.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

