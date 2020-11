LIVE Novara-Olomouc, Champions League volley in DIRETTA: vittoria d’obbligo per le piemontesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della partita – La presentazione del match – La cronaca di Novara-Dinamo Kazan

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del round robin di Champions League femminile. Di fronte Igor Gorgonzola Novara e VK Up Olomouc. La formazione piemontese prosegue la sua avventura nella Champions League, trofeo di cui è tutti gli effetti la detentrice del titolo. Sulla carta la formazione allenata da Lavarini, seconda in classifica nel campionato italiano, reduce da due successi in trasferta che hanno fatto da contraltare alla batosta subita nel big match contro Conegliano, è la grande favorita di questo doppio impegno europeo (il secondo round robin è in programma dal 2 al 4 febbraio in Polonia) che aprirà la strada alla vincitrice (e anche alle tre migliori seconde) dei quarti di finale.

Le piemontesi stanno bene, lo hanno dimostrato andando a vincere nettamente a Busto Arsizio, e ora lo vogliono dimostrare anche in Europa, teatro del loro ultimo trionfo. La seconda rivale in ordine temporale delle piemontesi sarà la formazione ceca del VK Up Olomouc, che in casa sua è ancora imbattuta nel 2020 (avendo però giocato poche partite visto che il campionato ceco si è interrotto molto presto e deve ancora riprendere). Qualche componente della nazionale ceca e quattro straniere nella rosa dell’Olomouc: la schiacciatrice spagnola Schlegel Mosegui, la schiacciatrice croata Pilepic, il libero israeliano Zilberman e la centrale finlandese Madsen.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata del round robin di Champions League femminile. Di fronte Igor Gorgonzola Novara e VK Up Olomouc, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.30. Buon divertimento a tutti.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Lisa Guglielmi