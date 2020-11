Volley femminile, Novara firma il bis in Champions League: travolto l’Olomouc con turnover

Novara ha sconfitto l’Olomouc per 3-0 (25-17; 27-25; 25-20) nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Le piemontesi si sono imposte in 78 minuti di gioco al PalaIgor, replicando così il successo per 3-0 ottenuto ieri pomeriggio contro la ben più quotata Dinamo Kazan. Le ultime Campionesse d’Europa hanno così ottenuto la seconda vittoria in questo round robin tra le mura amiche e si confermano in testa alla classifica del girone. Domani sera (ore 20.30) le ragazze di coach Stefano Lavarini incroceranno le polacche del Chemik Police e andranno a caccia del terzo sigillo di fila, in modo da mettere ancora di più un’ipoteca sul primato in classifica e l’annessa qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. A inizio febbraio si giocherà poi il secondo round robin, soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate staccheranno il biglietto per la fase a eliminazione diretta.

Novara era la favorita della vigilia e non ha avuto grossissimi problemi contro la formazione ceca, se non non secondo set quando, avanti 16-8 e 21-18, si è fatta rimontare ed è dovuta ricorrere ai vantaggi per avere la meglio contro il sestetto guidato da Petr Zapletal. Un momento di rilassatezza dovuto anche all’ampio turnover operato da Novara: dopo un primo set con le titolari in campo, infatti, nelle successive due frazioni c’è stato spazio per le seconde linee. Si è rivista la capitana Cristina Chirichella in campo (7 punti per la centrale nei primi due set), doppia cifra per Malwina Smarzek (10 punti per l’opposto titolare, poi uscita a metà incontro) e per il martello Nilka Daalderop (13 punti, entrata a partire dal ssecondo set). Caterina Bosetti è partita nel sestetto iniziale (6 punti) ed è poi uscita nel corso della seconda frazione. Dall’altra parte della rete le migliori sono state Katarina Pilepic (12), Nikola Stumpelova (11) e Maria Schlegel (11).

CLASSIFICA POOL E: Igor Gorgonzola Novara 2 vittorie (6 punti), Grupa Azoty Chemik Police 1 vittoria (3 punti)*, VK UP Olomouc 0 vittorie (0 punti), Dinamo-Ak Bars Kazan 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita in meno. Stasera (ore 20.30): Dinamo Kazan-Chemik Police

Foto: CEV