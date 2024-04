Judo, Savita Russo si tinge di bronzo agli Europei! Medaglia pesantissima a 18 anni dopo una finale infinita

Savita Russo trova il primo vero grande exploit tra le seniores in campo internazionale e raccoglie una meravigliosa medaglia di bronzo nella categoria -63 kg ai Campionati Europei 2024 di judo. Al termine di un percorso straordinario, coronato da una finale 3°/5° posto particolarmente movimentata, la siciliana ha messo in mostra il suo talento cristallino vincendo ben tre incontri su quattro per punteggio tecnico e tenendo accesa una piccola fiammella di speranza per la qualificazione olimpica a Parigi.

La campionessa continentale junior in carica, approdata allo spareggio per il bronzo dopo aver sconfitto ai recuperi la tedesca Dena Pohl, ha dato vita ad un incontro per certi versi drammatico ma altrettanto spettacolare ed equilibrato contro la padrona di casa croata Katarina Kristo, settima testa di serie del seeding e seconda classificata in stagione al Grand Slam di Parigi.

La ragusana classe 2005 ha dovuto fronteggiare una situazione di estremo svantaggio dal momento in cui si è ritrovata con a carico due shido per passività (il secondo fin troppo severo) dopo 3’26”, macinando tanti attacchi efficaci e sfiorando in diverse occasione il punto della vittoria. Russo ha dimostrato grande tenacia anche in difesa, uscendo per ben tre volte consecutive dall’osaekomi (immobilizzazione a terra) di Kristo e prolungando dunque un Golden Score apparso infinito.

Con le due judoka ormai stremate, dopo quasi 4 minuti supplementari (8 minuti complessivi di combattimento), l’azzurra ha trovato finalmente l’attacco decisivo schienando la croata con Uchi Mata e trionfando per ippon. Savita, con i suoi 18 anni e 344 giorni, diventa così la terza italiana più giovane di sempre (uomini compresi) a salire sul podio in un Europeo senior dopo Laura Zimbaro e Maria Teresa Motta, che riuscirono nell’impresa prima di compiere 18 anni nel lontano 1981 a Madrid.