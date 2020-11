Basket, Eurolega 2020-2021: Milano a Tel Aviv per risalire la classifica

Si disputa domani sera, con palla a due alle 20.05, la sfida tra il Maccabi Tel Aviv e l’A|X Armani Exchange Milano, valevole per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Sfida fondamentale per i ragazzi di Ettore Messina che, con tre match da recuperare, hanno la chance di rientrare nella zona playoff continentale.

L’Olimpia arriva all’appuntamento in Israele forte del successo casalingo con il Kaunas settimana scorsa, che segnato il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive in Europa. Milano attualmente ha quattro successi e tre sconfitte ed è in decima posizione, ma come detto ha tre incontri da recuperare che possono permettere ai meneghini di risalire la classifica. Ma per farlo serve una striscia di successi che devono iniziare da domani sera.

Avversario è un Maccabi Tel Aviv che attualmente ha tre successi all’attivo, ma sette sconfitte. Gli israeliani non sono in un ottimo periodo di forma, con ben quattro ko nelle ultime cinque partite di Eurolega e sono obbligati a vincere domani sera per non veder scappare via, forse definitivamente, la zona nobile della classifica. In casa Tel Aviv ha un record di 2-2, mentre la sfida rischia di essere decisa dalla distanza, con entrambe le formazioni che sono letali da oltre l’arco dei tre punti ed è qui che Milano dovrà difendere al meglio per tenere basse le percentuali del Maccabi e conquistare una seconda vittoria consecutiva che manca dalla seconda giornata.

