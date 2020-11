LIVE Nadal-Tsitsipas, ATP Finals 2020 DIRETTA: in palio le semifinali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro serale della quinta giornata alle ATP Finals di Londra. Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas si giocano un posto in semifinale.

Nei fatti, è come se questo match rappresentasse un quarto di finale di un qualsiasi altro torneo, perché, stanti il primo posto nel girone ormai certo di Dominic Thiem e l’eliminazione altrettanto certa di Andrey Rublev, questo è un vero e proprio spareggio per arrivare in semifinale. In ballo ci sono vari pezzi di storia: il campione delle Finals non esce di scena nel girone dal 2009 (accadde a Novak Djokovic, che dopo ieri sera è peraltro di nuovo in pericolo), e Nadal non gioca la semifinale dal 2015, tra una vicissitudine e l’altra.

La questione dei precedenti tra Nadal e Tsitsipas ha dei lati per certi versi paradossali. Il bilancio, infatti, è di 5-1 a favore del mancino di Manacor, ma ci sono tre punti da tenere in considerazione. Il primo riguarda l’unico successo ottenuto dal greco, sulla terra di Madrid nel 2019, in semifinale, per 6-4 2-6 6-3. Il secondo riguarda il fatto che una sola volta i due si sono incontrati a livello Slam, ed era il battesimo di fuoco di Tsitsipas nelle semifinali degli Australian Open con 6-2 6-4 6-0 subito. Infine, l’ultimo scontro tra i due si è avuto proprio a Londra un anno fa: una battaglia di 2 ore e 52 minuti vinta per 6-7(4) 6-4 7-5 da Nadal.

Un successo di Tsitsipas ne rilancerebbe definitivamente le quotazioni in relazione a un bis che in pochi sono riusciti a concedere alle Finals sotto i vari nomi (Ilie Nastase, Bjorn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Pete Sampras, Lleyton Hewitt, Roger Federer e Novak Djokovic). Nadal, invece, sta inseguendo quel trofeo che gli manca: le sue parole, in proposito, esprimono fiducia nelle sensazioni nonostante la sconfitta con Thiem. Di più: ha espressamente detto che si è sentito meglio nel match con l’austriaco che in quello con Rublev.

Il match tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas inizierà alle ore 21:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

