LIVE Nadal-Tsitsipas 6-4 4-6 6-2, ATP Finals 2020 DIRETTA: lo spagnolo raggiunge Medvedev in semifinale

LA CRONACA DI NADAL-TSITSIPAS

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buonanotte!

Decisa dunque la prima semifinale, Medvedev-Nadal. Per la seconda bisogna aspettare domani, con Thiem che sfiderà il vincente del match delle 15:00, Djokovic-Zverev.

E COME CHIUDE NADAL, ANDANDO IN SEMIFINALE! Il rovescio lungolinea in contropiede è vincente, e questo 6-4 4-6 6-2 in un sol colpo riporta lo spagnolo in semifinale a 5 anni dall’ultima volta ed elimina il campione dell’anno precedente per la prima volta dal 2009.

Vantaggio Nadal, MATCH POINT: dritto largo di Tsitsipas.

40-40 Esce il rovescio di Nadal, che si annulla da solo il match point.

40-30 MATCH POINT NADAL: è il primo ace del set, questo centrale.

30-30 Punto costruito benissimo da Nadal, che prende molto lentamente campo e costringe infine Tsitsipas a mandare lungo il recupero di rovescio.

15-30 Gioca un gran rovescio lungolinea Nadal, che gli serve per venire a rete e chiudere con la volée bassa di rovescio.

0-30 Dritto in avanzamento di Nadal che finisce in rete. Raggiunte le due ore di gioco.

0-15 Scambio lungo, alla fine del quale Nadal sbaglia di rovescio.

5-2 BREAK NADAL: butta via il dritto incrociato Tsitsipas, lo spagnolo servirà per il match e per andare a sfidare Medvedev in semifinale.

30-40 PALLA BREAK NADAL: servizio esterno e dritto lungolinea molto vicino alla riga, lo spagnolo non controlla il dritto in recupero.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL: rovescio che finisce largo di Tsitsipas in lungolinea.

15-30 IL PASSANTE DI ROVESCIO DI NADAL! Tsitsipas viene male a rete, viene trafitto dal lungolinea e questa è un’occasione non da poco per lo spagnolo.

15-15 Spinge con il dritto Tsitsipas, ma sbaglia.

15-0 Servizio e dritto di Tsitsipas.

4-2 Nadal, game facilissimo per il numero 2 del mondo.

40-0 Ancora un errore in lunghezza di Tsitsipas.

30-0 Sbaglia la risposta di dritto Tsitsipas.

15-0 Tsitsipas spreca un’ottima risposta con un errore di dritto.

3-2 Nadal, dritto in rete dello spagnolo nel tentativo di passare Tsitsipas a rete, ma lo spagnolo ha dalla sua il break di vantaggio.

40-15 Altra prima centrale vincente di Tsitsipas.

30-15 Prima vincente di Tsitsipas.

15-15 Segue la prima a rete Tsitsipas, ma la demivolée di rovescio esce causa risposta molto buona di Nadal.

15-0 Ottavo ace di Tsitsipas.

3-1 Nadal, conferma il break stavolta il mancino di Manacor con la prima esterna che Tsitsipas non tiene in campo.

40-30 Prima centrale vincente di Nadal, chance del 3-1 per lui.

30-30 Costretto a un complicatissimo recupero Tsitsipas da una zona di campo non gradita, palla che s’impenna per diversi metri in alto.

15-30 Spinge con il dritto Nadal, il pallonetto di Tsitsipas non rimane in campo dopo che lo spagnolo era venuto a rete.

0-30 Anche il dritto di Nadal finisce in rete. Momento decisamente complicato per entrambi.

0-15 Rovescio in rete di Nadal.

2-1 BREAK NADAL: continua la sequela di servizi perduti, stavolta è Tsitsipas a spedire il rovescio lontano di metri.

0-40 TRE PALLE BREAK NADAL: pallonetto clamoroso in difesa dell’iberico, Tsitsipas “serve” di nuovo e mette la palla in rete.

0-30 E altra gran veronica di Nadal a rete! Urla Tsitsipas, molto arrabbiato, e la sua voce risuona nella O2 Arena vuota.

0-15 CHE ROVESCIO DI NADAL! C’è tutte la rabbia per il game perso in questo vincente.

1-1 BREAK TSITSIPAS: d’improvviso la tenuta dei servizi pare scomparsa, rovescio di Nadal che finisce ben sotto la rete.

30-40 PALLA BREAK TSITSIPAS: scambio maestoso del greco, Nadal rischia di fare il punto dell’anno con il pallonetto sul rovescio del suo avversario proteso a rete, che però è largo di pochissimo.

30-30 CHE SCAMBIO! Lo vince Tsitsipas con un gran rovescio incrociato, partita che minaccia di infiammarsi!

30-15 Gran rovescio lungolinea di Nadal!

15-15 Se ne va in lunghezza il dritto di Nadal.

15-0 Serve bene Nadal, per poi sfoderare il dritto vincente.

1-0 BREAK NADAL: dritto in uscita dal servizio che se ne va appena largo da parte di Tsitsipas, che cede subito la battuta appena dopo essersi visto regalare il secondo set.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL: seconda centrale e dritto in rete di Tsitsipas.

15-30 Prima vincente di Tsitsipas, Nadal non la controlla.

0-30 Si butta in avanti con poco criteri Tsitsipas, Nadal si avventa sul dritto lungolinea e lo trasforma in un vincente incrociato.

0-15 Doppio fallo di Tsitsipas per iniziare il terzo set dopo un’ora e 28 minuti.

4-6 SET TSITSIPAS: doppio fallo incredibile, in tutti i sensi, di Nadal che consegna direttamente nelle mani del greco break e parziale. Si va al terzo, e sarà un terzo set che deciderà chi affronterà Daniil Medvedev.

30-40 SET POINT TSITSIPAS: spaventosa combinazione servizio-dritto di Nadal, che poi chiude con lo smash!

15-40 DUE SET POINT TSITSIPAS: il greco chiama a rete Nadal, poi gli tira il rovescio lungolinea forte e l’iberico non riesce a giocare la volée di rovescio. Chance notevolissima per il campione delle Finals 2019!

15-30 Prima centrale vincente di Nadal.

0-30 CHE PUNTO DI TSITSIPAS! Il greco recupera un punto quasi vinto da Nadal, lo coglie in brutta posizione a rete e nel duello prevale!

0-15 Gran rovescio di Tsitsipas! Stavolta viene a rete male Nadal, ma rimane l’ottimo incrociato del greco.

4-5 Tsitsipas, Nadal mette in rete il dritto e servirà per restare nel set; ha perso solo sei punti finora alla battuta.

40-0 Servizio e dritto di Tsitsipas.

30-0 Settimo ace di Tsitsipas.

15-0 Seconda vincente di Tsitsipas, Nadal mette la risposta di rovescio in rete.

4-4 Due ace di seconda di fila, e anche questa è una prodezza non di tutti i giorni!

40-0 Ace di seconda di Nadal.

30-0 Tsitsipas chiude Nadal nell’angolo del rovescio, ma l’iberico gli gioca la palla corta con quel colpo su cui arriva male il greco, che affossa la palla in rete.

15-0 Prima centrale efficace di Nadal, la risposta rimane in rete.

3-4 Tsitsipas, che continua a faticare al servizio, ma riesce sempre a tenerlo.

40-30 CHE ROVESCIO DI TSITSIPAS! Giocato praticamente in arretramento, si salva e riesce a costringere Nadal a non far passare il suo oltre la rete.

30-30 Colpisce male la palla con il dritto Tsitsipas.

30-15 Rischia la seconda esterna Tsitsipas, e gli va bene perché Nadal non controlla la risposta.

15-15 Servizio e dritto di Tsitsipas.

0-15 Doppio fallo di Tsitsipas.

3-3 Prima vincente di Nadal.

40-15 Rovescio largo di Nadal, che perde il primo punto al servizio dopo averne vinti 13 consecutivi.

40-0 Spinge di nuovo di dritto Nadal sulla diagonale del rovescio di Tsitsipas, per poi chiudere il punto su quello stesso lato vicino all’incrocio delle righe.

30-0 Palla corta per togliersi dallo scambio di Tsitsipas con il rovescio, ma è facile preda del dritto di Nadal che chiude.

15-0 Guadagna campo con il dritto Nadal, per vincere il punto con l’incrociato.

2-3 Tsitsipas, servizio e dritto vincente.

40-30 Ottima prima di Tsitsipas.

30-30 Splendida spinta di Nadal, Tsitsipas costretto a correre due metri abbondanti fuori dalla riga di fondo sbaglia.

30-15 Rovescio lungo di Tsitsipas.

30-0 Spinge con il dritto Tsitsipas sulla sua diagonale, prendendosi il punto.

15-0 Prima vincente di Tsitsipas.

2-2 Demivolée di Nadal con il rovescio che, in un modo o nell’altro, resta dentro la riga.

40-0 Servizio e dritto di Nadal. Un’ora di gioco raggiunta.

30-0 Tsitsipas impatta male con il rovescio, palla che finisce chissà dove nella O2 Arena.

15-0 Quinto ace di Nadal.

1-2 Tsitsipas, replica a specchio del punto precedente.

40-0 Prima centrale e dritto di Tsitsipas.

30-0 Spinge con il dritto Tsitsipas, riuscendo a tenere lontano Nadal e poi a vincere il punto con comodità.

15-0 Settimo ace di Tsitsipas.

1-1 Nadal col dritto fa quel che vuole da fondo, non riesce a colpire bene il proprio dritto Tsitsipas con l’ultimo colpo.

40-0 Servizio e dritto di Nadal.

30-0 Viene a rete in controtempo Nadal, Tsitsipas corre quanto e come può, ma non può girare il punto.

15-0 Dritto a metà rete di Tsitsipas.

0-1 Tsitsipas, stavolta entra il rovescio lungolinea.

Vantaggio Tsitsipas, sbaglia la risposta Nadal.

40-40, 2a parità: CHE ROVESCIO DI TSITSIPAS! Strettissimo, e anche bellissimo per annullare la palla break!

Vantaggio Nadal, PALLA BREAK: tre accelerazioni di dritto del greco, che poi cambia con il rovescio lungolinea, che però esce di pochissimo.

40-40 Va in spinta con il dritto Nadal, sempre nell’angolo sinistro per poi chiudere con la volée di dritto.

40-30 Prima vincente di Tsitsipas.

30-30 Nadal spinge Tsitsipas molto lontano dal campo, il greco è costretto a cercare un rovescio molto difficile che non rientra dal corridoio.

30-15 In rete il dritto di Tsitsipas.

30-0 Buon punto di Tsitsipas.

15-0 Spinge con il dritto Tsitsipas e si prende il punto.

Un dato non aiuta Tsitsipas: Nadal, quando vince il primo set, è a quota 70 vittorie consecutive. L’ultima sconfitta è giunta con Nick Kyrgios al secondo turno dell’ATP 500 di Acapulco del 2019.

6-4 SET NADAL: due ace consecutivi, il secondo al centro, servono a chiudere in 41 minuti il parziale.

40-30 SET POINT NADAL: terzo ace, esterno all’incrocio delle righe.

30-30 Fortunatissimo Tsitsipas, che colpisce il nastro con la risposta di rovescio: la palla rimane vicina alla rete e passa dall’altra parte.

30-15 CHE SCAMBIO! Nessuno dei due si arrende, è Tsitsipas a steccare di dritto dopo 23 colpi di cui la maggior parte vicini alle righe.

15-15 Esce il dritto di Nadal in uscita dal servizio.

15-0 Gran volée di rovescio di Nadal!

5-4 BREAK NADAL: regalo di Tsitsipas, che si mette nella buca da solo con il primo doppio fallo del match. Lo spagnolo servirà per il set al cambio di campo.

30-40 PALLA BREAK NADAL: Tsitsipas cerca di togliere il mancino di Manacor dalla sua zona di confort, ma è lui il primo a sbagliare con il rovescio in rete.

30-30 Il nastro allunga la palla a Tsitsipas, ma la tiene in campo; dopo questo dritto, però, il suo rovescio incrociato è appena largo.

30-15 Ace di Tsitsipas, è il quinto.

15-15 CHE PUNTO! Tsitsipas lo vince con un gran rovescio incrociato sul quale Nadal si allunga vanamente di dritto, rimasto in rete.

0-15 Rovescio lungo di Tsitsipas.

4-4 Prima vincente di Nadal, esterna.

40-15 Prima vincente di Tsitsipas.

30-15 Spinge bene con il dritto Tsitsipas, forzando l’errore di Nadal in lunghezza.

30-0 Rovescio in rete di Tsitsipas.

15-0 Prima centrale vincente di Nadal.

3-4 Tsitsipas, schiaffo al volo a seguire il servizio non perfetto per il greco, ma Nadal mette il dritto in rete.

Vantaggio Tsitsipas, che prende la rete, ma non ne ha bisogno dato il dritto incrociato di Nadal che esce.

40-40 Nadal difende di tutto, ma alla fine gli smash di Tsitsipas lo piegano: annullata anche la seconda palla break.

30-40 PALLA BREAK NADAL: stecca la risposta sulla seconda lo spagnolo.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL: riga con il rovescio e chiusura con il dritto per lo spagnolo.

15-30 Grave errore di Tsitsipas con il dritto, si apre un piccolo varco per Nadal.

15-15 Ace numero quattro di Tsitsipas, con la palla che prende ancora meno di un pezzettino di riga.

0-15 Primo doppio fallo di Tsitsipas.

3-3 Chiude il game con l’ace Nadal.

40-15 IL GRAN PUNTO VINTO DA NADAL! Con la volée bassa di rovescio di un tocco difficile da vedere!

30-15 Servizio e vero e proprio gancio di dritto di Nadal.

15-15 CHE PUNTO E CHE ROVESCIO DI TSITSIPAS! Il lungolinea chiude uno scambio bellissimo!

15-0 Serve centrale molto bene Nadal, che poi chiude con il gran dritto vincente all’incrocio delle righe dal centro.

2-3 Tsitsipas, appena lungo il dritto di Nadal.

40-30 Nadal riesce a muovere Tsitsipas e per la prima volta arriva a 30 sul servizio del greco.

40-15 Prima vincente di Tsitsipas, esterna.

30-15 Terzo ace di Tsitsipas.

15-15 Punto clamoroso di Nadal con il dritto in controbalzo!

15-0 Tsitsipas vince rapidamente il primo punto.

2-2 Rovescio lungolinea largo di Tsitsipas, comunque propositivo.

40-15 Tsitsipas chiama a rete Nadal, che non riesce a tenere la palla in campo.

40-0 Primo ace di Nadal.

30-0 Rovescio vincente di Nadal.

15-0 CHE PUNTO DI NADAL! Insiste nell’angolo del rovescio di Tsitsipas, viene rispedito indietro dopo la discesa a rete, gioca un gran dritto e poi chiude con un difficile rovescio lungolinea vincente!

1-2 Tsitsipas, smash di Nadal che finisce in rete dopo che aveva girato e vinto lo scambio.

40-0 Secondo ace di Tsitsipas.

30-0 Tsitsipas domina lo scambio e viene a rete giocando la volée di rovescio vincente senza difficoltà.

15-0 Primo ace di Tsitsipas, al centro.

1-1 Nadal mischia le traiettorie, dritto largo di Tsitsipas in lungolinea. Lo spagnolo risponde per le rime.

40-0 Buona prima di Nadal.

30-0 Prima vincente di Nadal.

15-0 Viene a rete Tsitsipas sulla palla corta di Nadal che lo chiama in quei pressi, solo per subire il pallonetto vincente di rovescio.

0-1 Tsitsipas, meravigliosa prima palla corta del greco con il rovescio, subito incisivo in questo primo game.

40-15 Tsitsipas trova la riga di fondo con il dritto dopo il servizio, Nadal non riesce a organizzarsi.

30-15 Servizio e dritto di Tsitsipas.

15-15 Tsitsipas insiste sulla diagonale sinistra e chiude con il dritto vincente.

0-15 Rovescio appena largo di Tsitsipas in lungolinea.

Al servizio Tsitsipas.

21:36 Finisce il riscaldamento e si comincia!

21:31 Entrati in campo Nadal e Tsitsipas, che stanno effettuando il riscaldamento nella O2 Arena vuota.

21:29 La giudice di sedia, Aurelie Tourté, ha preso posto in campo. Mancano solo i due giocatori.

21:25 Nadal e Tsitsipas si ritrovano un anno dopo, esattamente là dove lo scorso anno diedero vita a una battaglia di oltre tre ore. 26 vittorie e 6 sconfitte per lo spagnolo nell’anno, 23-8 invece per il greco.

21:21 Spareggio in piena regola, quello di oggi: chi vince va in semifinale, non ci sono molti calcoli da fare. Il vincitore delle ultime Finals sfida l’uomo che non le ha mai vinte.

21:17 Ram e Salisbury hanno appena vinto il super tie-break, entrando in semifinale. Siamo dunque pronti per avvicinarci a Nadal-Tsitsipas.

21:05 Ancora ritardo: anche il secondo set del doppio è andato al tie-break, e siccome l’ha vinto la coppia tedesca, la disputa del super tie-break fa sì che il match di singolare non inizierà prima delle 21:30.

20:20 Buonasera a tutti. Il match tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas inizierà con ritardo rispetto a quanto programmato poiché il doppio che lo precede, Ram/Salisbury-Krawietz/Mies, ha finito da poco il primo set (vinto dalla coppia angloamericana( ed è sull’1-1 nel secondo. Vi aggiorneremo quando il doppio sarà terminato o sulla via della conclusione.

Nadal-Rublev – Thiem-Tsitsipas – Nadal-Thiem – Tsitsipas-Rublev

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro serale della quinta giornata alle ATP Finals di Londra. Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas si giocano un posto in semifinale.

Nei fatti, è come se questo match rappresentasse un quarto di finale di un qualsiasi altro torneo, perché, stanti il primo posto nel girone ormai certo di Dominic Thiem e l’eliminazione altrettanto certa di Andrey Rublev, questo è un vero e proprio spareggio per arrivare in semifinale. In ballo ci sono vari pezzi di storia: il campione delle Finals non esce di scena nel girone dal 2009 (accadde a Novak Djokovic, che dopo ieri sera è peraltro di nuovo in pericolo), e Nadal non gioca la semifinale dal 2015, tra una vicissitudine e l’altra.

La questione dei precedenti tra Nadal e Tsitsipas ha dei lati per certi versi paradossali. Il bilancio, infatti, è di 5-1 a favore del mancino di Manacor, ma ci sono tre punti da tenere in considerazione. Il primo riguarda l’unico successo ottenuto dal greco, sulla terra di Madrid nel 2019, in semifinale, per 6-4 2-6 6-3. Il secondo riguarda il fatto che una sola volta i due si sono incontrati a livello Slam, ed era il battesimo di fuoco di Tsitsipas nelle semifinali degli Australian Open con 6-2 6-4 6-0 subito. Infine, l’ultimo scontro tra i due si è avuto proprio a Londra un anno fa: una battaglia di 2 ore e 52 minuti vinta per 6-7(4) 6-4 7-5 da Nadal.

Un successo di Tsitsipas ne rilancerebbe definitivamente le quotazioni in relazione a un bis che in pochi sono riusciti a concedere alle Finals sotto i vari nomi (Ilie Nastase, Bjorn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Pete Sampras, Lleyton Hewitt, Roger Federer e Novak Djokovic). Nadal, invece, sta inseguendo quel trofeo che gli manca: le sue parole, in proposito, esprimono fiducia nelle sensazioni nonostante la sconfitta con Thiem. Di più: ha espressamente detto che si è sentito meglio nel match con l’austriaco che in quello con Rublev.

Il match tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas inizierà alle ore 21:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse