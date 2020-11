LIVE Musetti-Marcora, Challenger Parma 2 in DIRETTA: il toscano mette nel mirino i quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Challenger II di Parma tra Lorenzo Musetti e Roberto Marcora. Il 18enne nativo di Carrara, dopo aver sconfitto Ornago all’esordio, dovrà affrontare sul veloce indoor emiliano Marcora (n.182 ATP), giocatore solido e da non sottovalutare.

Musetti ha un obiettivo chiaro in testa: aggiudicarsi il torneo e lasciare un bel ricordo di sé nel mondo Challenger, per pensare l’anno prossimo al circuito ATP, seguendo un percorso simile a quello già affrontato da Jannik Sinner. Prima però di pensare al futuro, bisogna rimanere con i piedi ben piantati a terra. Lo sa bene il n.124 ATP che aspira ad avvicinare sempre di più la top-100 per riproporsi negli Australian Open 2021 nel tabellone principale e accumulare in quel caso esperienza. Nel primo incontro di questa competizione, i dolori al gomito non si sono fatti sentire (causa del ritiro nella semifinale dell’ATP di Sardegna 2020), al contrario della lontananza di una settimana dai campi. Lorenzo è un po’ sceso, infatti, di livello nel secondo set, ma è stato comunque in grado di completare l’opera in due parziali.

Contro Marcora, però, questi passaggi a vuoto non saranno permessi, essendo un giocatore regolare che concede poco all’occhio, ma estremamente concreto. Musetti, da questo punto di vista, dovrà minimizzare gli errori e mettere pesantezza nella propria palla per imporre il proprio ritmo. Si preannuncia, pertanto, un match decisamente interessante e tutto da seguire.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Challenger II di Parma tra Lorenzo Musetti e Roberto Marcora: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il confronto sarà l’ultimo match di singolare al PalaRaschi, per cui è verosimile pensare che vedremo i due giocatori in campo nel pomeriggio, visto che il programma di incontri prenderà il via alle 11.00. Buon divertimento!

