Master1000 Parigi-Bercy 2020 oggi: orari 5 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Nuova giornata a Parigi-Bercy, teatro dell’ultimo Master1000 della stagione tennistica. Sul cemento indoor dell’AccorHotels Arena arriva quest’oggi, 5 novembre, il momento degli ottavi di finale. Otto sfide tutte di un fiato, con i protagonisti del torneo francese ‘obbligati’ a giocare ogni giorno per poter arrivare fino alla finale.

Ben sei le partite sul campo centrale: il numero 1 del tabellone Rafa Nadal, dopo aver festeggiato la vittoria numero 1000 nel circuito ai danni di Feliciano Lopez, cerca il quindicesimo quarto di finale consecutivo in un Master (ultima volta che non fu tra i migliori otto fu alla Rogers Cup 2017); a provare a negarglielo sarà Jordan Thompson, che ha battuto Coric. Lo spagnolo dovrà però attendere parecchio, con tre partite prima della sua; spiccano Diego Schwartzman che aprirà le danze contro il qualificato Alejandro Davidovich Fokina e Daniil Medvedev alla ricerca di risposte contro Alex De Minaur, giustiziere del nostro Lorenzo Sonego. Va invece in chiusura Andrey Rublev, l’uomo del momento, in un match dai contorni assai interessanti contro Stan Wawrinka.

Loading...

Loading...

Oggi, giovedì 5 novembre, si terrà la quarta giornata dei tabelloni principali del Masters 1000 di tennis 2020 a Parigi-Bercy. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV. Di seguito la programmazione:

IL PROGRAMMA DEL MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2020 (5 NOVEMBRE)

Giovedì 5 novembre

Court Central

dalle 11 – Diego Schwartzman [6] – Alejandro Davidovich Fokina [Q]

a seguire – Alex De Minaur [16] – Daniil Medvedev [3]

a seguire – Marin Cilic – Ugo Humbert

a seguire – Rafael Nadal [1] – Jordan Thompson

non prima delle 18:30 – Alexander Zverev [4] – Adrian Mannarino

a seguire – Stan Wawrinka [12] – Andrey Rublev [5]

Court 1

A partire dalle ore 11, secondo match – Marcos Giron [Q] – Milos Raonic [10]

A seguire, quarto match – Pablo Carreno Busta [9] – Norbert Gombos [Q]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse