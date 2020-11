Tennis, Lorenzo Musetti: “Mi sento bene fisicamente, punto a vincere il mio secondo Challenger a Parma”

Lorenzo Musetti centra l’obiettivo e conquista la vittoria all’esordio nel Challenger di Parma II sul veloce indoor del torneo emiliano. Il n.124 del mondo si è imposto con lo score di 6-3 7-5 in 1 ora e 20 minuti di gioco contro il lucky loser Fabrizio Ornago (n.424 del ranking), subentrato a Filippo Baldi che originariamente avrebbe dovuto disputare il match. Un successo nel quale qualche passaggio a vuoto Musetti se lo è concesso, reduce da una settimana di stop per un problema al gomito. Comunque contava vincere e il classe 2002 l’ha fatto. Nel prossimo round ci sarà Roberto Marcora (n.182 del mondo) sulla sua strada e anche in questo caso non saranno ammesse distrazioni.

“Sono partito molto bene, concentrato, servendo nel modo giusto. Nel secondo set sono calato, ma credo ci possa stare: è tanto che non gioco sul veloce, devo ritrovare le misure e gli automatismi per rendere al meglio su questa superficie“, le parole di Musetti nell’immediato post match. Sul suo infortunio al gomito che l’ha costretto al ritiro nella semifinale dell’ATP di Santa Margherita di Pula, ha aggiunto: “La fascia che porto al braccio serve solo a tenere caldo il gomito. Mi sento bene fisicamente, non ho avvertito più fastidio, spero di continuare così“.

L’obiettivo di Musetti è chiaro: “Spero di iniziare a frequentare con continuità il circuito ATP. In questa stagione ho avuto la possibilità di farlo tre volte (Dubai, Roma e Santa Margherita di Pula, ndr.), ho conquistato i primi successi nel circuito maggiore e ho affrontato grandissimi giocatori. Mi piacerebbe vincere qui il mio secondo titolo per congedarmi dal circuito Challenger“.

Foto: Marta Magni / MEF Tennis Events