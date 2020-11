LIVE Motocross, GP Garda 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli vuole chiudere in bellezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del GP Garda-Trentino – La classifica del Mondiale MXGP – Programma e tv della giornata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio Garda-Trentino, ultimo appuntamento del Mondiale motocross 2020. Signore e signori, quindi, siamo pronti a fare calare il sipario su questa stagione così intensa e particolare. Sul tracciato di Pietramurata (Trento) vedremo le ultime due manche del campionato che ha eletto nuovamente Tim Gajser come campione del mondo, per la seconda volta consecutiva e la terza in assoluto.

Nella domenica trentina, quindi, via libera per tutti, con Tony Cairoli che partirà con il chiaro intento di difendere la seconda posizione in classifica generale dall’assalto dello svizzero Jeremy Seewer che si è portato a quota 580 punti, con sole 4 lunghezze di distacco dal nostro alfiere. Davanti a tutti, invece, Tim Gajser ha fatto il vuoto, con un finale di stagione nel quale è andato avanti suon di vittorie e podi, allungando fino a 673 punti, contro i 584 del siciliano. Saranno assenti anche in questa occasione Jorge Prado (ancora alle prese con il Covid-19 ed una infezione polmonare) Jeffrey Herlings e Arminas Jasikonis.

Il Gran Premio Garda-Trentino, ultimo appuntamento del Mondiale motocross 2020 vedrà la prima manche alle ore 12.15, mentre la seconda, che chiuderà l’intera annata, scatterà alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle due gare, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Mondiale MXGP 2020.

