Motocross, GP Garda Trentino MXGP 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

La stagione 2020 del Motocross si concluderà l’8 novembre e il verdetto più importante è arrivato. Nella classe regina della MXGP lo sloveno Tim Gajser si è confermato campione del mondo. In sella alla Honda, lo sloveno ha ottenuto il quarto titolo della sua carriera a soli 24 anni. In un’annata che definire strana è poco, fatta di 18 GP (16 dei quali concentrati in tre mesi), Tim ha ottenuto 14 successi di manche, vincendo 5 GP (l’ultimo sigillo è stato posto nell’ultimo round disputato a Pietramurata). Un riscontro sicuramente favorito dall’infortunio capitato a Jeffrey Herlings, coinvolto in un incidente nel corso delle prove libere del GP di Faenza. Niente da fare quindi per Tony Cairoli, che deve rinunciare anche quest’anno al sogno della decima corona in carriera. Il siciliano, in vista dell’ultimo round che si disputerà domenica dovrà guardarsi dallo svizzero Jeremy Seewer, rivale qualificato per la seconda piazza della classifica generale perché distanziato di appena 4 lunghezze. Sicuramente, Tony cercherà di chiudere al meglio possibile la propria stagione per rilanciare le sue quotazioni nel 2021.

Tutte le manche del Gran Premio del Garda Trentino 2020 saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player, inoltre gara-1 della MX2 e gara-2 della MXGP verranno trasmesse anche in diretta tv su Eurosport 2 (in diretta streaming quindi anche e su DAZN). Sarà possibile seguire in chiaro entrambe le heat della MXGP anche in diretta tv su Rai Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’ultimo atto del trittico di Pietramurata. Di seguito la programmazione completa del GP del Garda Trentino 2020 di Motocross:

Loading...

Loading...

PROGRAMMA GP GARDA TRENTINO 2020 MOTOCROSS IN TV

Domenica 8 novembre

ore 11.15 gara-1 MX2

ore 12.15 gara-1 MXGP

ore 14.10 gara-2 MX2

ore 15.10 gara-2 MXGP

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo