LIVE Motocross, GP Garda 2020 in DIRETTA: Romain Febvre vince gara-1 davanti a Tim Gasjer. Tony Cairoli chiude sesto. Alle 15.00 gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA

Loading...

Loading...

12.54 Grazie a tutti per averci seguito in questa race-1. Appuntamento alle 15.00 per l’ultimo atto del Mondiale. Un saluto a tutti!

12.53 La seconda prova sarà decisiva per Tony Cairoli. Alle 15.00 non perdetevi la battaglia per il secondo posto del Mondiale MXGP 2020!

12.51 La classifica al termine della corsa:

Live results – MXGP – Grand Prix Race 1 – 12:50:35

Pos ActP Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3 Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Last passing

1 1 3 Febvre, Romain FRA KAW 33:44.705 19 1:44.713 12 1:49.520 1:46.847 1:45.560 0:27.769 0:27.379 0:23.140 0:31.232 Finish

2 2 243 Gajser, Tim SLO HON 33:46.651 19 0:01.946 0:01.946 1:44.098 13 1:49.020 1:45.242 1:48.435 0:26.701 0:27.265 0:24.090 0:30.964 Finish

3 3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 34:12.297 19 0:27.592 0:25.646 1:46.147 3 1:48.497 1:46.907 1:47.614 0:26.844 0:28.067 0:23.838 0:29.748 Finish

4 4 21 Paulin, Gautier FRA YAM 34:14.468 19 0:29.763 0:02.171 1:46.354 14 1:48.245 1:46.996 1:46.592 0:26.868 0:27.696 0:24.027 0:29.654 Finish

5 5 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 34:21.548 19 0:36.843 0:07.080 1:46.225 10 1:51.255 1:47.848 1:47.179 0:27.632 0:27.936 0:24.084 0:31.603 Finish

6 6 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 34:32.341 19 0:47.636 0:10.793 1:46.945 4 1:57.714 1:49.887 1:48.285 0:28.556 0:29.915 0:26.634 0:32.609 Finish

7 7 25 Desalle, Clement BEL KAW 34:45.162 19 1:00.457 0:12.821 1:46.268 9 1:54.775 1:51.838 1:50.485 0:28.982 0:29.410 0:24.087 0:32.296 Finish

8 8 6 Paturel, Benoit FRA HON 34:53.561 19 1:08.856 0:08.399 1:48.006 4 1:51.846 1:50.454 1:50.158 0:27.723 0:29.080 0:23.823 0:31.220 Finish

9 9 777 Bobryshev, Evgeny RUS HUS 34:55.797 19 1:11.092 0:02.236 1:48.129 6 1:50.748 1:49.328 1:50.411 0:27.507 0:28.388 0:23.967 0:30.886 Finish

10 10 92 Guillod, Valentin SUI HON 34:56.737 19 1:12.032 0:00.940 1:48.244 13 1:50.569 1:49.187 1:49.424 0:27.934 0:28.850 0:23.579 0:30.206 Finish

12.49 Romain Febvre vince gara 1 del GP Garda-Trentino MXGP! Tim Gasjer chiude secondo!

12.47 Febvre gestisce la situazione ed inizia l’ultimo giro di questa gara-1! Con questo risultato Cairoli scenderebbe terzo nella classifica piloti!

12.46 Due passaggi alla conclusione!

12.45 Ultimi giri del Gran Premio Garda – Trentino per la MX2 2020!

12.43 Febvre è ad un passo dal successo. Il transalpino è sempre più vicino alla vittoria!

12.41 La classifica aggiornata:

Live results – MXGP – Grand Prix Race 1 – 12:42:05

Pos ActP Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3 Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Last passing

1 1 3 Febvre, Romain FRA KAW 26:37.321 15 1:44.713 12 1:45.916 1:46.173 1:44.786 0:27.088 0:27.241 0:22.446 0:29.141 Finish

2 2 243 Gajser, Tim SLO HON 26:38.248 15 0:00.927 0:00.927 1:44.098 13 1:45.567 1:46.289 1:44.098 0:26.600 0:26.784 0:23.323 0:28.860 Finish

3 3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 25:15.151 14 -1 lap -1 lap 1:46.147 3 1:46.216 1:47.054 1:46.331 0:26.965 0:28.291 0:22.401 Inter 3

4 4 21 Paulin, Gautier FRA YAM 25:17.422 14 -1 lap 0:02.271 1:46.354 14 1:46.354 1:47.244 1:46.747 0:26.794 0:27.766 0:22.637 Inter 3

5 5 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 25:20.655 14 -1 lap 0:03.233 1:46.225 10 1:47.211 1:47.448 1:49.569 0:27.537 0:28.175 0:22.683 Inter 3

6 6 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25:21.428 14 -1 lap 0:00.773 1:46.945 4 1:47.154 1:47.443 1:47.797 0:27.172 0:27.770 0:23.653 Inter 3

7 7 25 Desalle, Clement BEL KAW 25:27.182 14 -1 lap 0:05.754 1:46.268 9 1:48.727 1:49.047 1:48.136 0:27.687 0:28.743 0:23.068 Inter 3

8 8 6 Paturel, Benoit FRA HON 25:41.677 14 -1 lap 0:14.495 1:48.006 4 1:48.732 1:49.792 1:49.064 0:27.835 0:28.536 Inter 2

9 9 777 Bobryshev, Evgeny RUS HUS 25:46.219 14 -1 lap 0:04.542 1:48.129 6 1:49.723 1:48.876 1:49.287 0:27.451 0:28.548 Inter 2

10 10 92 Guillod, Valentin SUI HON 25:48.939 14 -1 lap 0:02.720 1:48.244 13 1:48.254 1:48.244 1:48.378 0:27.646 0:28.016 Inter 2

11 11 811 Sterry, Adam GBR KTM 25:53.936 14 -1 lap 0:04.997 1:48.217 4 1:49.208 1:49.349 1:48.758 0:27.486 Inter 1

12 12 911 Tixier, Jordi FRA KTM 25:58.290 14 -1 lap 0:04.354 1:48.381 5 1:49.581 1:49.215 1:48.992 0:27.998 Inter 1

13 13 747 Cervellin, Michele ITA YAM 26:01.597 14 -1 lap 0:03.307 1:48.766 5 1:50.441 1:49.861 1:49.875 0:27.956 Inter 1

14 14 128 Monticelli, Ivo ITA GAS 26:02.079 14 -1 lap 0:00.482 1:46.675 1 1:51.683 1:51.765 1:49.050 0:28.821 Inter 1

15 15 321 Bernardini, Samuele ITA YAM 26:03.700 14 -1 lap 0:01.621 1:48.830 11 1:49.758 1:49.254 1:49.852 0:27.818 Inter 1

16 16 920 Valentin, Ander ESP HUS 26:08.742 14 -1 lap 0:05.042 1:48.674 4 1:49.618 1:50.526 1:50.620 0:27.965 Inter 1

17 17 17 Butron, Jose ESP KTM 26:11.069 14 -1 lap 0:02.327 1:49.545 14 1:49.545 1:49.863 1:50.015 0:27.629 Inter 1

18 18 53 Walsh, Dylan GBR HON 26:17.949 14 -1 lap 0:06.880 1:48.753 3 1:51.170 1:50.982 1:51.439 0:28.220 Inter 1

19 19 7 Leok, Tanel EST HUS 26:19.414 14 -1 lap 0:01.465 1:49.584 10 1:50.539 1:50.729 1:51.177 0:28.261 Inter 1

20 20 226 Koch, Tom GER KTM 26:21.273 14 -1 lap 0:01.859 1:49.842 10 1:50.683 1:53.165 1:52.057 0:28.042 0:28.679 0:23.801 0:30.161 Finis

12.38 Nuovo giro veloce per Febvre che cerca di respingere ogni attacco di Gasjer.

12.37 Cairoli sembra leggermente inferiori rispetto ai rivali. Anche il francese Paulin infila Tonus, in crisi in questo frangente.

12.35 Seewer strappa a Tonus il terzo posto in classifica. Lotta svizzera per l’ultimo gradino del podio.

12.33 Il francese Fabvre incrementa il proprio gap. Il transalpino ha 1 secondo e sei di vantaggio su Gasjer. Cairoli resta sesto.

12.32 Ultimi quindici minuti della race-1.

12.30 Problema tecnico per Alessandro Lupino, ritiro per il nostro connazionale.

12.28 Fabvre cerca la fuga dopo l’errore del leader del Mondiale. Cairoli sale al sesto posto, mentre Seewer è quarto.

12.25 Il francese Fabvre infila Gasjer e sale al comando della classifica.

12.23 Errore di Ivo Monticelli che perde due posizioni e scivola quinto. Tim Gasjer cerca di allungare!

12.21 Tony Cairoli è al momento settimo. Monticelli scende terzo. Il campione 2020 Tim Gasjer passa al comando!

12.19 La classifica aggiornata:

Live results – MXGP – Grand Prix Race 1 – 12:19:59

Pos ActP Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3 Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Last passing

1 1 128 Monticelli, Ivo ITA GAS 3:44.840 2 1:46.675 1 1:46.780 1:46.675 0:27.189 0:27.171 Inter 2

2 2 243 Gajser, Tim SLO HON 3:45.169 2 0:00.329 0:00.329 1:46.364 2 1:46.364 1:46.956 0:27.333 0:26.949 Inter 2

3 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 3:46.342 2 0:01.502 0:01.173 1:45.584 2 1:45.584 1:48.292 0:26.781 0:27.135 Inter 2

4 4 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 3:48.241 2 0:03.401 0:01.899 1:47.559 2 1:47.559 1:48.428 0:26.866 Inter 1

5 5 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 3:49.635 2 0:04.795 0:01.394 1:47.636 2 1:47.636 1:50.019 0:26.550 Inter 1

6 6 21 Paulin, Gautier FRA YAM 3:51.309 2 0:06.469 0:01.674 1:48.110 2 1:48.110 1:50.565 0:27.197 Inter 1

7 7 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 3:52.025 2 0:07.185 0:00.716 1:48.667 2 1:48.667 1:50.731 0:27.596 Inter 1

8 8 25 Desalle, Clement BEL KAW 3:53.762 2 0:08.922 0:01.737 1:48.060 2 1:48.060 1:52.762 0:27.311 Inter 1

9 9 77 Lupino, Alessandro ITA YAM 3:54.640 2 0:09.800 0:00.878 1:50.081 2 1:50.081 1:52.190 0:27.635 Inter 1

10 10 777 Bobryshev, Evgeny

12.16 Ottimo spunto di Ivo Monticelli! L’italiano cerca di allungare! Tim Gajser insegue il nostro connazionale.

12.15 Si parte! Inizia la race-1 del GP Garda-Trentino!

12.14 Siamo pronti per il via! I centauri si schierano sulla griglia di partenza.

12.10 I piloti si preparano per la race-1 del GP Garda-Trentino!

12.06 Il francese Romain Febvre ha siglato il miglior crono nella sessione cronometrata di questa mattina. Al secondo posto si è piazzato Jeremy Seewer. Quest’ultimo lotterà con Cairoli per laurearsi vice campione della MXGP 2020.

12.04 Il nostro Tony Cairoli si appresta a chiudere in bellezza la stagione dopo aver perso ogni possibilità di vincere il titolo.

12.02 Il sole splende a Pietramurata. La pista trentina ospita le ultime tre competizioni del Mondiale. L’appuntamento odierno è l’ultima delle nove prove che si sono disputate nel nostro paese. Ricordiamo infatti le tre competizioni svolte a Mantova ed a Faenza.

12.00 La classifica dei tempi della sessione di questa mattina:

1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:41.997 12 0:00.000 0:00.000 13 54.7

2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:42.106 3 0:00.109 0:00.109 9 54.6

3 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:42.570 6 0:00.573 0:00.464 11 54.4

4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:43.159 10 0:01.162 0:00.589 11 54

5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:43.443 4 0:01.446 0:00.284 9 53.9

6 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 1:43.757 11 0:01.760 0:00.314 11 53.7

7 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:43.834 8 0:01.837 0:00.077 9 53.7

8 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 1:44.040 6 0:02.043 0:00.206 10 53.6

9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 1:44.051 9 0:02.054 0:00.011 10 53.6

10 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 1:44.502 9 0:02.505 0:00.451 10 53.3

11 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 1:44.615 5 0:02.618 0:00.113 11 53.3

12 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 1:44.663 9 0:02.666 0:00.048 11 53.3

13 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 1:44.769 7 0:02.772 0:00.106 10 53.2

14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:44.779 12 0:02.782 0:00.010 12 53.2

15 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 1:45.268 7 0:03.271 0:00.489 10 53

16 6 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 1:45.554 5 0:03.557 0:00.286 12 52.8

17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:45.692 11 0:03.695 0:00.138 12 52.7

18 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 1:45.777 1 0:03.780 0:00.085 11 52.7

19 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:45.831 9 0:03.834 0:00.054 9 52.7

20 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 1:45.933 8 0:03.936 0:00.102 11 52.6

21 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 1:46.180 8 0:04.183 0:00.247 11 52.5

22 201 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 1:46.182 6 0:04.185 0:00.002 11 52.5

23 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 1:46.433 4 0:04.436 0:00.251 10 52.4

24 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:46.784 1 0:04.787 0:00.351 9 52.2

25 132 Kutsar, Karel EST EMF Husqvarna 1:47.457 9 0:05.460 0:00.673 9 51.9

26 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:48.058 10 0:06.061 0:00.601 10 51.6

11.57 I protagonisti della MXGP si preparano per le ultime due competizioni del 2020. Lo sloveno Tim Gajser ha già chiuso messo in bacheca il quarto titolo infrasettimanale nella competizione infrasettimanale di mercoledì scorso.

11.53 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara-1 del Gran Premio Garda-Trentino per i protagonisti del Mondiale Motocross.

La presentazione del GP Garda-Trentino – La classifica del Mondiale MXGP – Programma e tv della giornata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio Garda-Trentino, ultimo appuntamento del Mondiale motocross 2020. Signore e signori, quindi, siamo pronti a fare calare il sipario su questa stagione così intensa e particolare. Sul tracciato di Pietramurata (Trento) vedremo le ultime due manche del campionato che ha eletto nuovamente Tim Gajser come campione del mondo, per la seconda volta consecutiva e la terza in assoluto.

Nella domenica trentina, quindi, via libera per tutti, con Tony Cairoli che partirà con il chiaro intento di difendere la seconda posizione in classifica generale dall’assalto dello svizzero Jeremy Seewer che si è portato a quota 580 punti, con sole 4 lunghezze di distacco dal nostro alfiere. Davanti a tutti, invece, Tim Gajser ha fatto il vuoto, con un finale di stagione nel quale è andato avanti suon di vittorie e podi, allungando fino a 673 punti, contro i 584 del siciliano. Saranno assenti anche in questa occasione Jorge Prado (ancora alle prese con il Covid-19 ed una infezione polmonare) Jeffrey Herlings e Arminas Jasikonis.

Il Gran Premio Garda-Trentino, ultimo appuntamento del Mondiale motocross 2020 vedrà la prima manche alle ore 12.15, mentre la seconda, che chiuderà l’intera annata, scatterà alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle due gare, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Mondiale MXGP 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo