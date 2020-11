LIVE Moto3, GP Valencia 2020 DIRETTA: Arbolino vince e riapre il Mondiale. “Non ho mai smesso di crederci”. Le combinazioni per il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 10.00 E ALLE 14.00

Loading...

Loading...

La cronaca della gara: Tony Arbolino vince a Valencia e riapre il Mondiale

La classifica del Mondiale Moto3: Tony Arbolino a -11 da Albert Arenas

Tony Arbolino: “Volevo vincere prima di andare in Moto2. Non ho mai smesso di credere nel Mondiale”

Tony Arbolino vince il Mondiale se… Tutte le combinazioni per l’ultima gara a Portimao

11.50 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa spettacolare gara. Appuntamento a partire da venerdì per l’inizio dell’ultimo round del Mondiale Moto3 2020. Un saluto a tutti!

11.46 A sette giorni dall’epilogo di Portimao il campionato è riaperto. Arenas dovrà difendersi da Ogura e da Arbolino.

11.44 Gara favolosa per il nostro connazionale, bravo a risalire dal 13° posto.

11.42 La classifica del GP di Valencia 2020

1 14 T. ARBOLINO 38:17.462 2 11 S. GARCIA +1.142 3 25 R. FERNANDEZ +1.297 4 75 A. ARENAS +2.825 5 40 D. BINDER +2.999 6 53 D. ÖNCÜ +3.208 7 16 A. MIGNO +9.836 8 79 A. OGURA +9.852 9 5 J. MASIA +9.864 10 52 J. ALCOBA +12.802

11.40 Tony Arbolino si porta ad 11 punti in classifica da Arenas alla vigilia del championship decider di Valencia. Gara spettacolare per il pilota Snipers che si impone su Garcia e Fernandez.

11.39 TONY ARBIOLINO VINCE IL GP DI VALENCIA E RIAPRE IL MONDIALE! Arenas completa quarto, mentre Ogura chiude ottavo!

-1 Arbolino scappa! Arbolino cerca di riaprire il Mondiale! Lotta per il secondo posto con Garcia e Fernandez che fanno il gioco di Tony.

– 1 Fernandez attacca Arbolino, ma si deve guardare da Fernandez!

-2 ARBOLINO PASSA AL COMANDO! Cerca la fuga l’alfiere di Snipers che si porterebbe ad 11 punti da Arenas nella classifica Mondiale.

-3 Fernandez cerca di allungare per la seconda volta!

-4 Garcia infila Arbolino e passa secondo.

-5 Classifica virtuale invariata, si accende la lotta per la vittoria! Fernandez cerca il successo, Arbolino potrebbe riaprire il Mondiale!

-6 Fernandez al comando davanti ad Arbolino e Garcia. Arenas è quarto al momento.

-6 Anche Masià infila Ogura che perde un altro punto in classifica. Attenzione ad Arbolino che ha ripreso Fernadez.

-7 Migno attacca Ogura per il settimo posto. Salgono ad otto i punti di ritardo del giapponese con questo risultato.

-7 Sette decimi separano Fernadez da Arbolino! L’alfiere di casa Snipers cerca di colmare il gap con la KTM dell’iberico. Arenas perde contatto da Garcia e si allontana dal podio.

-8 TRE DECIMI GUARDAGNATI DA ARBOLINO! Il lombardo cerca di chiudere il gap con Fernandez.

-9 Si riducono a sette i punti tra Ogura ed Arenas nella classifica del Mondiale. Lo spagnolo è al momento quarto!

-9 Tony Arbolino guadagna un decimo a Fernandez, mentre Ogura beffa i rivali e sale al settimo posto.

-10 Ogura cerca di beffare Migno e Masià! Il giapponese è all’attacco!

-11 Fernandez gestisce il proprio margine. 1 secondo e mezzo il gap tra l’iberico della KTM ed il nostro Tony Arbolino.

-12 La classifica virtuale del campionato resta invariata. Sono nove al momento i punti che separano Arenas da Ogura. Il catalano è quarto, mentre il giapponese è nono.

-13 la classifica aggiornata:

1 25 R. FERNANDEZ 16:44.375 2 14 T. ARBOLINO +1.974 3 11 S. GARCIA +2.114 4 75 A. ARENAS +2.244 5 53 D. ÖNCÜ +2.285 6 40 D. BINDER +2.439 7 16 A. MIGNO +3.432 8 79 A. OGURA +3.544 9 5 J. MASIA +3.601 10 17 J. MCPHEE +7.130

14 Arenas mantiene la leadership virtuale del Mondiale con otto lunghezze su Ogura e 16 su Fernandez.

-15 Sasaki riceve una penalità per guida irresponsabile. Arenas resta al quarto posto davanti ad Oncu ed a Binder.

-15 Contatto tra Lopez e Rodrigo nell’ultima curva. Garcia attacca Arbolino per la seconda posizione.

-16 Fernandez controlla la corsa su Arbolino! Nel frattempo Arenas ha otto punti di margine su Ogura e 16 sul nostro Tony Arbolino.

-17 La classifica aggiornata:

1 25 R. FERNANDEZ 10:40.314 2 14 T. ARBOLINO +1.687 3 11 S. GARCIA +2.086 4 75 A. ARENAS +2.186 5 40 D. BINDER +2.320 6 53 D. ÖNCÜ +2.485 7 5 J. MASIA +3.027 8 16 A. MIGNO +3.189 9 79 A. OGURA +3.313 10 52 J. ALCOBA +5.589

-18 Giro veloce per Segio Garcia che infila Arenas e si prende il terzo posto!

-19 Arbolino passa secondo e cerca di ricucire su Fernandez!

-20 CADUTA PER CELESTINO VIETTI! L’italiano scivola in curva 11 ed attualmente è fuori dalla lotta per il Mondiale. Arenas mantiene il comando virtuale della Moto3 con nove punti di gap su Ogura.

-20 La classifica aggiornata della gara:

1 25 R. FERNANDEZ 5:17.741 2 14 T. ARBOLINO +1.489 3 75 A. ARENAS +1.551 4 40 D. BINDER +1.649 5 5 J. MASIA +1.678 6 11 S. GARCIA +1.735 7 53 D. ÖNCÜ +1.927 8 16 A. MIGNO +2.077 9 13 C. VIETTI +2.330 10 23 N. ANTONELLI +2.450

-21 In questo momento Arenas avrebbe 14 punti di margine su Ogura!

-21 Fernandez cerca la fuga come settimana scorsa.

-22 Incidente tra Toba e Suzuki nel raccordo che porta a curva 6. Gara finita per i due giapponesi.

-23 Fernandez torna al comando davanti a Toba e Binder. Arenas è quinto davanti a Masià ed Arbolino.

-23 Tony Arbolino sale al quinto e si mette negli scarichi di Arenas!

-23 Ottimo spunto per Arenas che sale al quarto posto, mentre Ogura perde due posti, Binder resta al comando davanti a Fernadnez e Toba.

11.00 Semaforo verde! Si parte!

10.59 Inizia il formation lap. Sono 14 le curve che compongono il circuito di Valencia, una pista molto impegnativa.

10.58 Siamo pronti per il giro di formazione. Binder guida il gruppo.

10.55 Celestino Vietti è il primo degli italiani in classifica generale Il pilota Sky cercherà in tutti i modi di restare in gioco per il Mondiale.

10.53 La griglia di partenza della penultima prova della stagione:

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’52.252 7 8 221.8

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’52.623 6 8 0.371 0.371 217.5

3 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM Q2 1’52.663 5 7 0.411 0.040 216.9

4 75 Albert ARENAS SPA Valresa Aspar Team Moto3 KTM Q2 1’52.821 4 8 0.569 0.158 222.5

5 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1’53.179 3 6 0.927 0.358 214.8

6 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM Q2 1’53.205 4 8 0.953 0.026 223.2

7 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA Q2 1’53.230 4 4 0.978 0.025 221.0

8 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA Q2 1’53.268 6 8 1.016 0.038 218.9

9 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM Q2 1’53.311 5 8 1.059 0.043 213.5

10 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’53.976 7 8 1.724 0.665 217.5

11 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM Q2 1’54.222 8 8 1.970 0.246 219.6

12 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA Q2 1’54.409 7 8 2.157 0.187 216.9

13 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM Q2 1’54.423 4 7 2.171 0.014 216.9

14 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1’54.472 4 8 2.220 0.049 223.2

15 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’54.579 6 8 2.327 0.107 214.8

16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1’54.685 4 8 2.433 0.106 217.5

17 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’54.946 4 8 2.694 0.261 220.3

18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q2 1’55.060 4 8 2.808 0.114 220.3

19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’46.416 3 7 (*) 0.671 223.9

20 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’46.667 3 4 (*) 0.922 0.251 220.3

21 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q1 1’46.726 3 4 (*) 0.981 0.059 220.3

22 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’46.930 3 4 (*) 1.185 0.204 214.2

23 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM Q1 1’46.945 3 4 (*) 1.200 0.015 218.9

24 82 Stefano NEPA ITA Valresa Aspar Team Moto3 KTM Q1 1’48.182 3 4 (*) 2.437 1.237 221.0

25 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA Q1 1’48.518 3 5 (*) 2.773 0.336 221.0

26 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’48.722 3 4 (*) 2.977 0.204 224.7

27 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’48.769 2 7 (*) 3.024 0.047 218.2

28 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA Q1 1’49.002 2 7 (*) 3.257 0.233 226.1

29 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA Q1 1’49.138 2 4 (*) 3.393 0.136 217.5

30 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA Q1 1’49.915 3 7 (*) 4.170 0.777 221.0

31 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’50.713 6 7 (*) 4.968 0.798 218.9

10.50 I piloti si preparano per l’evento. Sono 23 i giri previsti per il GP di Valencia 2020.

10.48 Tre punti dividono Ai Ogura da Albert Arenas. Lo spettacolo è assicurato. Il catalano di casa Aspar scatta dal quinto posto davanti al giapponese di Honda Asia. Attenzione anche a Celestino Vietti, ancora in gioco per vincere il titolo.

10.47 La classifica del Mondiale alla vigilia della prova sul circuito Riccardo Tormo.

1 Albert ARENAS KTM SPA 157

2 Ai OGURA Honda JPN 154

3 Celestino VIETTI KTM ITA 137

4 Tony ARBOLINO Honda ITA 134

5 Jaume MASIA Honda SPA 133

6 John MCPHEE Honda GBR 119

7 Raul FERNANDEZ KTM SPA 118

8 Darryn BINDER KTM RSA 101

9 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83

10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 80

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 73

12 Dennis FOGGIA Honda ITA 69

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 65

14 Sergio GARCIA Honda SPA 57

15 Andrea MIGNO KTM ITA 51

16 Ayumu SASAKI KTM JPN 49

17 Kaito TOBA KTM JPN 40

18 Stefano NEPA KTM ITA 35

19 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 34

20 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33

21 Filip SALAC Honda CZE 30

22 Carlos TATAY KTM SPA 24

23 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 21

24 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 13

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 10

26 Barry BALTUS KTM BEL

27 Yuki KUNII Honda JPN

28 Jason DUPASQUIER KTM SWI

29 Davide PIZZOLI KTM ITA

30 Maximilian KOFLER KTM AUT

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Dirk GEIGER KTM GER

10.44 Il sole splende a Valencia, sede dell’ultimo doubleheader del 2020. Albert Arenas ha l’occasione di laurearsi campione!

10.42 Tutto è pronto per una competizione che potrebbe rivelarsi determinante per la lotta al titolo 2020.

10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Valencia per quanto riguarda la Moto3.

9.35 Si chiude qui, dunque, la mattinata del GP di Valencia. Alle ore 11.00 torneremo per la gara che potrebbe già consegnare il titolo a Arenas. L’equilibrio sarà totale in pista! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.

9.33 RIEPILOGO TEMPI WARM-UP GP VALENCIA MOTO3

1 71 A. SASAKI 1:39.511 2 14 T. ARBOLINO +0.047 3 13 C. VIETTI +0.067 4 53 D. ÖNCÜ +0.075 5 75 A. ARENAS +0.076 6 25 R. FERNANDEZ +0.085 7 2 G. RODRIGO +0.163 8 6 R. YAMANAKA +0.236 9 11 S. GARCIA +0.244 10 17 J. MCPHEE +0.270

9.32 Ayumu Sasaki piazza il miglior tempo in 1:39.511 con 47 millesimi su Arbnolino e 67 su Vietti! Quinto Arenas a 76 millesimi

9.21 Tony Arbolino vola al comando in 1:39.558 con 28 millesimi su Oncu e 38 su Fernandez, andiamo a vedere gli ultimissimi crono!

9.20 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE IL WARM-UP DELLA MOTO3! Dopo tanti buoni giri Baltus finisce nella ghiaia di Valencia, andiamo a vedere gli ultimi tempi della sessione!

9.19 Arenas insegue Vietti, Ogura è nelle vicinanze. I primi tre della classe si studiano già. La tensione si fa sentire, e non poco, a Valencia!

9.18 Entriamo negli ultimi due minuti della sessione, vediamo chi sarà in grado di piazzare il miglior tempo finale!

9.17 Di nuovo Fernandez in vetta in 1:39.596, davanti ad Arbolino, Rodrigo e Oncu. Fenati torna ai box.

Four minutes remain as @25RaulFernandez goes top! 👊 The Spaniard isn’t out of title contention just yet! 😎#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/zjvAt021O4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2020



9.16 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 55 R. FENATI 1:39.914 2 53 D. ÖNCÜ +0.079 3 14 T. ARBOLINO +0.127 4 25 R. FERNANDEZ +0.181 5 23 N. ANTONELLI +0.338 6 2 G. RODRIGO +0.390 7 7 D. FOGGIA +0.481 8 11 S. GARCIA +0.505 9 40 D. BINDER +0.547 10 6 R. YAMANAKA +0.584

9.15 I tempi stanno proseguendo a migliorare, Fenati sembra davvero in grandissima forma in questa mattina

9.14 Garcia piazza 1:40.419, mentre Fenati migliora ancora in 1:39.914 e vola di nuovo in vetta!

9.13 Gran tempo di Fenati che procede con un nuovo record nel T1. In questo momento tutti stanno migliorando dopo aver trovato il giusto feeling con la pista

9.12 Baltus chiude in 1:41.112, mentre Garcia torna di nuovo sul traguardo in 1:41.004 poi Fenati vola in vetta in 1:40.606!!

9.11 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 11 S. GARCIA 1:40.743 2 14 T. ARBOLINO +0.011 3 53 D. ÖNCÜ +0.035 4 2 G. RODRIGO +0.144 5 13 C. VIETTI +0.247 6 25 R. FERNANDEZ +0.301 7 70 B. BALTUS +0.496 8 75 A. ARENAS +0.509 9 17 J. MCPHEE +0.656 10 21 A. LOPEZ +0.657

9.10 Si forma un notevole gruppo di piloti già in battaglia come se fossero in gara… Oncu si porta in seconda posizione in 1:40.778, mentre Arbolino risponde in 1:40.754.

9.09 Baltus vola in vetta ma il suo tempo viene cancellato. Raul Fernandez va sull’1:41.0 mentre Garcia sale al comando in 1:40.743 davanti a Vietti. Arenas quinto

9.08 Alonso Lopez torna in vetta in 1:42.122 mentre Baltus si presenta al T3 con oltre 7 decimi di vantaggio

9.07 Albert Arenas chiude il primo giro lanciato in 1:43.088 e si mette in terza posizione dietro a Baltus e Arbolino.

9.06 Tatay fa segnare il primo crono davanti a Baltus, attendiamo la risposta dei rivali, con Alonso Lopez che scalza entrambi e sale in vetta.

9.05 Partono i primi giri lanciati, situazione ottimale a Valencia con sole e temperature già sui 18 gradi, mentre l’asfalto è attorno ai 13.

9.04 Ecco Albert Arenas e Ai Ogura che danno il via alla loro giornata, distanziati in pista di alcuni secondi.

9.03 La maggior parte dei piloti è ancora dentro i box. Piano piano stanno entrando in azione anche i big.

#Moto3 warm-up is off and running! 🚥 One or two damp patches to keep an eye on! 👀#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/qINuNfXLAr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2020

9.02 La sessione scatta in maniera tranquilla, diversi protagonisti preferiscono attendere ancora qualche minuto prima di prendere il via ufficialmente.

9.01 Primi piloti subito in pista a Valencia per sfruttare al massimo questi 20 minuti. Gomme e assetti sono tutti da decidere per non sbagliare a livello di gara.

9.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA IL WARM-UP DELLA MOTO3!!!

8.58 Due minuti al via del turno. Si scaldano i motori nel paddock valenciano

Champions could be crowned, records could be broken and history could be made! 🏆 Welcome to race day at @CircuitValencia! 🙌#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/ImWcen9U0A — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2020

8.56 Gli italiani confidano in Celestino Vietti e Tony Arbolino entrambi ancora in lizza per il titolo. Il portacolori dello Sky Racing team VR46 è reduce da una rovinosa caduta, mentre il milanese si è rimesso in corsa con un podio pesante domenica scorsa

8.54 Lo stesso Ai Ogura proverà a continuare nella sua rincorsa, un passo alla volta. La costanza di rendimento è stata decisiva per il 19enne di Tokyo

8.52 Questo turno mattutino ci darà conferme, o meno, su quanto visto ieri. Specialmente in ottica campionato. Albert Arenas dovrà stare molto attento dopo la caduta di domenica scorsa per provare ad allungare nuovamente nei confronti del nipponico Ai Ogura

8.50 10 minuti al via del warm-up!

8.48 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO3

1 Albert ARENAS KTM SPA 157

2 Ai OGURA Honda JPN 154

3 Celestino VIETTI KTM ITA 137

4 Tony ARBOLINO Honda ITA 134

5 Jaume MASIA Honda SPA 133

6 John MCPHEE Honda GBR 119

7 Raul FERNANDEZ KTM SPA 118

8 Darryn BINDER KTM RSA 101

9 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83

10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 80

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 73

12 Dennis FOGGIA Honda ITA 69

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 65

14 Sergio GARCIA Honda SPA 57

15 Andrea MIGNO KTM ITA 51

8.46 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA

1 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 220.3 1’38.286

2 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 223.9 1’38.329 0.043 / 0.043

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 221.0 1’38.447 0.161 / 0.118

4 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 227.6 1’38.490 0.204 / 0.043

5 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.1 1’38.572 0.286 / 0.082

6 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 223.9 1’38.577 0.291 / 0.005

7 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 221.8 1’38.578 0.292 / 0.001

8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 222.5 1’38.590 0.304 / 0.012

9 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.9 1’38.670 0.384 / 0.080

10 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 223.9 1’38.690 0.404 / 0.020

11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 223.2 1’38.737 0.451 / 0.047

12 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 224.7 1’38.742 0.456 / 0.005

13 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 224.7 1’38.811 0.525 / 0.069

14 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 222.5 1’38.842 0.556 / 0.031

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 223.2 1’38.979 0.693 / 0.137

16 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 225.4 1’38.990 0.704 / 0.011

17 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.8 1’39.011 0.725 / 0.021

18 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 221.0 1’39.101 0.815 / 0.090

8.44 Il meteo al momento parla di cielo con sole e nuvole ma temperatura già sui 18 gradi!



8.42 Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo team e piloti avranno a disposizione gli ultimi 20 minuti per preparare le moto in assetto da gara

8.40 Buongiorno e benvenuti a Valencia! Tra 20 minuti esatti scatterà la giornata con il warm-up della Moto3

La cronaca delle qualifiche – La FP3 di ieri – Programma e tv della giornata – La classifica del Mondiale Moto3

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Comunità Valenciana, quattordicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo tutto è pronto per la penultima tappa della stagione che potrebbe andare ad indirizzare maggiormente il discorso a livello di titolo iridato che, fino ad adesso, è ancora ampiamente in bilico. La giornata prenderà il via alle ore 9.00 con il warm-up, mentre la gara scatterà come consuetudine alle ore 11.00.

In classifica generale comanda Albert Arenas con 157 punti, appena 3 lunghezze di vantaggio su Ai Ogura, mentre al terzo posto troviamo Celestino Vietti con 137, con Tony Arbolino quarto a quota 134, appena un punto davanti a Jaume Masià. Davanti a tutti in griglia scatterà Darryn Binder che ha centrato pole position e nuovo record della pista. Assieme a lui in prima fila Kaito Toba e Raul Fernandez, quindi Jaume Masià, Andra Migno e Albert Arensa, che precede Ai Ogura. Nono il nostro Celestino Vietti, mentre Tony Arbolino è solamente tredicesimo.

La domenica del Gran Premio della Comunità Valenciana, quattordicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020 prenderà il via alle ore 9.00 con il warm-up, mentre la gara scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della domenica di Valencia, per non perdere nemmeno un secondo della battaglia per il titolo della classe più leggera.



LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse