Classifica Mondiale Moto3: Albert Arenas in testa, ma Ogura si avvicina. Vietti 3° davanti a Arbolino

Una gara sicuramente convulsa quella del GP d’Europa, terzultimo round del Mondiale 2020 di Moto3. Sul tracciato di Valencia (Spagna) sono arrivati, infatti, gli zero punti di Albert Arenas e di Celestino Vietti, con lo spagnolo punito anche con la bandiera nera per essere rientrato in pista allo scopo di danneggiare i suoi rivali per il campionato. Con i riscontri maturati, dunque, il terzo posto di Ai Ogura, nella gara vinta dallo spagnolo Raul Fernandez, avvicina il giapponese alla leadership dell’iberico (157), distanze solo 3 lunghezze. Più distanziati Vietti (137) e Tony Arbolino (134), oggi quarto. Di seguito la classifica:

CLASSIFICA MONDIALE 2020 MOTO3

1 ARENAS Albert SPA 157 25 25 – 20 25 11 – 13 – 16 9 13 –

2 33 OGURA Ai JPN 154 16 20 – 16 13 16 20 16 5 7 2 7 16

3 20 17 VIETTI Celestino ITA 137 0 11 16 3 11 25 – 20 8 25 7 11 0

4 23 3 ARBOLINO Tony ITA 134 1 16 6 8 9 20 10 5 20 20 – 6 13

5 24 1 MASIA Jaume SPA 133 13 6 – – 20 2 9 11 9 13 25 25 –

6 38 14 MCPHEE John GBR 119 20 – 20 11 16 – 25 6 – – 11 10 –

7 39 1 FERNANDEZ Raul SPA 118 6 10 10 10 7 8 – 10 3 9 16 4 25

8 56 17 BINDER Darryn RSA 101 – 0 13 4 10 10 – – 25 – 20 8 11

9 74 18 SUZUKI Tatsuki JPN 83 11 8 25 – 6 9 16 – – – 8 – –

10 77 3 RODRIGO Gabriel ARG 80 10 9 11 0 5 13 11 4 6 8 – 2 1

11 84 7 FENATI Romano ITA 73 0 3 4 7 0 0 8 25 10 – 13 0 3

12 88 4 FOGGIA Dennis ITA 69 7 – – 25 0 5 7 – 16 3 6 0 –

13 92 4 ALCOBA Jeremy SPA 65 9 1 9 9 2 – 13 3 0 – 10 1 8

14 100 8 GARCIA Sergio SPA 57 5 0 8 0 0 6 0 0 13 5 0 – 20

15 106 6 MIGNO Andrea ITA 51 0 13 0 2 4 3 6 8 – 11 – 0 4

16 108 2 SASAKI Ayumu JPN 49 0 5 – 0 3 – – 2 0 10 3 20 6

17 117 9 TOBA Kaito JPN 40 2 0 5 5 0 – 0 7 0 – 5 16 –

18 122 5 NEPA Stefano ITA 35 04 26 1 7 2 12 1 009

19 123 1 ÖNCÜ Deniz TUR 34 40 -1 8 – 0 9 – 0 192

20 124 1 ANTONELLI Niccolò ITA 33 – 7 1 13 0 0 5 0 7 – 0 0 –

21 127 3 SALAC Filip CZE 30 8 – -0 – 4 0 04 4 037

22 133 6 TATAY Carlos SPA 24 0 – 3 0 0 0 1 0 – 6 4 0 10

23 136 3 LOPEZ Alonso SPA 21 3 2 – – 0 0 – – 11 – 0 5 –

24 144 8 YAMANAKA Ryusei JPN 13 00 70 0 1 4 01 0 000

25 147 3 ROSSI Riccardo ITA 10 0 – 0 – 0 – 3 00 2 0 -5

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com