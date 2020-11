Moto3, risultati qualifiche GP Valencia 2020: pole da record per Darryn Binder, Migno 5° davanti ad Arenas e Ogura, Vietti 9°, Arbolino 13°

Darryn Binder (KTM CIP) centra la pole position del Gran Premio di Valencia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo il meteo presenta 18 gradi (19 per quel che riguarda l’asfalto) con una situazione variabile tra cielo coperto e qualche fastidiosa gocciolina di pioggia. Ad emergere, dunque, il sudafricano con il tempo di 1:38.286 che rappresenta anche il nuovo record della pista, precedendo per appena 43 millesimi il nipponico Kaito Toba (Red Bull KTM Ajo) e per 161 lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo).

Quarta posizione per lo spagnolo Jaume Masià (Honda Leopard) in 1:38.490 a 204 millesimi di distacco, davanti al nostro Andrea Migno (Sky Racing team VR46) quinto a 286, mentre è sesto il leader del campionato, lo spagnolo Albert Arenas (KTM Aspar) che, dopo aver passato brillantemente la Q1, ha saputo chiudere in 1:38.577 a 291 millesimi. In questo modo il padrone di casa si mette nelle condizioni migliori in vista della gara di domani. Alle sue spalle, infatti, troviamo proprio il suo rivale numero uno, il giapponese Ai Ogura (Honda Asia) settimo ad un solo millesimo di distacco. Assieme a lui in terza fila il connazionale Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) ottavo a 304 millesimi, mentre è nono Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) a 384. Decimo crono per Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 404. Si ferma in tredicesima posizione Tony Arbolino (Honda Snipers) a 525 millesimi, quindi diciottesimo Riccardo Rossi (KTM BOE) a 815. Infine, già eliminati nella Q1, troviamo diciannovesimo Stefano Nepa (KTM Aspar) out per 226 millesimi, quindi venticinquesimo Davide Pizzoli (KTM) con ventisettesimo Dennis Foggia (Honda Leopard), davvero in difficoltà sul tracciato spagnolo, tanto da concludere il suo sabato con una caduta.

Loading...

Loading...

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista di domani. La giornata scatterà alle ore 9.00 con il warm-up, mentre la gara prenderà il via, come consuetudine, alle ore 11.00, con la battaglia tra Albert Arenas e Ai Ogura, mentre Celestino Vietti e Tony Arbolino rimangono sullo sfondo…

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE GP VALENCIA 2020 – MOTO3

1 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 220.3 1’38.286

2 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 223.9 1’38.329 0.043 / 0.043

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 221.0 1’38.447 0.161 / 0.118

4 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 227.6 1’38.490 0.204 / 0.043

5 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.1 1’38.572 0.286 / 0.082

6 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 223.9 1’38.577 0.291 / 0.005

7 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 221.8 1’38.578 0.292 / 0.001

8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 222.5 1’38.590 0.304 / 0.012

9 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.9 1’38.670 0.384 / 0.080

10 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 223.9 1’38.690 0.404 / 0.020

11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 223.2 1’38.737 0.451 / 0.047

12 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 224.7 1’38.742 0.456 / 0.005

13 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 224.7 1’38.811 0.525 / 0.069

14 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 222.5 1’38.842 0.556 / 0.031

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 223.2 1’38.979 0.693 / 0.137

16 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 225.4 1’38.990 0.704 / 0.011

17 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.8 1’39.011 0.725 / 0.021

18 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 221.0 1’39.101 0.815 / 0.090

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse