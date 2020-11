Moto3, GP Europa 2020: Jaume Masià cerca conferme, Albert Arenas sempre più padrone

Dopo il doppio successo dello spagnolo Jaume Masià (Leopard) in quel di Aragon, i protagonisti della Moto3 si preparano per un nuovo doubleheader, l’ultimo di questo campionato. Dal deserto del MotorLand Aragon ci apprestiamo a vivere il GP d’Europa, il primo dei due appuntamenti consecutivi che si svolgeranno sulla pista di Valencia.

Sul circuito dedicato a Riccardo Tormo, ex centauro spagnolo, il padrone di casa Albert Arenas potrebbe ipotecare il titolo dopo le discrete prestazioni di due settimana fa. Al momento, a tre competizioni dalla conclusione della stagione, l’alfiere di casa Aspar si presenta con 19 lunghezze di vantaggio sul giapponese Ai Ogura.

Il portacolori di Honda Asia insegue il catalano con un punto di scarto sul nostro Celestino Vietti. Quest’ultimo, in pista con i colori Sky, è pronto a ben figurare in una pista in cui ci si attende una conferma da parte di Masià. L’iberico, padrone del doubleheader di Aragon, si è rilanciato nella corsa per il titolo e potrebbe dire la sua da qui all’epilogo di Portimao (Portogallo).

Alla vigilia della manifestazione iberica, non dimentichiamoci anche a Raul Fernandez (KTM Ajo). Lo spagnolo ha ben figurato in Aragona ed a Valencia ha tutte le carte in regola per vincere la prima competizione in carriera.

Ci si attende una buona prestazione anche dal nostro Tony Arbolino. L’alfiere di casa Snipers, out dalla lotta per il Mondiale dopo aver saltato il primo atto in Aragona, insegue la prima gioia del 2020 dopo aver conquistato quattro preziosissimi podi. Attenzione anche all’inglese John McPhee (Sprinta), al nostro Dennis Foggia (Leopard) ed al giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse), piloti che potrebbero inserirsi tra i contendenti per il titolo della Moto3.

Foto: LaPresse