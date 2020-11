LIVE Lazio-Zenit San Pietroburgo, Champions League in DIRETTA: partita da vincere per ipotecare gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Zenit San Pietroburgo, match valido per la quarta giornata del Girone F della prima fase della Champions League 2020-2021.

All’Olimpico di Roma si sfidano quindi i biancocelesti di Simone Inzaghi (5 punti) e i russi di Sergej Semak (1 punto), in una sfida che mette in palio tre punti importantissimi per le sorti di una pool della quale fanno parte anche Borussia Dortmund (6 punti) e Brugge (4 punti).

Inutile negarselo: dopo il pareggio maturato all’andata in trasferta (1-1), ormai avvenuto tre settimane fa e con i capitolini che all’epoca erano prese con numerosi problemi derivanti dall’infermeria, oggi per Immobile e compagni la chance di incamerare un successo e proiettarsi sempre di più verso gli ottavi di finale è ghiotta.

Chi la spunterà? I padroni di casa o gli ospiti? La parola all’unico giudice supremo che esiste: il campo.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro Lazio-Zenit San Pietroburgo, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League 2020-2021, minuto per minuto per non perdere nemmeno un’azione. Fischio d’inizio alle 21.00. Buon divertimento!

