Lazio-Lazio-Zenit San Pietroburgo: dopo il weekend dedicato alla ripresa dei campionati nazionali, torna a riempire la settimana calcistica anche la Champions League 2020-2021, che all’Olimpico di Roma – martedì 24 novembre, con calcio d’inizio alle 21 – propone il match fra i biancocelesti e la compagine russa, valido per la quarta giornata del Gruppo F.

La partita si svolgerà dunque domani sera, martedì 24 novembre 2020 alle ore 21.00, e sarà trasmessa in diretta tv sia da Sky Sport Arena (canale 204) sia da Canale 5 e in streaming di Sky Go, Now Tv e Mediaset Play; con OA Sport che inoltre vi fornirà la Diretta LIVE scritta della sfida.

Lazio-Zenit San Pietroburgo: programma, orari, tv, probabili formazioni Champions League 2020-2021:

Champions League calcio 2020-2021

Martedì 24 novembre 2020

Ore 21.00 Lazio-Zenit San Pietroburgo

Diretta Tv: Sky Sport Arena (204) e Canale 5

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv e Mediaset Play

Diretta Live Scritta: OA Sport

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-ZENIT SAN PIETROBURGO:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Hoedt, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Zenit Zenit San Pietroburgo (4-3-3): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin. All. Semak

Foto: LaPresse