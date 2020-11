Champions League 2020-2021: la Lazio a caccia del primato nel girone sfida lo Zenit San Pietroburgo

La Lazio domani giocherà la sua quarta partita in Champions League di questa stagione sfidando lo Zenit San Pietroburgo allo Stadio Olimpico. Un match molto importante per i ragazzi di Simone Inzaghi che in caso di vittoria potrebbero raggiungere la vetta del Gruppo F. Attualmente, infatti, in testa c’è il Borussia Dortmund con 6 punti con una sola lunghezza di vantaggio proprio dai biancocelesti, a seguire il Club Brugge con 4 punti e i russi fanalino di coda con 1 punto.

Nella gara d’andata la Lazio si è dovuta accontentare di un pareggio, risultato positivo al netto delle tantissime assenze causa Covid-19. Inzaghi ritroverà molti dei suoi titolarissimi con l’obiettivo di portare a casa i tre punti che farebbero fare ai biancocelesti un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di Champions League.

In porta ci sarà Reina mentre la difesa a tre sarà composta da Patric, Acerbi e Radu. In cabina di regia, ovviamente, Luis Alberto affiancato da Lucas Leiva e Akpa-Akpro. Sulle fasce ci saranno con ogni probabilità Marusic e Lazzari mentre Correa farà da spalla al rientrante in Champions League Immobile. Per quanto concerne i russi massima attenzione all’ariete Dzyuba e a Erokhin autore del gol nella gara d’andata.

La differenza tecnica tra le due squadre è abbastanza evidente ma i russi hanno mostrato una buona organizzazione difensiva nel match d’andata. Per i biancocelesti si tratta di uno snodo cruciale verso gli ottavi della massima competizione europea, un appuntamento da non fallire assolutamente.

Foto: Lapresse