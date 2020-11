LIVE Italia-Svezia Under21 in DIRETTA: azzurrini già qualificati, esperimenti per Nicolato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e le probabili formazioni di Italia-Svezia U21

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia U21 valevole per le qualificazioni Europei 2021, gli azzurrini già qualificati possono giocare in tutta tranquillità con Nicolato che proverà nuovi schemi e giocatori in corso di partita.



Nicolato deve fare a meno dello squalificato Pinamonti: davanti spazio a Scamacca accanto a Raspadori, con il giovane Colombo pronto ad entrare dalla panchina. Centrocampo titolare con Pobega (in gran forma nelle ultime uscite), Rovella e Ricci, l’esterno bianconero Frabotta a sinistra e Bellanova a destra nel centrocampo a cinque. In difesa Marchizza, Cuomo e Del Prato saranno i tre centrali pronti a difendere la porta di Carnesecchi.

Diverse assenze per Eriksson che dovrà rinunciare anche a Kahl per infortunio e alla punta Gyokeres che è stata bloccata dal Covid-19. La Svezia potrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 nel quale Almqvist agirebbe da unica punta con dietro Karlsson, Hussein e Svensson ad occuparsi della frase di rifinitura. Gigovic e Hellborg saranno la coppia mediana, difesa con Beijmo e Kralj terzini, centrali Henriksson e Bjorjlund. In porta Dahlberg.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Svezia U21, partita valevole per gli Europei di categoria 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 17:30. Buon divertimento!

