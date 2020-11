Italia-Svezia Under21 oggi: orario, tv, programma, probabili formazioni

Va a concludersi la fase preliminare per quanto riguarda gli Europei under 21 di calcio. Ultima giornata per i gironi: la Nazionale italiana guidata da Paolo Nicolato ospita oggi la Svezia in un match che è pura formalità per gli azzurrini, che domenica hanno agguantato il pass per il prossimo turno.

Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai2, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto tra Italia e Svezia.

PROGRAMMA ITALIA UNDER 21-SVEZIA UNDER21

Mercoledì 18 novembre, ore 17.30

Italia Under 21-Svezia Under 21

Diretta tv su Rai2

Diretta streaming su RaiPlay

Diretta live testuale su OA Sport

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SVEZIA UNDER21

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Marchizza, Cuomo, Del Prato; Bellanova, Pobega, Rovella, Ricci, Frabotta; Raspadori, Scamacca.

SVEZIA (4-2-3-1): Dahlberg; Beijmo, Henriksson, Bjorklund, Kralj; Gigovic, Hellborg; Svensson, Hussein, Karlsson; Almqvist.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse