LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Hamilton domina davanti a Bottas, 12° Leclerc. La griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Griglia di partenza del GP del Bahrain: Hamilton in pole, Vettel 11°, Leclerc 12°

Loading...

Loading...

La cronaca delle qualifiche: Hamilton in pole position, Ferrari in sesta fila

Charles Leclerc: “Non mi sorprende l’eliminazione. In gara non ci saranno miracoli”

Sebastian Vettel: “Sapevamo che su questa pista avremmo sofferto”

Lewis Hamilton: “Non voglio fermarmi. Io stupisco il team, loro stupiscono me”

VIDEO Charles Leclerc: “Non guidavo bene, non mi trovavo con la macchina”

VIDEO Sebastian Vettel: “Dovremo essere furbi come delle volpi”

VIDEO Highlights qualifiche GP del Bahrain

16.13: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.12: Tutto come previsto dunque, con Hamilton che domina la scena in queste qualifiche, mentre notte fonda per la Ferrari: fuori dopo il Q2 e criticità confermate sulla SF1000.

16.09: Super Lewis Hamilton si porta a casa la pole-position con il nuovo record della pista. P.1 n.98 per il britannico a precedere il compagno di squadra Bottas e 414 Verstappen. Vettel 11° e Leclerc 12°.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.264 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.289 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.414 6

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.010 7

5 Sergio PEREZ Racing Point+1.058 7

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.153 6

7 Esteban OCON Renault+1.155 5

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.184 5

9 Lando NORRIS McLaren+1.278 7

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.354 6

11 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

12 Charles LECLERC Ferrari- – 4

13 Lance STROLL Racing Point- – 4

14 George RUSSELL Williams- – 4

15 Carlos SAINZ McLaren- – 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2

16.05: Verstappen dunque vicino a Hamilton, con l’olandese che si è lamentato di una gomma troppo calda nel giro secco. Ci si prepara all’ultimo colpo.

16.03: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.677 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.146 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.244 5

4 Sergio PEREZ Racing Point+0.793 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.137 4

6 Esteban OCON Renault+1.148 4

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.206 6

8 Lando NORRIS McLaren+1.352 6

9 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.729 5

10 Daniel RICCIARDO Renault+1.908 5

11 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

12 Charles LECLERC Ferrari- – 4

13 Lance STROLL Racing Point- – 4

14 George RUSSELL Williams- – 4

15 Carlos SAINZ McLaren- – 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2

16.02: Hamilton in prima posizione: 1’27”677. Secondo Verstappen a un decimo, poi Bottas a 246 millesimi.

16.01: Arriva Perez: 1’28”470 e prima posizione. Sale secondo Gasly, a 4 decimi.

16.00: 1’29”029 di Lando Norris.

15.55: VIA ALLA Q3!

15.51: Eliminati in Q2: Vettel, Leclerc, Stroll, Russell e Sainz.

15.48: Eliminate le due Ferrari: Vettel 11° e Leclerc 12°. Gara in salita per la Rossa, come si temeva.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.586 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.439 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.477 4

4 Daniel RICCIARDO Renault+1.062 4

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.163 5

6 Lando NORRIS McLaren+1.291 5

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.308 5

8 Esteban OCON Renault+1.351 3

9 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.358 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.422 3

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.563 4

12 Charles LECLERC Ferrari+1.579 4

13 Lance STROLL Racing Point+1.971 4

14 George RUSSELL Williams+3.632 4

15 Carlos SAINZ McLaren- – 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2

15.46: In pista le due Ferrari per centrare la top-10.

15.43: Hamilton vola e realizza il nuovo record della pista a precedere Verstappen e Bottas. La Ferrari cercherà il crono sul finire della Q2.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.586 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.439 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.477 4

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.163 4

5 Lando NORRIS McLaren+1.291 4

6 Sergio PEREZ Racing Point+1.308 4

7 Lance STROLL Racing Point- – 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri- – 2

9 Carlos SAINZ McLaren- – 2

10 Daniel RICCIARDO Renault- – 3

11 Charles LECLERC Ferrari- – 3

12 Sebastian VETTEL Ferrari- – 3

13 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 3

14 Esteban OCON Renault- – 3

15 George RUSSELL Williams- – 3

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2

15.41: Ecco anche Verstappen, Albon Perez, Bottas e Hamilton tutti con gomme medie.

15.40: Il primo ad uscire è Lando Norris, con l’unica McLaren superstite.

15.38: SI RIPARTE PER LA Q2!

15.37: La Q2 riprende alle 15.38.

15.32: Lo spagnolo conferma problemi di trasmissione: la monoposto è partita in testacoda, verosimile problema di trasmissione.

15.29: Carlos Sainz si è girato in curva-1 e bandiera rossa! Uno svantaggio per la Ferrari che stava per completare il giro coi suoi due piloti

15.27: Entrano in pista i piloti e tutti con gomme medie, quelle consigliate per il primo stint di gara.

15.25: VIA ALLA Q2!

15.23: Ferrari costretta a usare due set di gomme soft e questo inciderà nella gestione delle qualifiche.

15.20: Eliminati in Q1: Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Grosjean e Latifi.

15.19: Si salva la Ferrari con Leclerc e Vettel nono e decimo in una graduatoria dominata da Hamilton. Colpo gobbo di Stroll e Albon che si portano in seconda e in terza posizione.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:28.343 2

2 Lance STROLL Racing Point+0.336 2

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.389 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.424 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.542 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.628 1

7 Carlos SAINZ McLaren+0.632 1

8 Daniel RICCIARDO Renault+0.662 2

9 Charles LECLERC Ferrari+0.794 2

10 Sebastian VETTEL Ferrari+0.799 2

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.815 2

12 Sergio PEREZ Racing Point+0.835 2

13 Esteban OCON Renault+0.860 1

14 George RUSSELL Williams+0.951 3

15 Lando NORRIS McLaren+1.121 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.148 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.467 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.768 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.795 2

20 Nicholas LATIFI Williams+1.839 2

15.16: Leclerc prepara il giro e non dovrebbe trovare grande traffico.

15.15: Dodicesimo Ricciardo, ottimo tredicesimo Giovinazzi.

15.13: Quindicesimo ora Leclerc e la posizione del monegasco è a serio rischio.

15.10: Si conferma l’uno-due Mercedes, mentre Ferrari con Vettel nono e Leclerc 13°.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:28.343 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.424 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.542 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.628 1

5 Carlos SAINZ McLaren+0.632 1

6 Sergio PEREZ Racing Point+0.835 1

7 Esteban OCON Renault+0.860 1

8 Lando NORRIS McLaren+1.121 1

9 Sebastian VETTEL Ferrari+1.375 1

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.431 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.633 1

12 Lance STROLL Racing Point+1.635 1

13 Charles LECLERC Ferrari+1.706 1

14 George RUSSELL Williams+1.874 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.072 1

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.211 1

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.253 1

18 Nicholas LATIFI Williams+2.406 1

19 Alexander ALBON Red Bull Racing- – 1

20 Daniel RICCIARDO Renault- – 1

15.08: Pista molto trafficata: tutti i piloti impegnati sul tracciato.

15.06: Tempo di 5 decimi più lento rispetto al miglior crono delle PL3 da parte di Verstappen.

15.04: La Red Bull di Verstappen sembra aver risolto i suoi problemi di solidità e stabilità dell’ala posteriore mobile, traballante durante le PL3.

15.02: Subito in pista la Williams di Russell con gomme soft.

15.00: SI COMINCIA!

14.58: Stando a quanto si è visto nel corso delle prove libere 3, Verstappen può davvero ambire alla pole, Hamilton saprà rispondere?

14.56: Confermata l’abolizione dei track limits in curva 4, che tanto avevano fatto discutere nella giornata di ieri.

14.55: 5′ al via delle qualifiche!

14.53: Il GP del Bahrain generalmente era piazzato ad inizio anno ed era una cartina tornasole importante per fiutare il potenziale campione del mondo. Fare bene qui infatti era garanzia di titolo: 10 volte su 15 il pilota che ha vinto in Bahrain si è poi rivelato campione a fine anno.

14.50: 8 podi per Hamilton in Bahrain, gli stessi di Raikkonen: sono i due recordman per podi su questo tracciato, con una fondamentale differenza: Hamilton in quegli 8 podi conta tre vittorie, mentre Raikkonen qui non ha mai vinto. 8 podi senza vittorie sono un record per un pilota in un circuito, condiviso con Alonso, che ugualmente ha conquistato 8 podi senza vincere ad Interlagos.

14.47: È tempo di aggancio per Hamilton: Vettel ha vinto 4 volte qui, e Lewis lo segue a tre (con Alonso, che tornerà nel 2021). Hamilton è reduce da 4 vittorie consecutive e fiuta il record del tracciato: per contro Vettel è a digiuno esattamente da 20 gare (Singapore 2019, l’ultima vittoria Ferrari a tutt’oggi): in questo intervallo Hamilton ha vinto 13 volte. Scontato quindi il pronostico a senso unico a favore dell’inglese.

14.44: È l’unico tracciato in cui gli sia riuscita questa impresa nel periodo 2014-2019: seguono a quota 11 podi Monza e Suzuka. Questo record tuttavia è affiancato dal fatto che Mercedes qui ha mancato la prima fila sia nel 2018 che nel 2019, ed è uno dei due circuiti in cui hanno registrato questo record negativo assieme a Città del Messico.

14.41: Il circuito del Bahrain al momento vede come team plurivincitore la Ferrari, con 6 successi contro i 4 Mercedes. Un record che normalmente durerebbe almeno un paio d’anni, ma vista la forma del team tedesco ed il doppio appuntamento Bahrain-Sakhir potrebbe essere eguagliato nello spazio di una settimana.

14.38: Anche la FP3 non ha fatto altro che acuire questo problema con entrambi i piloti ampiamente fuori dalla top10. Per quanto visto nelle quattro ore di prove libere, già entrare con entrambe le monoposto nella Q3 non sarà un compito facile, con Renault, McLaren e soprattutto Racing Point che appaiono davvero pronte alla battaglia.

14.35: Per quel che riguarda la Ferrari non c’è troppo da sorridere. Le SF1000, e anche questo era sicuramente previsto, soffrono sui quattro lunghi rettifili del circuito bahreinita e pagano decimi su decimi nei confronti di vetture con Power Unit più prestazionali.

14.32: Il portacolori della Red Bull è chiamato alla grande impresa per strappare il miglior tempo, con una Red Bull che, come spesso capita, non riesce a pareggiare la potenza dei rivali nel corso dei momenti clou del sabato.

14.29: Le due W11 hanno dimostrato, come se ce ne fosse stato ulteriore bisogno, che si adattano in maniera splendida alla pista di Sakhir, che sa unire velocità e conduzione di curva.

14.26: A rigor di logica non dovremmo vedere particolari sorprese nel corso della decisiva Q3, per quanto visto nelle tre sessioni di prove libere saranno le due Mercedes e Max Verstappen, che ha impressionato nel corso delle FP3 a giocarsi la partenza al palo.

14.23: Si partirà alle ore 15.00 italiane per tre manche che ci diranno chi conquisterà la pole position sul tracciato bahreinita.

14.20: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Sul tracciato di Sakhir le luci della sera iniziano a dominare la scena ed i riflettori illumineranno una sessione quanto mai importante pensando già alla gara di domani.

Cronaca FP2 – Classifica FP2 – Presentazione qualifiche – Programma odierno – Cronaca FP1 – Cronaca FP3

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Sul tracciato di Sakhir le luci della sera iniziano a dominare la scena ed i riflettori illumineranno una sessione quanto mai importante pensando già alla gara di domani. Si partirà alle ore 15.00 italiane per tre manche che ci diranno chi conquisterà la pole position sul tracciato bahreinita.

A rigor di logica non dovremmo vedere particolari sorprese nel corso della decisiva Q3, per quanto visto nelle tre sessioni di prove libere saranno le due Mercedes e Max Verstappen, che ha impressionato nel corso delle FP3 a giocarsi la partenza al palo. Le due W11 hanno dimostrato, come se ce ne fosse stato ulteriore bisogno, che si adattano in maniera splendida alla pista di Sakhir, che sa unire velocità e conduzione di curva. Il portacolori della Red Bull è chiamato alla grande impresa per strappare il miglior tempo, con una Red Bull che, come spesso capita, non riesce a pareggiare la potenza dei rivali nel corso dei momenti clou del sabato.

Per quel che riguarda la Ferrari non c’è troppo da sorridere. Le SF1000, e anche questo era sicuramente previsto, soffrono sui quattro lunghi rettifili del circuito bahreinita e pagano decimi su decimi nei confronti di vetture con Power Unit più prestazionali. Anche la FP3 non ha fatto altro che acuire questo problema con entrambi i piloti ampiamente fuori dalla top10. Per quanto visto nelle quattro ore di prove libere, già entrare con entrambe le monoposto nella Q3 non sarà un compito facile, con Renault, McLaren e soprattutto Racing Point che appaiono davvero pronte alla battaglia.

Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2020 di Formula Uno scatteranno alle ore 15.00 italiane con la Q1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’appuntamento di Sakhir, per non perdere nemmeno un secondo della caccia alla pole position del terzultimo appuntamento di questa stagione che, in qualche modo, sta giungendo al termine.



Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse