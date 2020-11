LIVE Dinamo Sassari-Varese, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Varese, match valido per la sesta giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Al “PalaSerradimigni” va in scena una sfida importante tra due squadre che devono ancora trovare la giusta quadratura. I favori del pronostico sono dalla parte della Dinamo Sassari, che al momento ha un bilancio di tre vittorie e due sconfitte, l’ultima delle quali arrivata domenica scorsa a Venezia. Saldo negativo, invece, per l’Openjobmetis Varese, che, dopo aver inaugurato la nuova annata con due successi, ha incassato tre ko consecutivi nelle ultime uscite. Siamo soltanto all’inizio della stagione e la classifica è chiaramente molto corta, ma i due punti in palio oggi hanno una certa rilevanza sia a livello di morale sia in prospettiva futura. Sarà una partita dal sapore particolare per Gianmarco Pozzecco: l’allenatore dei sardi è stato tra i trascinatori della compagine lombarda nel 1999, anno dell’ultimo scudetto, e ha poi anche allenato i biancorossi nella stagione 2014-2015.

La palla a due del match tra Sassari e Varese è programmata per le ore 19.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

