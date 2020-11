Basket femminile, Serie A1: sesta giornata. Schio batte la Virtus Bologna all’overtime dopo una rimonta incredibile

Sono tre le partite di Serie A1 di basket femminile che si sono tenute questa sera. Spicca l’incredibile vittoria della Famila Wuber Schio contro la Virtus Bologna. Le venete sono state in svantaggio durante tutto il match e a quaranta secondi dalla sirena erano ancora sotto di cinque punti. Un’incredibile tripla di Sottana e un canestro in sospensione di Achonwa, tuttavia, hanno permesso loro di pareggiare il match nell’arco di venticinque secondi. Le V-Nere hanno avuto comunque il tiro della vittoria, ma Battisodo ha sbagliato e l’incontro è andato all’overtime.

Qua ancora Anchonwa e una scatenata Harmon hanno propiziato il parziale di 12-5 che ha permesso a Schio di trionfare con il risultato di 85-78. Le migliori in campo sono state le già citate Harmon e Sottana che hanno piazzato 26 punti la prima e 20 la secondi. Merita una menzione, inoltre, anche la doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi di Gruda. Per la Virtus Bologna, invece, spicca una Bishop da 30 punti.

Loading...

Loading...

Vince di misura anche Costa Masnaga in casa di Battipaglia con il risultato di 79-84. Le ospiti hanno avuto ben tre giocatrici che hanno scollinato quota venti punti, si tratta di Villa (22), Jablonowski (21) e Del Pero (20). Alle padrone di casa, invece, a nulla è servita una tripla doppia da 31 punti e 10 rimbalzi di Hersler. Nell’ultima sfida in programma, invece, Empoli ha battuto Lucca 83-79. MVP una Premasunac che piazza un’incredibile doppia doppia da 25 punti e 20 rimbalzi. Per Lucca, invece, si segnala una Spreafico che ne ha messi 21.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo