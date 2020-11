LIVE Dinamo Sassari-Varese 104-82, Serie A basket in DIRETTA: vittoria extralarge dei sardi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.50 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Grazie e buon proseguimento di serata!

20.48 Il miglior realizzatore della Dinamo è stato Eimantas Bendzius, autore di 23 punti; bene anche Justin Tillman (19 punti), Miro Bilan (18 punti) e Marco Spissu (13 punti e 9 assist). Dall’altra parte in evidenza Luis Scola e Arturs Strautins, rispettivamente a quota 33 e 26 punti.

20.45 Vittoria extralarge della Dinamo Sassari, che domina il match contro l’Openjobmetis Varese e si impone con il punteggio di 104-82. Non c’è stata praticamente partita al “PalaSerradimigni”, dove i sardi hanno chiuso il primo quarto già avanti di 16 lunghezze, per poi allungare notevolmente durante il secondo periodo. Flessione fisiologica nella ripresa, che i padroni di casa hanno concluso con 22 punti di scarto.

FINITA! Dinamo Sassari-Varese 104-82

104-82 Super schiacciata di Strautins.

104-80 Tillman è solo sotto canestro: due punti comodi.

102-80 Scola completa il gioco da tre punti.

102-79 Scola segna e subisce il fallo.

102-77 2/2 in lunetta per Scola.

102-75 Tillman prosegue il suo magic moment.

100-75 Tripla di Scola.

100-72 Tillman va con la schiacciataaaa!

98-72 Scola scambia con De Nicolao e arriva fino al tabellone.

98-70 Segna Andersson.

98-68 Assist di Spissu, realizza Tillman.

96-68 Scola va a segno.

96-66 1/2 di Bendzius in lunetta.

95-66 Tripla di De Nicolao.

95-63 3/3 di Bendzius in lunetta.

92-63 Tripla di Strautins.

92-60 Canestro dalla media distanza di Bendzius.

90-60 2/2 di Tillman dalla linea della carità.

88-60 Il croato piazza un altro 2/2 ai liberi.

86-60 2/2 di Bilan in lunetta.

84-60 Schiacciata di Morse.

INIZIO ULTIMO QUARTO

FINE TERZO QUARTO: Dinamo Sassari-Varese 84-58

84-58 Tap-in di Andersson.

84-56 Bel canestro di Tillman.

82-56 Assist di Jakovics per la tripla di Scola.

82-53 Tripla di Pusica.

79-53 Scola sbaglia ma cattura il rimbalzo e va a segno.

79-51 De Nicolao va a segno con l’appoggio a tabellone.

Fallo tecnico chiamato a Giacomo Devecchi.

79-49 2/2 ai liberi per Douglas.

79-47 1/2 in lunetta per Scola.

Timeout Varese.

79-46 Gioca meravigliosamente la Dinamo: Devecchi concretizza con la bomba!

76-46 Altra tripla di Scola.

76-43 Un’autostrada per Pusica, che ci si immette e arriva fino al tabellone.

74-43 L’elegante gancio di Miro Bilan.

72-43 Tripla di Scola. L’Openjobmetis prova a rendere meno amaro il passivo.

72-40 Strautins fa 3/3 in lunetta.

Fallo antisportivo ed espulsione per Jason Burnell.

72-37 Riparte lo show della Dinamo: tripla di Bendzius!

69-37 Contropiede Sassari: lo chiude Bilan.

67-37 Altra tripla per Strautins: il lettone è già a quota 18 punti.

67-34 Morse firma il primo canestro della ripresa.

INIZIO SECONDO TEMPO

19.48 Ci fermiamo brevemente per l’intervallo, ci ritroviamo per l’inizio della ripresa.

19.47 A livello individuale, i migliori sono stati Jason Burnell (12 punti e 7 assist), Eimantas Bendzius (14 punti) e Marco Spissu (13 punti e 4 assist). Il top scorer è però dall’altra parte: Arturs Strautins, autore di 15 punti.

19.45 Il primo tempo del “PalaSerradimigni” è stato praticamente un massacro: dominio totale dei sardi, che hanno mantenuto percentuali altissime al tiro, tra cui un impressionante 13/16 dall’arco. C’è stata partita solo nei primi minuti, poi è iniziato lo show dei padroni di casa, che hanno chiuso i primi 20′ avanti di 35 lunghezze.

FINE PRIMO TEMPO: Dinamo Sassari-Varese 67-32

67-32 2/2 ai liberi per Scola.

67-30 Ennesima tripla Dinamo! Stavolta è Burnell ad andare a segno: è praticamente un massacro.

64-30 Tillman ristabilisce l’impressionante +34.

62-30 Si rifà vivo anche Scola.

62-28 Transizione veloce della Dinamo, la chiude Burnell. Continua lo show offensivo dei sardi.

60-28 Bilan pescato solo sotto canestro: due punti facili per il numero 2 di casa.

58-28 Strautins è l’ultimo ad arrendersi.

58-26 A segno Bilan.

56-26 Strautins fa 2/2 in lunetta.

56-24 Altra tripla di Bendzius.

53-24 Anche Devecchi si aggiunge al festival della tripla.

50-24 Bomba di Pusicaa! Prestazione offensiva impressionante della Dinamo, 50 punti in meno di 14′.

47-24 L’unico a “tenere a galla” i varesini è Strautins.

47-22 Tillman completa il gioco da tre punti.

46-22 Canestro di pura esplosività di Tillman, che ha subito anche il fallo.

44-22 Ancora Bendzius da tre! L’attacco di Sassari sta devastando la difesa lombarda.

41-22 Pusica firma il +21 per i padroni di casa.

39-22 Risponde prontamente Strautins.

39-19 Sassari continua a martellare dall’arco: stavolta è Bendzius a segnare.

INIZIO SECONDO QUARTO

FINE PRIMO QUARTO: Dinamo Sassari-Varese 36-18

36-18 Pusicaaa! Ora Sassari è infallibile dall’arco! Addirittura 19 punti di vantaggio per i sardi.

33-18 Jakovics interrompe il digiuno degli ospiti.

33-15 Spissu completa il gioco da tre punti.

32-15 SPISSUUU! TRIPLA E FALLO SUBITO!

29-15 Tillman contribuisce al parziale sardo, ora di 16-1.

27-15 SPISSU DA TRE! La Dinamo vola sul +12!

24-15 Burnell pesca Bilan nel pitturato: due punti comodi per il centro sassarese.

22-15 1/2 ai liberi per De Nicolao.

22-14 Spissu! Scambia con Devecchi dopo la rimessa e va a segno con la tripla.

Timeout Varese.

19-14 Burnell alza la parabola e sigla il +5 Sassari.

17-14 Contropiede Dinamo: Bilan segna comodamente da sotto.

15-14 Movimento elegante di Bilan, che trova la retina con la mano destra.

13-14 CHE RISPOSTA DI SCOLA! Gran tripla dell’argentino!

13-11 Bendzius da tre: controsorpasso sassarese!

10-11 Contropiede varesino chiuso da Andersson.

10-9 Si iscrive al match anche Luis Scola.

10-7 Spissu! La tripla del playmaker riporta avanti i sardi.

7-7 Tripla di Strautins: parità!

7-4 Burnell a segno dalla media distanza.

5-4 Douglas accorcia le distanze.

5-2 I primi due punti di Varese portano la firma di Strautins.

5-0 2/2 in lunetta per Bendzius.

3-0 Comincia bene la Dinamo: scarico di Bilan e tripla di Burnell.

INIZIO MATCH

18.59 QUINTETTO SASSARI – Spissu, Bendzius, Devecchi, Burnell, Bilan.

18.58 QUINTETTO VARESE – Ruzzier, Strautins, Douglas, Andersson, Scola.

18.56 Squadre che stanno ultimando la fase di riscaldamento.

18.52 Sarà una partita speciale per Gianmarco Pozzecco: l’allenatore dei sardi è stato tra i trascinatori della compagine lombarda nel 1999, anno dell’ultimo scudetto, e ha poi anche allenato i biancorossi nella stagione 2014-2015.

18.48 Saldo negativo, invece, per l’Openjobmetis Varese che, dopo aver inaugurato la nuova annata con due successi, ha incassato tre ko consecutivi nelle ultime uscite.

18.44 I favori del pronostico sono dalla parte della Dinamo Sassari, che al momento ha un bilancio di tre vittorie e due sconfitte, l’ultima delle quali arrivata domenica scorsa a Venezia.

18.40 Al “PalaSerradimigni” va in scena una sfida importante tra due squadre che devono ancora trovare la giusta quadratura: i due punti in palio oggi hanno una certa rilevanza sia a livello di morale sia in prospettiva futura.

18.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Varese, match valido per la sesta giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Varese, match valido per la sesta giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Al “PalaSerradimigni” va in scena una sfida importante tra due squadre che devono ancora trovare la giusta quadratura. I favori del pronostico sono dalla parte della Dinamo Sassari, che al momento ha un bilancio di tre vittorie e due sconfitte, l’ultima delle quali arrivata domenica scorsa a Venezia. Saldo negativo, invece, per l’Openjobmetis Varese, che, dopo aver inaugurato la nuova annata con due successi, ha incassato tre ko consecutivi nelle ultime uscite. Siamo soltanto all’inizio della stagione e la classifica è chiaramente molto corta, ma i due punti in palio oggi hanno una certa rilevanza sia a livello di morale sia in prospettiva futura. Sarà una partita dal sapore particolare per Gianmarco Pozzecco: l’allenatore dei sardi è stato tra i trascinatori della compagine lombarda nel 1999, anno dell’ultimo scudetto, e ha poi anche allenato i biancorossi nella stagione 2014-2015.

La palla a due del match tra Sassari e Varese è programmata per le ore 19.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

