Basket, Serie A 2020-2021: in programma il big match tra Venezia e Virtus Bologna nella sesta giornata. Milano sfida Trento

Inizia domani la sesta giornata di Serie A basket 2020-2021. Ad aprire le danze sarà l’unico anticipo previsto, che si terrà alle 20.00, tra Germani Brescia e Virtus Roma. I padroni di casa sono reduci da dieci giorni da incubo, in cui hanno perso ben tre partite tra campionato ed Eurocup. L’incontro coi capitolini, che dopo il successo all’esordio con la Fortitudo sono sempre stati sconfitti, rappresenta, per Brescia, l’occasione giusta per tornare a trionfare.

Si ripartirà, successivamente, domenica alle 12.00 con la sfida tra Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Vanoli Cremona. I lombardi, prima della sconfitta contro Trento di settimana scorsa, avevano vinto i match contro Varese e Virtus Bologna, dimostrando di star vivendo un ottimo momento di forma. I marchigiani, però, non vanno sottovalutati, poiché hanno una rosa più competitiva rispetto a quella dell’anno scorso e nelle passate settimane hanno fatto lo scalpo alla Reyer Venezia.

Loading...

Loading...

Alle 17.00, al Taliercio, invece, scenderanno in campo la Reyer Venezia e la Virtus Bologna per il big match di giornata. I lagunari hanno iniziato meglio il campionato, ma la V-Nere, che dopo sei incontri sono ancora imbattute in Eurocup, sembrano in grande crescita e negli ultimi dieci giorni hanno battuto nettamente Monaco, Varese e gli Antwerp Giants. Trenta minuti più tardi ci sarà la palla a due della sfida che vede contrapposte la capolista Olimpia Milano e l’Aquila Trento. I meneghini sono ancora imbattuti in Serie A basket 2020-2021 e, chiaramente, sono da considerarsi i favoriti per il successo.

Appuntamento alle ore 18.00 per l’inizio del match tra Reggio Emilia e Treviso. Gli emiliani hanno cominciato la stagione alla grande, vincendo tre dei primi cinque incontri in programma, mentre il sodalizio della Marca, al momento, si trova in fondo alla classifica con un successo in quattro partite disputate. Alle 19.00, invece, sarà la volta di Dinamo Sassari-Varese. Gli isolani sono i favoriti, anche se sembrano ancora un po’ imballati in questo avvio di annata. I lombardi, dal canto loro, arrivano da tre sconfitte consecutive e hanno assoluto bisogno di ossigeno.

Chiude la giornata, alle 20.45, il match tra Brindisi e Fortitudo Bologna. I pugliesi hanno iniziato il campionato in modo eccelso raccogliendo quattro vittorie in cinque incontri disputati. La F, al contrario, è partita decisamente male e ha ottenuto un solo successo, al momento, in Serie A basket 2020-2021. E’ stata rinviata, infine, la partita tra Cantù e Trieste per via delle positività al Covid di diversi giocatori del sodalizio canturino.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo