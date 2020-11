LIVE Dinamo Sassari-Brindisi, Serie A basket 2020-2021 DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Brindisi, incontro valevole per l’ottava giornata della Serie A. In campo il big match di giornata, con la quarta e la seconda di classifica a sfidarsi al PalaSerradimigni di Sassari.

La Dinamo Sassari ha uno score di 4 vittorie e 3 sconfitte, ma 2 dei 3 ko subiti sono arrivati nelle ultime tre giornate, contro Venezia e Trento. Gianmarco Pozzecco, dunque, ha bisogno di dare una scossa a un ambiente scosso e che vede la vetta della classifica allontanarsi. I sardi puntano principalmente sul quintetto base, con Eimantas Bendzius, miglior marcatore della squadra, e Miro Bilan, Jason Burnell, Marco Spissu e Vasa Pusica che hanno la totale fiducia del tecnico.

Di contro Brindisi è sicuramente la grande sorpresa d’inizio stagione, con il secondo posto alle spalle della sola Olimpia Milano. Dopo il ko all’esordio contro Venezia, infatti, i pugliesi hanno messo in fila sei successi consecutivi, con lo scalpo della Virtus Bologna nell’ultima giornata in trasferta a confermare il potenziale della Happy Casa, che ha trovato in D’Angelo Harrison una macchina da punti incredibile, con Derek Willis e Darius Thompson che hanno mostrato in questo avvio di stagione la loro qualità.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Brindisi, valevole per l’ottava giornata della Serie A, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 12.00!

