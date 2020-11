LIVE Borussia Moenchengladbach-Inter, Champions League in DIRETTA: serve una vittoria per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-INTER match della Champions League 2020-21 che si terrà il primo dicembre, i nerazzurri cercano la vittoria per sperare ancora nella qualificazione.

Loading...

Loading...

Conte non può contare sullo squalificato Vidal, ma recupera il mediano croato Brozovic, tornato negativo al test del coronavirus: è favorito a centrocampo su Sensi. Davanti al portiere Handanovic difesa titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre Hakimi e Young agiranno sugli esterni. Davanti la coppia Lukaku–Lautaro Martinez, con Sanchez pronto a subentrare dalla panchina dopo la gara da titolare in campionato ben giocata.

Nel Borussia occhi puntati sul ragazzo prodigio Thuram, che agirà alle spalle di Pléa assieme a uno tra Herrmann e l’ex Lazaro, con Stindl sulla trequarti e Breel Embolo soluzione dalla panchina. A centrocampo agirà Neuhaus con uno tra Zakaria (appena rientrato dopo un lungo stop) e Kramer. Wendt dovrebbe nuovamente rimpiazzare Bensebaini, non ancora in forma dopo il Covid-19.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-INTER, partita valevole per la Champions League 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

christianlucadibenedetto@gmail.com

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.