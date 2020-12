L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se… Tutte le combinazioni e i risultati

Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 1 dicembre, ha visto scattare il programma della quinta giornata. Uno dei sei match previsto alle ore 21.00 era quello tra la i tedeschi del Borussia e l’Inter: vittoria nerazzurra per 2-3. Nel tardo pomeriggio lo Shakhtar Donetsk aveva battuto il Real Madrid per 2-0.

L’Inter non è più padrona del proprio destino: nell’ultimo match i nerazzurri dovranno battere lo Shakhtar Donetsk e sperare che non finisca in pareggio Real Madrid-Borussia Moenchengladbach. I nerazzurri così sarebbero secondi a quota otto: in caso dia rrivo a pari punti con il Borussia Moenchengladbach avrebbero il vantaggio degli scontri diretti, mentre in caso di vittoria tedesca finirebbe davanti a Shakhtar e Real. In caso di pari tra le due compagini, invece, l’Inter finirebbe alle spalle del Real Madrid per gli scontri diretti e sarebbe terza, scendendo in Europa League. In caso di mancata vittoria interista, l’Inter sarebbe fuori dall’Europa.

L’INTER VA AGLI OTTAVI SE…

Batte lo Shakhtar Donetsk e non finisce in pareggio Real Madrid-Borussia Moenchengladbach

