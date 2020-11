Biathlon, i convocati dell’Italia per Kontiolahti. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi le punte, assente Giacomel

Si comincia. La Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 sta per partire, anche se nell’attuale situazione mondiale è giusto tenere alto il livello di attenzione per la pandemia globale. Sarà Kontiolahti, in Finlandia, la sede prescelta per dare il via alle danze nel weekend del 28-29 novembre: in programma le due individuali maschile e femminile nel day-1 e le due prove sprinti maschile e femminile nel day-2. L’Italia vorrà confermare gli standard elevati raggiunti negli ultimi anni, in un gruppo nel quale Dorothea Wierer è la campionessa e il personaggio, ma in cui anche altri interpreti come Lisa Vittozzi vogliono ritagliarsi una fetta importante.

Tuttavia, il viaggio per arrivare in terra finlandese non è stato semplice, come riportato da Doro nel corso dell’intervento a Poligono 360, trasmissione di Eurosport condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi: “Domani (oggi, ndr.) partiamo alle 05.30, alle 09.00 abbiamo il tampone a Milano e poi ci garantiscono il risultato entro 24 ore. Appena ci danno l’esito potremo partire per Helsinki. Poi non ci saranno più voli da Helsinki in poi, dobbiamo prendere un autobus e ci saranno altre cinque ore e mezzo di viaggio. Non sarà facile smaltire questo viaggio eterno“.

Per questo le convocazioni del direttore tecnico Fabrizio Curtaz sono arrivati con un po’ di ritardo. La squadra azzurra si presenterà in campo maschile con Lukas Hofer, Dominik Windisch, Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Thomas Bormolini, fra le donne Wierer sarà affiancata da Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. Curtaz dunque ha dato spazio sia alle più esperte Sanfilippo e Gontier, che ai giovani Cappellari, Bionaz, Bruanhofer e Lardschneider. Assenti Giacomel e Carrara.

