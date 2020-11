VIDEO Biathlon, Laegreid vince a sorpresa l’individuale di Kontiolahti. Johannes Boe 2°, Hofer 20°

Sturla Holm Laegreid fa saltare il banco e si aggiudica il successo nella prima gara stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon, imponendosi a sorpresa nell’individuale 20 km di Kontiolahti e portando a casa la prima vittoria della sua carriera nel circuito maggiore. Il 23enne norvegese ha disputato una prova praticamente perfetta, centrando il 20/20 al poligono e difendendosi egregiamente sugli sci stretti in modo da conservare 19″ di margine sul connazionale Johannes Boe fino al traguardo. Il detentore delle ultime due Sfere di Cristallo ha commesso un errore nel primo poligono a terra, per poi rimontare progressivamente fino al secondo posto conclusivo davanti al tedesco Erik Lesser, 3°. Migliore degli italiani Lukas Hofer, 20° con tre errori, mentre non sono andati a punti i giovani Didier Bionaz (42°) e Patrick Braunhofer (71°). Di seguito il VIDEO con gli highlights ed i momenti salienti della 20 km maschile di Kontiolahti:

VIDEO Laegreid vince a sorpresa l’individuale di Kontiolahti davanti a Johannes Boe, 20° Lukas Hofer

The first competition of the winter concludes in a surprise. Laegreid will start in 🟨 tomorrow #KON20

🥇🇳🇴Sturla Holm Lægreid @NSSF_Biathlon

🥈🇳🇴Johannes Thingnes Boe @NSSF_Biathlon

🥉🇩🇪Erik Lesser @skiverband

Rewatch the Men’s Individual on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/7CHnLnIMEI — IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2020

Foto: Lapresse