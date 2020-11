Judo, Europei 2020: Stangherlin sfiora il bronzo nei -78 kg. Bis continentale per Malonga, Dicko e Igolnikov

La terza e ultima giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo è andata in archivio con un Final Block decisamente amaro per i colori azzurri, mentre la Francia porta a casa altri due titoli e trionfa nel medagliere della manifestazione con cinque ori e tre bronzi a testimonianza di una squadra profondissima capace di dominare in campo continentale nonostante assenze molto pesanti (Buchard e Riner su tutti). L’Italia non riesce invece ad incrementare il proprio bottino e termina l’Europeo in settima piazza nella graduatoria per Nazioni grazie alla medaglia d’oro ottenuta da Odette Giuffrida nei -52 kg.

L’ultimo Final Block della tre-giorni praghese si è aperto con il secondo titolo continentale del russo Mikhail Igolnikov, che si conferma l’atleta di riferimento nella categoria fino a 90 kg dalla ripartenza del circuito maggiore (dopo il trionfo al Grand Slam di Budapest) sconfiggendo in finale per ippon il serbo Nemanja Majdov. Terza piazza condivisa dall’azero Mammadali Mehdiyev, giustiziere agli ottavi di finale di Nicholas Mungai, e dal georgiano Beka Gviniashvili.

Loading...

Loading...

Bis europeo anche per Madeleine Malonga, n.2 al mondo e grande favorita della vigilia nei -78 kg femminili, che ha battuto per hansoku make nell’atto conclusivo la tedesca Luise Malzahn tornando sul trono continentale della categoria a due anni di distanza dal suo primo trionfo. Medaglia di bronzo per la croata Karla Prodan e per la kosovara Loriana Kuka, con quest’ultima che ha sconfitto l’azzurra Giorgia Stangherlin per hansoku make (triplo shido) dopo oltre 2 minuti di Golden Score relegandola al quinto posto.

Prima volta assoluta sul tetto del Vecchio Continente nei -100 kg per l’israeliano Peter Paltchik, capace di cogliere finalmente una medaglia d’oro in un grande evento dopo essersi imposto per sei volte nel World Tour tra Grand Prix e Grand Slam. Argento europeo per il russo Arman Adamian, bronzo per il campione del mondo in carica Jorge Fonseca e per l’azero Zelym Kotsoiev.

Chiusura di programma riservata come di consueto ai pesi massimi (+78 kg femminili e +100 kg maschili): continua la progressione inarrestabile della 21enne francese Romane Dicko, che conserva la sua imbattibilità stagionale superando in finale l’azera Iryna Kindzerska e portando a casa il secondo titolo europeo senior della carriera. Terza posizione per la portoghese Rochele Nunes e per l’ucraina Yelyzaveta Kalanina. Tra gli uomini Tamerlan Bashaev vince a sorpresa il derby russo con Inal Tasoev al Golden Score e prova a rimettersi in gioco nella corsa per Tokyo 2021, mentre la Georgia occupa il terzo gradino del podio con Levani Matiashvili e Guram Tushishvili. Da registrare il deludente quinto posto del ceco Lukas Krpalek, n.1 del ranking e campione del mondo 2019.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata degli Europei Senior 2020 di judo:

-78 kg F

1 Malonga (Fra)

2 Malzahn (Ger)

3 Kuka (Kos) e Prodan (Cro)

+78 kg F

1 Dicko (Fra)

2 Kindzerska (Aze)

3 Nunes (Por) e Kalanina (Ukr)

-90 kg M

1 Igolnikov (Rus)

2 Majdov (Srb)

3 Mehdiyev (Aze) e Gviniashvili (Geo)

-100 kg M

1 Paltchik (Isr)

2 Adamian (Rus)

3 Fonseca (Por) e Kotsoiev (Aze)

+100 kg M

1 Bashaev (Rus)

2 Tasoev (Rus)

3 Tushishvili (Geo) e Matiashvili (Geo)

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IJF