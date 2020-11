Judo, Europei 2020: Giorgia Stangherlin vince il ripescaggio e vola in finale per il bronzo!

Resta un pizzico di rammarico per l’epilogo del quarto di finale con la croata Karla Prodan (un’avversaria in forma ma alla portata), ma Giorgia Stangherlin si riscatta prontamente e vince il suo match di ripescaggio accedendo alla finale per la medaglia di bronzo nella categoria fino a 78 kg nell’ambito dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. La 24enne veneta ha dominato l’incontro, sconfiggendo con merito la russa Antonina Shmeleva per ippon, e si è garantita perlomeno (nel peggiore dei casi) un 5° posto assoluto alla prima partecipazione in una rassegna continentale senior.

Stangherlin, già capace stamane di battere contro pronostico la seconda testa di serie Anna Marie Wagner, si è confermata in grande spolvero sui tatami di Praga con una vittoria davvero notevole anche sulla russa Shmeleva. L’azzurra, dopo una prima fase di studio in cui ha preso le misure all’avversaria, è andata molto vicina a passare in vantaggio verso la metà dei regolamentari per poi mettere a segno un fantastico ippon a 51″ dal termine che le ha aperto le porte del Final Block pomeridiano. In finale per il bronzo se la vedrà con la temibile kosovara Loriana Kuka, sconfitta in semifinale dalla campionessa iridata in carica Madeleine Malonga.

Foto: IJF