Ginnastica, la gara dell’anno in Italia: Campionati Assoluti, sfida all-around. Battaglia tra le Fate, Edalli cerca il pokerissimo

Il giorno più importante dell’anno per la ginnastica artistica alle nostre latitudini. Al PalaVesuvio di Napoli si preannuncia grande spettacolo oggi pomeriggio con il concorso generale individuale dei Campionati Italiani Assoluti 2020: alle ore 15.30 scenderanno in pedana le ragazze, tre ore dopo toccherà agli uomini. In programma due avvincenti sfide nell’all-around, vanno in scena le gare clou di questa tormentata stagione, privata delle Olimpiadi e degli Europei, senza eventi internazionali di rilievo e con un calendario nazionale stravolto a causa dell’emergenza sanitaria. Nessuno vuole sbagliare e tutti sognano i tricolori, c’è il desiderio di risultare i migliori entro i nostri confini e di gustarsi le tanto ambite medaglie. Nelle ultime settimane tanti atleti hanno un po’ abbassato il livello degli allenamenti, consapevoli che la nostra Nazionale non avrebbe preso parte alla rassegna continentale prima di Natale, ma ci sarà tanto agonismo in pedana e sicuramente ne vedremo davvero delle belle.

Sul fronte femminile si preannuncia una lotta intensissima tra le Fate. Giorgia Villa vuole ritornare sul trono dopo il sigillo di due anni fa, la capitana della Nazionale ha qualcosina in più sul giro completo, ma sarà chiamata a non sbagliare: l’esercizio pieno di difficoltà alla trave, il nuovo corpo libero e il suo tocco sugli staggi potrebbero fare la differenza, ma c’è da capire come ha recuperato dal fastidio alla spalla che tre settimane fa le impedì di esibirsi alla tavola in Serie A. Asia D’Amato si presenta per difendere il titolo vinto lo scorso anno a Meda, alla vigilia dei Mondiali dove l’Italia conquistò la medaglia di bronzo nella gara a squadre. La genovese si presenta con grandissime motivazioni ed è pronta per esibirsi sul giro completo: il doppio avvitamento al volteggio e il suo tonico esercizio alle parallele sono fondamentali per puntare in alto, ma poi servirà anche non sbagliare alla trave ed essere lucide al corpo libero per cercare di avere la meglio.

La terza contendente è Alice D’Amato, genovese che con la pulizia alle parallele (bronzo europeo in carica) e con la precisione al volteggio potrebbe fare saltare il banco e battere la sorella gemella e Villa, diventando la quarta Fata a vincere il tricolore più ambito (Elisa Iorio ci riuscì tre anni fa, purtroppo l’emiliana sarà assente per infortunio al pari di Desiree Carofiglio). Il quarto incomodo potrebbe essere Martina Maggio, ma attenzione alla veterana Lara Mori e soprattutto alla 14enne Angela Andreoli, reduce dal dominio ai Campionati Juniores e con in tasca un punteggio da podio. Assente invece Vanessa Ferrari, che ha preferito preservare il proprio fisico e tornerà in gara nel 2021.

Va ricordato che le gare di oggi pomeriggio varranno anche come qualificazione alle Finali di Specialità in programma domani (accedono i migliori otto su ogni attrezzo). Sul fronte maschile Ludovico Edalli è il grande favorito. Il lombardo va a caccia del quinto tricolore sul giro completo. Il 26enne punterà in particolar modo su parallele pari, sbarra e cavallo con maniglie per respingere l’assalto dei suoi avversari. Sulla carta il più pericoloso è il giovane Nicolò Mozzato. Il terzo incomodo potrebbe essere Lorenzo Galli (trionfatore nel 2017), mentre Marco Sarrugerio, Andrea Russo, Stefano Patron, Tommaso De Vecchis partono più indietro nei pronostici. I Campionati Italiani Assoluti non chiuderanno questa stagione, perché tra due settimane si assegneranno gli scudetti: sempre a Napoli andrà in scena la Final Six della Serie A, per un ultimo grande spettacolo da non perdere.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi