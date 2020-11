Ginnastica, Campionati Italiani 2020: come sono andate le giovani? Andreoli, Leone, Mandriota ed Esposito in spolvero

Intenso weekend per la ginnastica artistica azzurra. Al PalaVesuvio di Napoli sono infatti andati in scena i Campionati Italiani Assoluti: sabato pomeriggio il concorso generale individuale, domenica pomeriggio le Finali di Specialità. Nello stesso impianto, però, domenica mattina, si sono disputate anche le Finali di Specialità dei Campionati di Categoria (juniores e seniores). Diamo uno sguardo a come si sono comportate le migliori giovani italiane (under 16).

Era particolarmente atteso il debutto di Angela Andreoli in un contesto assoluto a livello individuale. La 14enne, fresca trionfatrice dei campionati juniores con un superlativo 57.150 (1.1 di bonus), è purtroppo incappata in due cadute durante l’all-around (una sugli staggi e una alla trave) che le hanno impedito di andare oltre il sesto posto (53.000), ma ha sfoggiato un eccellente livello ginnico che lascia ben sperare. La classe 2006 della Brixia Brescia è poi riuscita a salire sul podio per ben due volte durante le Finali di Specialità (terza al volteggio e al corpo libero): il futuro sembra essere tutto dalla sua parte, anche perché i D Score e il livello di esecuzione sono davvero notevoli.

Un bel plauso a Veronica Mandriota perché, dopo aver realizzato il secondo punteggio di giornata al corpo libero in occasione dell’all-around degli Assoluti (13.650 al quadrato, settimo posto con un complessivo 52.150), ha gareggiato tutta la domenica. La classe 2005 della Brixia Brescia (passerà senior nel 2021) ha vinto trave (12.150) e volteggio (13.775) alle Finali di Categoria juniores 3, poi nel pomeriggio è stata ottima quarta nella Finale di Specialità degli Assoluti al corpo libero (13.450, a un decimo dal podio e a quattro decimi dalla vincitrice Giorgia Villa). Per l’altra 2005 Chiara Vincenzi (Inside Wellness), prossima al passaggio tra le grandi, un 12mo posto nell’all-around degli Assoluti (49.850) e l’annesso settimo posto al corpo libero, dopo che nelle Finali di Categoria aveva vinto alle parallele (13.350).

Giorgia Leone, classe 2006 che settimana scorsa era arrivata seconda ai campionati juniores, ha brillato in occasione delle Finali di Categoria: vittorie al volteggio (13.725) e alle parallele asimmetriche (12.800, 5.2 la nota di partenza) tra le juniores 2. La brianzola, tesserata per la Brixia Brescia, è stata una vera e propria maratoneta nel corso di questo fine settimana perché sabato pomeriggio aveva gareggiato sugli staggi (13.150) e sui 10 cm (10.700) agli Assoluti, facendo così la sua apparizione tra le grandi dopo aver già impressionato tre settimane fa col body della Leonessa (in quell’occasione fu spettacolare soprattutto il doppio avvitamento al volteggio).

Classe 2006 sugli scudi anche per mano di una bella Manila Esposito: la 14enne della Ginnastica Civitavecchia è stata nona nel concorso generale degli Assoluti (51.750) e ha poi vinto l’argento al volteggio, dopo che aveva vinto alla trave (12.650) e al corpo libero (13.650) alle Finali di Categoria juniores 2. In pedana anche l’altra classe 2006 Diana Barbanotti (Juventus Nova Melzo), 17ma nell’all-around degli Assoluti e poi buona protagonista anche nelle Finali di Categoria. Tra le 2007, invece, copertina per Viola Pierazzini (Giglio Montevarchi) che ha vinto il concorso generale di categoria juniores 1 (era l’unico trofeo sul giro completo che non era stato ancora assegnato in questa stagione).

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi