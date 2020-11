Ginnastica artistica oggi, Finale Serie A 2020: orari, tv, programma, streaming 22 novembre

Oggi domenica 22 novembre (ore 16.00) si disputa la Finale della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli vanno in scena gli atti conclusivi del massimo campionato italiano a squadre e si assegneranno gli ambitissimi scudetti. Sarà un pomeriggio di fuoco nel capoluogo campano, teatro dell’ultima gara di questa tormentata stagione agonistica: ne vedremo davvero delle belle, con l’innovativo format a scontri diretti che verrà utilizzato per premiare i Campioni d’Italia. Dopo le avvincenti semifinali di ieri, le tre migliori squadre del Bel Paese si fronteggeranno a viso aperto: ogni compagine schierà due atleti su ogni attrezzo, i quali affronteranno in testa a testa i ginnastica delle altre formazioni. 3 punti ai vincitori di ogni contesta, 2 ai secondi classificati, 1 ai terzi. Vince che somma più punti speciali.

La Brescia Brescia è la grande favorita per l’apoteosi al femminile. Le Fate puntano al settimo scudetto consecutivo, il diciottesimo della storia: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio saranno affiancate dalle giovani Angela Andreoli, Giorgia Leone, Veronica Mandriota nella sfida al Giglio Montevarchi di Lara Mori e alla Ginnastica Civitavecchia di Manila Esposito e Chiara Vincenzi. Al maschile a battaglia si preannuncia decisamente più equilibrata: la Pro Patria Bustese di Ludovico Edalli incrocerà la Virtus Pasqualetti Macerata e la Giovanile Ancona, capaci di eliminare le favorite Ginnastica Salerno e Spes Mestre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e il palinsesto della Finale della Serie A 2020 di ginnastica artistica. La gara sarà trasmessa in diretta tv sul Nove e su Eurosport 1; in diretta streaming su DPlay, su Eurosport Player, su Sky Go e su DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FINALE SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2020: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI

DOMENICA 22 NOVEMBRE:

16.00-18.30 (circa) Final Six, finali (maschile e femminile)

COME VEDERE LA FINALE DELLA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2020?

Diretta tv sul Nove e su Eurosport 1.

Diretta streaming su DPlay, su Eurosport Player, su Sky Go e su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

© foto di Simone Ferraro / FGI