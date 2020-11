Ginnastica artistica, Final Six Serie A 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Nel weekend del 21-22 novembre andrà in scena la Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli andranno in scena gli atti conclusivi del massimo campionato italiano a squadre e si assegneranno gli scudetti. Il format è innovativo, per la prima volta nella storia sarà un innovativo meccanismo a scontri diretti a mettere in palio gli ambiti tricolori in una gara estremamente appassionante e avvincente, con la quale si chiuderà questa tormentata stagione agonistica.

Sabato si disputeranno le semifinali, ovvero le sfide sui quattro attrezzi (due ginnasti per squadra affronteranno altri due atleti di un’altra formazione) che definiranno quali saranno le tre squadre che poi domenica pomeriggio si contenderanno gli scudetti, sempre con il format degli scontri diretti. La Brixia Brescia delle Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio) è la grande favorita per il trionfo al femminile, mentre al maschile si preannuncia una grandissima battaglia, con diverse formazioni che possono puntare al successo (Ginnastica Salerno e Spes Mestre in pole position).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date, gli orari e il palinsesto della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica, l’ultima gara di questa stagione. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sul Nove (la finale di domenica) e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport (tutte le gare)

FINAL SIX GINNASTICA ARTISTICA 2020: CALENDARIO, DATE, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 21 NOVEMBRE:

16.00-18.30 (circa) Final Six, semifinali (maschile e femminile)

DOMENICA 21 NOVEMBRE:

16.00-18.30 (circa) Final Six, finale (maschile e femminile)

COME VEDERE LA FINAL SIX DI GINNASTICA ARTISTICA 2020?

La Finale di domenica sarà trasmessa in diretta tv sul NOVE.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le gare (semifinali di sabato e finale di domenica).

